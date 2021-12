8 % des investisseurs institutionnels gérant des actifs sous gestion .3T pour augmenter leurs allocations de crypto-monnaies l’année prochaine

Ces investisseurs, y compris les fonds souverains et les régimes de retraite d’entreprise, considèrent également les actifs cryptographiques comme le « meilleur candidat » pour une « correction majeure » ​​en 2022.

Le prix du bitcoin continue de se débattre autour du niveau de 50 000 $, ne donnant aucun signe de l’endroit où il veut aller ensuite.

Le quatrième trimestre a commencé sur une note haussière alors que nous sommes passés d’environ 45 000 $ à un nouveau sommet historique de 69 000 $ début novembre, mais pour retomber sous les 42 500 $ ce mois-ci. La semaine dernière, Bitcoin a effacé tous les gains réalisés au cours de la première moitié du quatrième trimestre.

Selon une enquête, les actifs cryptographiques sont le « principal candidat » pour une « correction majeure » ​​en 2022. Les trois quarts des institutions interrogées ont déclaré que la cryptographie n’était pas un investissement approprié pour la plupart des investisseurs de détail.

L’enquête pour Natixis Investment Managers a été menée par CoreData Research en octobre et novembre auprès de 500 investisseurs institutionnels mondiaux, dont quatre banques centrales, plus de 20 fonds souverains et plus de 150 régimes de retraite d’entreprise.

Comme nous l’avons signalé, historiquement, un novembre rouge a également entraîné un décembre rouge. Et actuellement, le mois enregistre une performance négative de 13,2% alors que la performance du T4 est de près de 13% et de 70,7% depuis le début de l’année.

La bonne chose est que l’intérêt et l’argent dans le secteur de la cryptographie n’ont pas cessé d’affluer. Le volume a également augmenté, en particulier après le dernier épisode de volatilité. L’échange crypto Bybit a indiqué que son volume de transactions avait atteint 1,7 billion de dollars au cours du dernier trimestre, tout en enregistrant une augmentation de 77% de son nombre d’utilisateurs à 3 millions au cours des six derniers mois.

Tout en s’attendant à une correction, 28% de toutes les institutions interrogées ont également déclaré investir actuellement dans la cryptographie, tandis que près d’un tiers d’entre elles envisagent de l’augmenter encore en 2022.

Dans l’ensemble, 8% de tous les investisseurs institutionnels interrogés, gérant collectivement des actifs d’une valeur de 12,3 billions de dollars, prévoient d’augmenter leurs allocations cryptographiques l’année prochaine. Ces investisseurs incluent à la fois ceux qui ont déployé des fonds dans la cryptographie et ceux qui ne l’ont pas fait.

Objectif #Bitcoin ETF a eu son plus gros afflux depuis sa création. h/t @mskvsk pic.twitter.com/jTkmpUlLmM – déplié. (@cryptounfolded) 8 décembre 2021

De plus, environ 40% des personnes interrogées ont déclaré reconnaître la crypto comme une option d’investissement légitime, bien que les banques centrales devront éventuellement les réglementer.

Malgré les turbulences en cours, Brevan Howard Asset Management se prépare également à étendre sa poussée vers la cryptographie en lançant un nouveau fonds spéculatif multi-stratégies qui offrira une large exposition à l’écosystème en plein essor.

La société d’investissement est en pourparlers préliminaires avec des investisseurs pour lever des fonds pour le nouveau fonds qui sera lancé au début de l’année prochaine, a rapporté Bloomberg citant des personnes connaissant le sujet.

En plus d’investir dans des cryptos liquides, il recherchera également des opportunités de valeur relative et de capital-risque.

Le gestionnaire de fonds spéculatifs de longue date Rob Citrone, gérant environ 2,4 milliards de dollars, qui a investi dans Bitcoin à 15 000 $ et a vendu sa crypto plus tôt cette année à 45 000 $, a déclaré aux investisseurs lors d’un événement cette semaine qu’il était revenu après que le bitcoin soit tombé à 30 000 $ en juillet.

Je n’ai vraiment pas été aussi haussier depuis : 1) 3333 btc / 88 eth confluence dans le mkt profond de l’ours

2) 10k btc après l’entrée de Saylor

3) Tenir un mur de 30k en juillet 48/4 était le nouveau 3333/88, j’ai recoupé cette numérologie à travers plusieurs civilisations à long terme – Zhu Su 🔺 (@zhusu) 8 décembre 2021

Un autre fonds intéressé par la cryptographie est SoftBank. Paulo Passoni, directeur général du Fonds pour l’Amérique latine de SoftBank, a déclaré qu’environ 10% de l’un des fonds de 5 milliards de dollars de la société sont investis dans des actifs liés à la cryptographie.

Selon lui, il est « évidemment » que l’espace le plus attractif pour investir en Amérique latine est la crypto.

Et bien qu’il y ait « un peu de mousse » sur le marché, il soutient l’investissement dans la cryptographie et pense que c’est « la chose la plus pertinente qui se passe actuellement dans le monde ».

« Il y a un vieux dicton sur l’investissement – suivez le talent – et les personnes les plus talentueuses du monde entier se lancent dans des projets liés à la cryptographie », a déclaré Passoni lors d’une webémission organisée mercredi par Eurasia Group.

Bitcoin/USD BTCUSD

48 424,2987 – 2 232,36 $ – 4,61 %

Volume 28,21 bVariation -2 232,36 $Ouverture48 424,2987 $ Circulation 18,9 mCapacité boursière 915,03 b

