8 curiosités méconnues sur Spotify | La technologie

Il a fallu 2 ans pour le démarrer en raison de la réticence des maisons de disques et 3 autres pour entrer aux États-Unis. Ce sont quelques-uns des monstres de Spotify tout au long de sa courte histoire.

La chanson (ou podcast) que vous voulez et à l’heure que vous voulez en un clic. Quelque chose d’aussi simple que cela (et bien plus encore) est ce que propose Spotify. En période d’immédiateté, de course d’un endroit à un autre, de passage des heures dans le métro, les podcasts ou la musique sont une compagnie nécessaire. Il a été créé il y a 15 ans et ce sont les monstres de l’histoire de Spotify.

1. Son créateur vivait dans une banlieue de Stockholm

Daniel Ek était l’un des les créateurs de Spotify. Sur bbc.com, ils rapportent qu’enfant, il vivait dans une banlieue de Stockholm avec sa mère, son beau-père et son petit frère. Sa grand-mère avait été chanteuse d’opéra et il a toujours eu une passion pour la musique et la technologie. À 13 ans, il concevait déjà des sites Web et à 18 ans, il gagnait une somme d’argent remarquable et avait des gens qui travaillaient pour lui.

2. Il a vendu sa Ferrari et son appartement et est allé vivre dans une cabane

Ek semblait être un gagnant, mais, dans une interview au New Yorker, il a avoué qu’il se rendait compte que ses amis ne l’étaient pas. Il vend sa voiture, son appartement et part vivre seul dans une cabane.

3. Deux ans de négociations avec les maisons de disques

Après son temps de réflexion, Daniel Ek contacte Martin Lorentzon (un ancien collègue) et ils créent Spotify en 2006. Cependant, ils ne peuvent le lancer que le 7 octobre 2008. Deux ans de négociation avec les maisons de disques pour les licences des chansons. Au départ, il n’était accessible que par ordinateur, une invitation était nécessaire et il était disponible en Suède, Finlande, Norvège, France, Royaume-Uni et Espagne, comme le souligne cet article de Marketing4Commerce.

4. Repérer + Identifier

Le nom de ce plateforme de musique en ligne est né de l’union de deux mots anglais : spot (place, site) et identifier (identifier). Ils disent qu’en cherchant des noms, l’un des deux créateurs a donné une option et l’autre a compris ‘Spotify’. Ils l’ont aimé et jusqu’à aujourd’hui.

5. Jusqu’en 2011, Spotify n’atteignait pas les États-Unis

Les dimes et diretes avec les maisons de disques ont duré pas mal aux États-Unis. Jusqu’en 2011, les propriétaires de l’entreprise n’ont pas réussi à débarquer dans le pays nord-américain. Peu de temps après cette étape, Spotify est devenu une plate-forme capable d’héberger des applications tierces.

6. Spotify devient public

En avril 2018, Spotify est devenu public avec une capitalisation boursière de 26,6 milliards de dollars. Cela a rendu son créateur encore plus riche. En une seule journée, la fortune personnelle de Daniel Ek a augmenté de 2,45 milliards de dollars.

7. 345 millions d’utilisateurs actifs et 155 millions d’abonnés

Dans le dernier rapport (celui du quatrième trimestre 2020) rendu public par Spotify, des chiffres étonnants sont donnés : 345 millions d’utilisateurs actifs (avec une croissance de 27% par rapport à fin 2019) et 155 millions d’abonnés (+24% ). Au dernier trimestre de 2020, ils ont ajouté 25 millions d’utilisateurs actifs et 11 abonnés premium.

8. Shape of you, d’Ed Sheeran, la chanson la plus écoutée sur Spotify

Mis à jour en octobre 2020, le Top 100 des chansons les plus écoutées sur Spotify il est dirigé par Shape of you d’Ed Sheeran. Derrière elle apparaît rockstar (feat. 21 Savage); One Dance, de Drake, WizKid et Kila ; Dance Monkey (Tones and I) et Closer (The Chainsmokers). Les 3 chansons en espagnol les plus écoutées sur Spotify en 2021 sont DÁKITI, de Bad Bunny et Jhay Cortez ; La Tóxica, de Farruko, et BICHOTA (Karol G.).

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Óscar F. Civieta.