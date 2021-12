8 conseils pour créer votre stratégie marketing YouTube et développer votre chaîne YouTube [Infographic]

Avec une augmentation aussi incroyable de la consommation de contenu vidéo, les spécialistes du marketing peuvent se demander s’ils devraient créer une chaîne YouTube pour leurs marques et commencer à se concentrer davantage sur le marketing YouTube à partir de maintenant.

Même si les marques ne peuplent pas YouTube comme d’autres plateformes de médias sociaux comme Facebook ou Instagram, il ne faut pas oublier que c’est toujours le deuxième moteur de recherche, offrant à une entreprise la possibilité d’atteindre des millions de personnes.

Celles qui devraient envisager de créer une stratégie de marketing YouTube sont en particulier les marques qui s’appuient fortement sur la puissance de la présentation visuelle, comme les marques de cosmétiques, de technologie ou de mode.

Par exemple, si nous examinons les marques les plus populaires sur YouTube, nous verrons que beaucoup d’entre elles représentent ces catégories, comme Nike, Victoria’s Secrets, Chanel ou GoPro.

Bien entendu, comme toute autre plateforme orientée vidéo, elle requiert une excellente qualité des clips postés puisqu’elle est un indicateur du professionnalisme d’une marque et une source d’impulsion pour les abonnés YouTube.

Ce qui amène des prix élevés à prendre en considération lors de l’attribution des budgets. Et certes, sortir de l’argent de sa poche n’est un motif de joie pour personne.

C’est exactement pourquoi la création d’une stratégie marketing bien documentée est essentielle si vous souhaitez lancer votre entreprise sur YouTube, car vous devez garder à l’esprit le retour sur investissement de votre marque.

La première chose la plus importante avant de créer votre stratégie marketing YouTube est de lancer le processus de recherche de votre concurrent, en indiquant quel type de contenu est le plus accrocheur pour votre audience YouTube.

Une fois cette première étape terminée, vous devez passer à la suivante, qui consiste à optimiser vos vidéos. Cette optimisation fait référence à de nombreux aspects – de la longueur, à la qualité du contenu – à la fois vidéo et audio, et bien sûr, une utilisation judicieuse des mots-clés. Deuxième plus gros moteur de recherche, vous vous souvenez ?

D’autres tactiques utiles peuvent être la diffusion en direct de temps en temps, la création de collaborations avec des influenceurs YouTube ou même la diffusion de publicités YouTube.

Certains de ces conseils et bien d’autres sont inclus dans l’infographie ci-dessous.

Auteur : Elena Cucu

Un geek de données amoureux de la narration. Dernièrement, nous avons créé des histoires à partir de chiffres pour des études perspicaces sur les médias sociaux. Qu'il s'agisse d'écrire sur tout ce qui est social ou de parcourir le monde en dansant, tout ce que je fais est par passion.