8 conseils pour gérer vos publicités sociales dans HubSpot

Saviez-vous que les experts prévoient que les dépenses publicitaires sur les réseaux sociaux atteindront 105 milliards de dollars d’ici la fin de 2021? C’est une augmentation de 68% en seulement trois ans!

Vous demandez peut-être pourquoi à ce stade. La réponse la plus simple? Vos clients potentiels sont sur les réseaux sociaux et les publications sur les réseaux sociaux génèrent un trafic ciblé. La publicité génère un trafic hyper-ciblé. Si vous mettez tout cela ensemble, vous pouvez voir pourquoi les publicités sociales ont du sens!

Heureusement, nous ne sommes pas les seuls à penser que ce type de publicité numérique est essentiel. HubSpot propose un logiciel publicitaire pour vous aider à créer, gérer et mesurer les publicités Facebook, Instagram et Google au sein de votre portail. Le suivi de vos annonces dans HubSpot vous permet d’attribuer des contacts à des annonces spécifiques, afin que vous puissiez voir d’où viennent vos prospects et quelles annonces génèrent des revenus pour votre entreprise.

Si vous n’avez pas eu l’occasion d’utiliser l’outil de publicité HubSpot – ou souhaitez rafraîchir vos connaissances – voici quelques conseils et astuces.

# 1 Utilisez les URL de suivi et les paramètres UTM

Pour associer une annonce à une campagne particulière, vous devez créer une URL de suivi. En fait, il est recommandé d’utiliser une URL de suivi pour toutes vos annonces! Vous voudrez également vous assurer que vos paramètres UTM, ou les balises ajoutées à la fin de votre URL, sont spécifiques à votre annonce. Les paramètres UTM incluent la campagne, la source, le moyen, le terme et le contenu.

# 2 Assurez-vous que le suivi automatique est activé

Pour suivre vos annonces dans votre compte, vous devez activer le suivi automatique. Vous pouvez le faire en vous connectant à votre compte, en cliquant sur l’icône des paramètres, en allant dans « Marketing », puis « Annonces » et en activant le bouton « Suivi automatique » pour chaque compte publicitaire. Vos comptes publicitaires incluent Facebook, LinkedIn et Google, et vous pouvez avoir différentes campagnes dans chaque compte publicitaire.

# 3 Utilisez une convention de dénomination qui a du sens

Vous pouvez finir par avoir des dizaines d’annonces dans vos différents comptes. Utilisez une convention de dénomination adaptée à votre entreprise, afin que tous ceux qui doivent accéder à votre compte publicitaire puissent trouver les annonces dont ils ont besoin.

# 4 Fournir des autorisations appropriées

Les autorisations utilisateur au niveau individuel sont nécessaires pour consulter et gérer les publicités sociales. Donnez aux personnes appropriées de votre équipe marketing l’accès approprié afin qu’elles puissent apporter des modifications et faire des rapports si nécessaire. Lorsque vous consultez des données, vous ne pouvez sélectionner que trois comptes à la fois. Vous pouvez ensuite créer une tonne de rapports différents et les ajouter à votre tableau de bord de rapports plus grand.

# 5 Nettoyez vos annonces

Vous avez toujours un compte publicitaire sur votre portail il y a quatre ou cinq ans? Vous voudrez peut-être envisager de le supprimer pour que votre portail ne soit pas trop submergé. En fait, il est recommandé de parcourir vos comptes publicitaires tous les trimestres et de supprimer tout élément obsolète ou non pertinent pour vos efforts actuels.

# 6 Mesurez votre retour sur investissement

C’est une évidence, mais il vous appartient de déterminer comment vous souhaitez mesurer votre retour sur investissement. Vous pouvez le mesurer soit par les revenus de vos accords, soit par les revenus estimés. Si vous choisissez le premier, vous devrez vous assurer de marquer correctement vos offres lorsqu’elles sont clôturées-gagnées. Si vous choisissez le second, vous regardez le retour sur investissement de la saisie manuelle en fonction de vos détails de vente. Les deux fonctionnent, alors choisissez ce qui convient le mieux à votre équipe!

# 7 Utilisez le pixel publicitaire

Vous voulez les informations les plus précises sur vos annonces? Assurez-vous ensuite d’inclure le pixel de l’annonce dans tous les sites appropriés pour tous vos comptes. Vous ne devez le faire qu’une seule fois, mais il existe un pixel différent pour chaque régie publicitaire externe.

# 8 Optimiser au fil du temps

Ne définissez pas votre annonce et oubliez votre annonce! Si vous faites cela, vous investissez peut-être de l’argent dans une publicité qui ne fonctionne pas. Assurez-vous donc que vos efforts fonctionnent en optimisant vos annonces. Cela peut inclure le changement d’audience, la modification du CTA, la modification de la copie ou l’utilisation de nouvelles images.

Atteindre

Ce ne sont là que quelques suggestions pour faciliter la gestion de vos publicités sociales dans HubSpot. Si vous souhaitez plus d’idées ou avez besoin d’aide pour créer une annonce, n’hésitez pas à contacter l’équipe Lynton!