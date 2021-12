8 des meilleurs comptes TikTok de 2021 à suivre

Peut-être que vous êtes nouveau sur TikTok, ou peut-être que vous utilisez l’application depuis quelques années et que vous aimeriez trouver de nouveaux comptes à suivre. Alors que l’algorithme fait un travail incroyablement formidable pour faire apparaître des vidéos qu’un utilisateur pourrait aimer, il est facile de rester coincé dans une bulle de contenu répétitif, de sorte que vous voyez les mêmes créateurs encore et encore ou entendez un son tendance un peu trop souvent.

Je passe une grande partie de mon temps libre à parcourir TikTok et je suis fier de la liste des comptes que je suis. Tellement de fierté que j’ai une liste importante de tous les créateurs que je recommanderais de suivre. Ils vont de créateurs qui donnent des conseils à un fourrageur et même à un chanteur de heavy metal. Si vous débutez sur TikTok, ces comptes sont un excellent point de départ. Si vous l’utilisez depuis un certain temps, à moins que nous n’ayons le même algorithme, ces comptes seront un bon moyen de rafraîchir les vidéos que vous voyez normalement.

Cela n’échoue jamais – quand je me sens particulièrement émotif ou stressé, oldtimehawkey apparaît sur ma page For You avec son slogan amical, « Eh bien, bonjour, mon pote! » Les vidéos de ce créateur sont si apaisantes, invoquant un sentiment de sérénité à travers l’écran. Le créateur emmène ses fidèles dans le marais où il habite, aux côtés de son chien. Dans la plupart des vidéos, il préparera lui-même et le spectateur un petit quelque chose, divisera quelques pops froids, et enfin, il nous fera asseoir avec lui pendant qu’il regarde de vieilles cassettes VHS ou joue à des jeux Nintendo vintage.

Mercury est l’un des premiers créateurs que j’ai suivis sur TikTok en désespoir de cause après quelques appels téléphoniques à l’équipe de maintenance de mon appartement pour des réparations embarrassantes et faciles. Elle passe par Trans Handy Ma’am, et elle donne des conseils de réparation, des conseils de vie et de fréquentes anecdotes hilarantes. Ses vidéos m’ont aidé à tant d’occasions que j’en garde certaines dans mon téléphone pour les envoyer à des amis au cas où ils auraient besoin de conseils de réparation.

Jacob Soule, mieux connu sous le nom de plantprodigy sur TikTok, est ma référence pour obtenir des conseils sur la façon de garder mes plantes en vie. Il propose des explications utiles, souvent impertinentes, sur différents types de plantes et sur la façon d’en prendre soin. De plus, il démystifie de nombreux « hacks » et astuces de plantes virales, ce qui me fait gagner beaucoup de temps. Certes, même après l’avoir suivi depuis près d’un an maintenant, j’ai quand même réussi à tuer beaucoup de mes plantes d’intérieur, mais c’est totalement à moi.

Dans un épisode d’hypothèses erronées, j’ai supposé que les seules plantes comestibles étaient déjà vendues dans les épiceries. Venez découvrir par Alexisnicole, une cueilleuse végétalienne sur TikTok, il y a une abondance de délicieuses plantes juste devant ma porte. Alexis se promène en identifiant et en préparant tous les types de mauvaises herbes, de noix, de racines et plus encore. Non seulement ses vidéos sont extrêmement éducatives, mais sa façon enthousiaste de partager des histoires et de dire au spectateur comment tirer le meilleur parti de quelque chose est incroyablement contagieuse. J’ai la chance d’être situé dans la même ville qu’Alexis, alors j’utilise ses vidéos comme guides pour ce que je peux et ne peux pas manger. Jusqu’à présent, en utilisant ses recettes, j’ai eu beaucoup de succès à utiliser du cresson velu, des lamelles violettes, des pétales de lilas et des pissenlits.

Ne laissez pas les conseils de vie et de vie sans jugement d’Annrussel03 vous tromper. Elle ne tolère aucune bêtise et n’a pas peur d’appeler les commentateurs pour avoir franchi les lignes. Cela étant dit, Ann donne de merveilleux conseils sur la façon de prendre soin de soi et de sa maison. J’ai gardé ses conseils de nettoyage au fond de mon esprit et je les ai trouvés utiles lorsque j’ai un désordre particulièrement désagréable à nettoyer. Il y a beaucoup de créateurs qui essaient de faire ce que fait Ann, mais personne ne donne ses conseils d’une manière aussi compréhensive mais impérieuse.

La démence et la maladie d’Alzheimer sont courantes dans ma famille, bien que je ne connaisse actuellement personne qui en souffre. Ces maladies altèrent la mémoire d’une personne, ce qui lui permet souvent d’oublier facilement qui sont ses proches ou même où ils se trouvent en ce moment et pourquoi. J’aurais aimé avoir une source comme celle-ci lorsque les membres de ma famille vivant avec la démence étaient dans les parages. Teepa Snow est un merveilleux éducateur, qui enseigne aux téléspectateurs comment interagir avec les personnes atteintes de ces maladies d’une manière qui respecte toujours cette personne et la calme.

Farah, connue sous le pseudo hippiearab, a un don pour la narration pleine d’esprit et engageante. Elle est l’un des comptes les plus récents que j’ai rencontrés, et elle a été un suivi instantané pour moi. Ses récits à eux seuls ont une valeur comique, mais ce sont vraiment ses pauses parfaitement synchronisées et ses apartés pleins d’esprit qui me font rire aux éclats. L’une de ses vidéos les plus réussies (avec 6,1 millions de vues) concerne une nouvelle chaise à la fois bien conçue et facilement confondue avec une personne la nuit. C’est un exemple parfait de la façon dont elle peut transformer un sujet banal en une histoire hilarante.

J’ai passé mes années de lycée en tant que gamin de Scene à assister à des concerts de heavy metal le week-end. J’ai adoré la musique, les vêtements et la communauté qui accompagnent ces types de spectacles. Cependant, c’était une culture très dominée par les hommes – je n’ai jamais connu qu’une poignée de groupes hardcore qui avaient des chanteuses. En sautant vers le futur, j’ai trouvé des rocks de scène. Scene Queen a inventé le terme « bimbocore » et apporte une esthétique très féminine au heavy metal. Elle est très ironique et ne s’excuse pas de prendre de la place dans le monde du heavy metal. Sa musique est dure, a un excellent message et crée finalement une certaine diversité dans un espace où elle est nécessaire. Rock on, Scene Queen, rock on.