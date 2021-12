8 des meilleurs jeux pour votre nouvelle PlayStation 5 2021

La PlayStation 5 est sortie en novembre 2020, mais elle est toujours incroyablement difficile à obtenir. La pénurie de puces a rendu presque impossible de se connecter au site de votre détaillant préféré et d’en commander une. En d’autres termes, parmi le nombre indubitable de personnes qui veulent une PS5, très peu sont réellement capables d’en obtenir une de nos jours.

Mais si vous faites partie des chanceux qui viennent d’en avoir un (ou espérez avoir de la chance bientôt), ou si vous avez un ami qui a pu en marquer un, nous avons dressé une liste d’excellents jeux PS5 auxquels jouer cette fête et au-delà. Si vous suivez nos recommandations, vous aurez tellement de gameplay à apprécier que vous n’en aurez probablement plus besoin avant le début de la mi-2022 – qui est la fenêtre de sortie pour Sony pour lancer ses très attendus Horizon Forbidden West et God of Guerre : Ragnarok.

Voici donc huit excellents jeux pour votre PS5.

Boucle de la mort

DeathloopImage: Bethesda Softworks

Dans ce jeu de tir à la première personne, développé par Arkane of Dishonored and Prey, vous prenez le contrôle de Colt, qui essaie de sortir d’une boucle temporelle diabolique. Au début, il ne se souvient pas beaucoup de lui-même, de l’endroit où il se trouve ou de ce qu’il essaie de faire, mais vous découvrirez les nombreux secrets du jeu et apprendrez à reprendre le contrôle.

Deathloop se sent frais, bien qu’il s’agisse d’une autre aventure en boucle dans le temps où une partie de votre progression est réinitialisée après chaque course. Le jeu de tir est amusant et la difficulté vous laissera probablement saisir le contrôleur, mais ce n’est pas trop difficile. Il tire parti des déclencheurs adaptatifs et de l’haptique du contrôleur DualSense pour offrir une expérience plus tactile.

Ce jeu coûte généralement 60 $, mais les ventes récentes ont vu les prix chuter à 40 $ ou moins, alors gardez un œil sur les offres.

Un mystère complexe qui s’avère également être un jeu d’action incroyable

Marvel’s Spider-Man : Édition Ultime de Miles Morales

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales Ultimate Edition Image : Sony Interactive Entertainment

Si vous recherchez un jeu qui vous fera immédiatement féliciter pour votre investissement dans la PS5, procurez-vous la Miles Morales Ultimate Edition. Il est livré avec l’extension qui vous permet de contrôler Miles Morales, mais il comprend également une version remasterisée et prête pour la PS5 de Marvel’s Spider-Man de 2017. C’est juste une valeur fantastique tout autour et facile à recommander car c’est tellement amusant de passer d’un bâtiment à l’autre.

Si vous avez joué à l’un des jeux Batman: Arkham, vous devriez rapidement vous sentir à l’aise avec les commandes et le combat de ces jeux Spider-Man. Il y a beaucoup de plaisir à parcourir cette représentation fictive de la ville de New York, et le combat de forme libre vous laissera émerveillé par tous les combos sympas que Peter Parker et Miles Morales peuvent réaliser.

Ce pack était initialement sorti pour 70 $, mais les ventes récentes ont fait chuter le prix à environ 50 $. Ne vous inquiétez pas si vous payez le prix fort pour cela, car vous obtenez essentiellement deux jeux dans un seul package.

Il y a beaucoup de plaisir à parcourir cette représentation fictive de la ville de New York

Retour

ReturnalImage : Sony Interactive Entertainment

Returnal est un jeu de tir d’action à la troisième personne difficile mais gratifiant. La conception du jeu vous permettra de répéter les mêmes étapes, d’esquiver les vagues de balles (présentées d’une manière séduisante) et d’essayer de prendre le dessus sur des ennemis coriaces. Cela peut sembler une corvée au début, mais vous accumulez des connaissances, des avantages et des armes intéressantes en cours de route qui devraient vous garder motivé.

Ce jeu met l’accent sur les mouvements rapides et l’utilisation très délibérée de vos compétences et objets dans le jeu, donc malgré ce que les images du jeu pourraient impliquer, il ne s’agit pas uniquement d’une affaire de run-and-gun (bien que cela puisse ressembler davantage à un mieux au jeu). En plus d’un gameplay amusant, Returnal possède certaines des conceptions artistiques les plus frappantes d’un jeu récent, et son son offre des airs envoûtants.

Ce jeu a fait ses débuts pour 70 $, mais vous pouvez parfois le trouver pour environ 50 $.

Un jeu de tir à la troisième personne roguelike qui vous met dans la peau de Selene, une astronaute tourmentée par une boucle temporelle apparemment sans fin.

Ratchet & Clank : Faille à part

Ratchet & Clank : Rift Apart Image : Sony Interactive Entertainment

La dernière aventure Ratchet & Clank d’Insomniac Games a été spécialement conçue pour la PS5 et, en tant que telle, sa présentation graphique s’est encore plus orientée vers les films Pixar, avec des personnages expressifs et des environnements incroyablement détaillés. Bien sûr, il partage l’ADN avec ces anciens jeux Ratchet & Clank, vous pouvez donc toujours vous attendre à un jeu amusant et léger qui vous fera effectuer des cascades sauvages et améliorer un assortiment d’armes délirant. Contrairement à la plupart des jeux de cette liste, Rift Apart est un jeu solide pour les personnes de tous âges, et c’est assez amusant juste pour regarder quelqu’un d’autre y jouer.

Ce jeu coûte généralement 70 $, mais les ventes récentes l’ont vu disponible pour aussi peu que 50 $.

Un jeu amusant et léger qui vous fera effectuer des cascades sauvages et améliorer un assortiment d’armes délirant.

FFVII Remake Intergrade

Image d’intergrade du remake de FFVII : Square Enix

La refonte fidèle mais exhaustive de Final Fantasy VII par Square Enix est arrivée sur PS5 avec la mise à jour Intergrade qui comprend une extension axée sur le personnage Yuffie (cette extension coûte normalement 20 $ à elle seule). Pour les fans de retour de FFVII, il y a beaucoup à apprécier ici, retournant bon nombre des mêmes rythmes de l’histoire de la version originale de 1997 avec une nouvelle couche de vernis de qualité PS5. Notez, cependant, que ce titre ne couvre pas l’étendue des événements qui se déroulent dans le jeu original (il se termine lorsque vous quittez Midgar), mais c’est toujours une aventure fantastique qui vous durera des dizaines d’heures – encore plus, si vous l’intention de jouer à travers l’extension.

Ce jeu a récemment connu de fortes baisses de prix, coûtant parfois environ 40 $.

Une refonte fidèle mais exhaustive de Final Fantasy VII

Ghost of Tsushima : Director’s Cut

Sorti à l’origine sur PS4, Ghost of Tsushima: Director’s Cut est l’édition définitive du jeu qui tire à la fois parti des fonctionnalités de la PS5 (y compris l’haptique DualSense et les déclencheurs adaptatifs, tout en exploitant pleinement sa puissance graphique supplémentaire) et comprend la nouvelle île Iki extension remplie de nouvelles quêtes et d’ennemis.

Ghost of Tsushima est un jeu de combat à l’épée à la troisième personne en monde ouvert dans lequel votre personnage tente d’empêcher l’invasion mongole du Japon. Issu d’une famille de samouraïs, l’histoire met en lumière le parcours de votre personnage pour se venger et sauver des vies innocentes et lutter pour le faire d’une manière qui ne va pas à l’encontre du code des samouraïs.

Ce jeu a fait ses débuts pour 70 $, et comme il est sorti récemment, vous ne trouverez peut-être pas beaucoup d’offres. Cela dit, son prix a baissé plusieurs fois jusqu’à 50 $.

Un jeu de combat à l’épée en monde ouvert à la troisième personne dans lequel votre personnage essaie d’empêcher l’invasion mongole du Japon.

La salle de jeux d’Astro

Image de la salle de jeux d’Astro : Sony Interactive Entertainment

Astro’s Playroom est le jeu le plus simple à recommander sur votre PS5, car une copie gratuite est en fait fournie avec l’achat de votre console. Ce jeu de plateforme d’action a été conçu par PlayStation Studios et s’apparente à un jeu d’aventure Mario en 3D qui vous fera parcourir des niveaux intelligemment conçus, en collectant des artefacts amusants sur le thème de PlayStation en cours de route. C’est un jeu relativement court, ne prenant que quelques heures aux joueurs expérimentés. Mais pour ceux qui débutent dans les jeux, c’est le titre parfait qui devrait les divertir pendant un certain temps.

Cela s’apparente à un jeu d’aventure Mario en 3D qui vous fera parcourir des niveaux intelligemment conçus.

Âmes de démon

Demon’s SoulsImage: Sony Interactive Entertainment

Les PlayStation Studios de Sony ont produit un remake à part entière du désormais classique Demon’s Souls de FromSoftware, initialement sorti sur PS3. Il propose de tout nouveaux visuels et une bande-son révisée, et la version PS5 se charge rapidement et fonctionne comme un rêve. Si vous avez un penchant pour les jeux difficiles qui vous demandent d’être patient et de penser de manière créative (au pire, la façon dont ces jeux Souls peuvent vous battre peut vous sembler pénible), vous adorerez ce jeu. Il y a beaucoup de liberté dans la façon dont vous choisissez de développer les forces de votre personnage, ainsi que dans la façon dont vous abordez les nombreuses étapes du jeu.

Ce titre est sorti pour 70 $, mais les ventes récentes l’ont vu chuter à environ 50 $.

Un remake complet du désormais classique Demon’s Souls de FromSoftware