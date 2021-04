8 des albums de concept les plus bizarres de tous les temps

Choisir les albums de concept les plus bizarres n’est pas facile, car les albums de concept les plus classiques et les plus appréciés sont eux-mêmes assez bizarres. Après tout, qu’y a-t-il de plus étrange que deux albums complets sur un enfant handicapé qui devient le nouveau Messie, simplement parce qu’il est doué pour jouer au flipper? Ou un double album avec quatre morceaux de 20 minutes basés sur les écritures shastriques? Mais ces configurations improbables n’ont pas gardé The Who’s Tommy et Yes ‘Tales From Topographic Oceans de devenir des classiques du genre.

Après Tommy, aucune intrigue pour un album thématique ne pourrait être trop farfelue. Mais personne ne l’a poussé plus loin que Genèse‘ L’agneau se couche sur Broadway, dont les paroles ont été en grande partie écrites par Peter Gabriel. Surréaliste et à l’humour sombre, c’est essentiellement une histoire de passage à l’âge adulte vue à travers un cristal sombre: le héros est Raël, un graffeur portoricain qui est aspiré dans un monde souterrain mythique où diverses épreuves attendent, dont sa séduction par trois femmes-lézards , la castration après, et le sauvetage de son frère d’une cascade. Genesis a tout fait résonner avec certains des plus beaux airs et des plus grands morceaux instrumentaux de leur catalogue, et Gabriel a choisi de conclure toute la saga avec l’un des jeux de mots les plus merveilleusement horribles jamais transformés en paroles. Loin de nous l’idée de le citer ici.

Le rock progressif est pour toujours associé aux albums concept. Parfois, les concepts étaient assez terre-à-terre, comme la littérature (chameaude L’Oie des neiges), le divorce (Peter Hammill’s self-lacerating Over), ou la politique (Gentle Giant’s still-résonant Le pouvoir et la gloire). Mais quand il s’agissait de conceptualiser, Gong étaient partis sur une autre planète – la mythique planète Gong pour être exact, la maison des lutins à tête blanche qui sillonnent les galaxies dans leurs théières volantes. Le cerveau du groupe, le regretté Daevid Allen, avait un mélange particulier de spiritualité et de fantaisie qui s’est épanoui sur Radio Gnome Invisible, la première trilogie de trois albums de prog (les volumes individuels étaient Théière volante, Œuf d’anges, et Toi. Et si vous ne pouviez pas suivre la muse d’Allen, les solos de guitare de Steve Hillage étaient tout aussi cosmiques.

Mais les albums conceptuels n’appartiennent pas uniquement aux proggers. Ray Davies les a écrits tout au long des années 70, et le «koncept Kinks»Période incluait des joyaux comme les lois de préservation 1 et 2 (dont le méchant, M. Flash, est un promoteur foncier louche qui vient diriger un pays – cela n’arriverait jamais vraiment, n’est-ce pas?). Plus tôt, cependant, il a marqué un véritable coup d’État avec Lola Vs Powerman And The Moneygoround, sa chape personnelle contre l’industrie de la musique. Un moment clé de l’intrigue survient lorsque le héros remporte un single à grand succès – puis nous entendons le fracas bientôt de The Kinks, «Lola». Donc, l’album a été effectivement écrit autour d’une chanson à succès qui n’avait pas encore eu lieu, et tout le concept aurait échoué si «Lola» avait échoué. Mais Davies connaissait clairement un gagnant quand il en avait un.

Si vous étiez un Neil Young fan en 1982, imaginez le choc quand vous avez acheté la maison Trans – Première excursion, et en grande partie la seule, de Young dans la musique techno et les thèmes lyriques futuristes. La plupart de la musique était reconnaissable à Neil Young; ce qui a bizarre les fans, c’est la façon dont il a utilisé un Vocoder pour rendre sa voix méconnaissable. Mais Trans aurait eu tout son sens si Young l’avait expliqué à l’époque: il était inspiré par les appareils qu’il utilisait pour communiquer avec son fils handicapé, donc, dans ce contexte, certaines des chansons – comme la chanson d’amour à un peu «Transformer Man» – sont assez touchants. Le problème est que Young ne parlait pas à ce moment-là, tant d’auditeurs étaient simplement déconcertés.

Pas encore assez bizarre? Voici quelques coups de maître conceptuels de différentes époques de la pop:

Les tortues:… présentent la bataille des groupes (1968)

Après Sgt. Poivre, chaque groupe pop devait faire un album concept, même les 40 meilleurs groupes qui auraient dû être mieux informés. Les tortues ont fait le leur avec la langue fermement dans la joue, se faisant passer pour 12 groupes différents. Sur «Food», ce sont les Bigg Brothers en surpoids, chantant une recette de brownie dont l’ingrédient clé est enfoui dans les paroles: «Deux carrés de chocolat noir / noix, pot et sucre…»

Stevie Wonder: Voyage à travers la vie secrète des plantes (1979)

Dans lequel Stevie Wonder passe deux disques à nous dire ce que pensent les plantes. Musicalement, c’est souvent génial – nous avons toujours su qu’il pouvait écrire une symphonie, et c’était ce qu’il avait de plus proche. Mais l’appeler une suite inattendue à Songs In The Key Of Life serait un euphémisme.

Les résidents: album commercial (1980), Dieu en trois personnes (1988)

Les résidents ne font presque rien d’autre que des albums conceptuels bizarres, nous proposons donc deux options. Les nouveaux convertis peuvent consulter l’album commercial très accessible, avec 40 chansons ridiculement accrocheuses, chacune d’une minute précise. Pour les moins timides, Dieu en trois personnes raconte l’histoire perverse d’un guérisseur de la foi et de sa relation avec deux jumeaux siamois.

Camper Van Beethoven: New Roman Times (2004)

CVB n’était pas étranger aux blagues élaborées: après s’être réunis en 2003, ils ont sorti une nouvelle reprise chanson pour chanson de Fleetwood Mac’s Tusk et l’ont fait passer pour une bande d’archivage. Leur album officiel de retrouvailles était cette épopée, qui combinait leur musique world-punk habituelle et leur humour absurde avec une véritable terreur de l’époque terroriste. La meilleure blague est celle que seuls les rédacteurs en chef auront: le texte de couverture du New Roman Times est composé en Times New Roman.

Julian Cope: Peggy Suicide (1991)

La marque particulière de psychédélisme cérébral de Cope peut être difficile à déchiffrer. Mais sur ce double album épique, cela en valait vraiment la peine. Alors que les paroles reflètent ses réflexions acidulées sur la religion, l’écologie et la santé de la planète, la musique sonne comme un prototype de la Britpop des années 90.

Rush: Homologues (1993)

Après les épopées de science-fiction et les albums thématiques ultérieurs, la seule chose choquante Se précipiter pouvait faire était de publier un album sur l’amour et le sexe – des sujets que, à quelques exceptions près (notamment «Entre Nous», sur Permanent Waves) ils avaient évité comme la peste. Sur Counterparts, vous avez même eu le parolier intellectuel Neil Peart qui a fait un double sens coquin, «Stick It Out». Couplé au son du power-trio de l’ère grunge, Counterparts était si normal pour un album de Rush que c’était carrément bizarre.

Garth Brooks: Dans la vie de Chris Gaines (1999)

Liée à un film qui n’a jamais été réalisé, la version de Garth d’un album pop – en vérité, à moins d’un million de kilomètres de sa version d’un album country – a dérouté les fans à la recherche d’un disque de Garth Brooks, pas d’un alter ego australien avec un patch soul.

Les fourneaux ardents: répéter mon choeur (2005)

Les frères et sœurs Matthew et Eleanor Friedberger ont fait partie des indie-rock les plus imaginatifs des années 2000, sans manquer d’influences prog. Mais ils se sont surpassés avec celui-ci, où ils ont écrit sur les réflexions d’une vieille femme sur sa vie – et ont amené leur grand-mère à faire la plupart des voix.

Arrivé jusqu’ici, nous devons mentionner un album plus insaisissable qui est peut-être le concept le plus décalé jamais conçu: Rock & Roll Is Disco par les chrétiens à temps partiel, une sortie de 1984 sur l’empreinte Alternative Tentacles de Jello Biafra. Fidèle à son nom, le groupe a consacré la moitié de son album à des chansons sur les théories du christianisme… et l’autre moitié à des chansons sur le bowling. Certes, n’importe qui aurait pu penser à faire cela – mais personne d’autre ne l’a fait.

Vous en voulez plus? Découvrez les meilleurs albums concept qui vous épateront.