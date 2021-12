8 des meilleurs jeux pour votre nouvelle Xbox 2021

La dernière génération de consoles Xbox a récemment célébré son premier anniversaire, bien que, comme la PS5, vos chances d’en acheter facilement une ne soient pas si grandes (la série S à 300 $ est beaucoup plus facile à trouver en stock que la série X à 500 $). Néanmoins, il y a eu des jeux incontournables sortis sur Xbox au cours de la dernière année qui valent la peine de rechercher l’une de ces consoles.

Nous avons rassemblé une poignée de grands jeux. Heureusement, beaucoup d’entre eux sont disponibles via un abonnement Game Pass Ultimate. Cela vous donne accès au multijoueur en ligne, ainsi qu’à une bibliothèque de jeux pour un tarif mensuel fixe.

Bien sûr, vous pouvez toujours acheter ces jeux au coup par coup, mais à moins que vous ne soyez un collectionneur, il y a peu de raisons de ne pas emprunter la voie Game Pass et d’utiliser un abonnement mensuel pour accéder à tous les jeux ci-dessous.

Halo infini

Halo InfiniteImage : Microsoft

Bien sûr, j’allais commencer cette liste avec Halo Infinite. Le dernier volet (de longue date en développement) de la célèbre franchise de jeu de tir à la première personne de science-fiction propose une campagne volumineuse, ainsi qu’un mode multijoueur gratuit. En ce qui concerne la façon dont il se compare aux jeux Halo classiques sortis dans les années, Infinite offre certainement de nombreux clins d’œil à son passé, tout en équipant Master Chief de visuels nets et détaillés et de nouveaux outils, comme un grappin, qui donnent une sensation de jeu rafraîchissant.

Les modes campagne et multijoueur sont disponibles via Game Pass. Halo Infinite coûte 60 $ lui-même, si vous ne voulez pas vous abonner au Game Pass.

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5Image : Microsoft

Comparé à Forza Motorsport, une simulation de course qui vous permet de courir sur des pistes renommées à travers le monde, Forza Horizon vous permet d’explorer le tout-terrain. Parmi les derniers jeux de la série, Forza Horizon 5 est la meilleure entrée à ce jour, mettant vos roues dans une version fictive du Mexique. Ce n’est pas un jeu qui se prend trop au sérieux, tant au niveau des objectifs que de la manière dont le jeu parle au joueur. Vous participerez à plusieurs défis du festival, en essayant de devenir le meilleur coureur du monde, et vous pourrez jouer en ligne avec d’autres si vous voulez faire la course contre de vrais humains au lieu de l’IA.

Vous bénéficierez également d’un accès gratuit à ce jeu avec un abonnement Game Pass. Sinon, cela vous coûtera 60 $ pour acheter.

Simulateur de vol Microsoft

Image du simulateur de vol Microsoft : Microsoft

Flight Simulator pour PC Windows a longtemps été l’un des moyens les meilleurs et les plus réalistes d’imaginer ce que ce serait de piloter un petit avion ou un jet. La dernière version de Flight Simulator se trouve sur les dernières consoles Xbox, où tout est fait avec des graphismes impressionnants et une technologie cloud intelligente qui extrait des données météorologiques localisées en temps réel. C’est l’expérience définitive du simulateur de vol, et en tant que tel, c’est un jeu au rythme lent qui vous invite à vous perdre dans la beauté de l’aviation. Celui-ci n’est pas vraiment destiné aux joueurs qui veulent de l’action non-stop.

Ce jeu est disponible pour jouer avec Game Pass ou pour 60 $ si vous préférez en posséder une copie.

L’Ascension

L’AscentImage : Microsoft

Si vous vous êtes senti brûlé par Cyberpunk 2077 sur consoles l’année dernière mais que vous ne pouvez pas étancher votre soif de cette esthétique cyberpunk, consultez The Ascent. C’est un jeu de tir isométrique à deux bâtons qui contient des éléments RPG avec un gameplay rapide. Ce jeu a été construit par une petite équipe, mais regorge d’environnements richement détaillés, d’options de dialogue de branchement pour vous permettre de jouer comme vous le souhaitez et d’éléments RPG approfondis pour vous permettre de faire évoluer votre personnage pour qu’il possède des atouts en matière d’armement, de piratage, etc.

Ce jeu est disponible sur Game Pass, et vous devriez vraiment l’essayer si vous voulez jouer à un tireur de mauvaise humeur. Sinon, c’est 30 $ d’achat pur et simple.

Psychonautes 2

Psychonautes 2 Image : Microsoft

Psychonauts 2, la suite tant attendue du jeu de plateforme culte classique sorti en 2005, a été un grand succès lorsqu’il est sorti sur les consoles Xbox plus tôt en 2021. Il conserve l’esthétique légère mais légèrement inconfortable qui rappelle certains des dessins animés les plus étranges qui ont utilisé à diffuser sur Nickelodeon. Le mélange de plates-formes et de collecte d’objets du jeu est délicieusement concentré par rapport à la façon dont de nombreux jeux sont construits de nos jours, avec d’innombrables quêtes à vérifier et des mondes tentaculaires à explorer. Le gameplay est amusant en soi, mais la conception de niveau intelligente et l’excellente écriture de Psychonauts 2 en font un jeu incontournable.

Psychonauts 2 est disponible sur Game Pass pour les consoles Xbox. Contrairement à la plupart des autres jeux de cette liste, il est également disponible pour PS4. Il en coûte 49,99 $ pour une copie.

Zibeline

Image: Hangars

Une petite équipe de Londres a créé Sable, un jeu d’exploration qui manque délicieusement de choses que vous devez suivre ou combattre. Comparé à la plupart des jeux en monde ouvert bourrés d’objectifs, Sable est une expérience conçue pour vous permettre de vous détendre et d’apprécier sa beauté. Il y a beaucoup de choses à collectionner, ainsi que des surprises sur lesquelles tomber, mais comme ma collègue Ash Parrish l’a dit dans sa critique, « Sable vous offre un pod-racer et quelques mots encourageants d’autodétermination et de découverte, puis laisse vous allez. »

Ce jeu est disponible sur Xbox Game Pass ou numériquement via le Xbox Store pour 24,99 $.

Zibeline

Exo Un

Image d’Exo One : Microsoft

Mis à part le PC, les consoles Xbox Series X et S sont la seule autre plate-forme sur laquelle vous pouvez jouer au jeu relativement nouveau Exo One, un titre traversant la planète (et la dimension) qui cache une histoire intéressante sous son gameplay simple. Vous incarnez un objet qui change de forme et qui utilise la gravité et les éléments pour gagner suffisamment de vitesse pour décoller et atteindre de plus grandes hauteurs. Si cela semble ennuyeux, croyez-moi, Exo One trouve un moyen d’en faire une expérience engageante mais zen qui devrait vous divertir pendant un certain temps.

Ce jeu est disponible avec un abonnement Game Pass ou coûte 17 $ si vous décidez d’acheter une copie.

MLB Le Spectacle 21

La Xbox a enfin un jeu de baseball fantastique, et il a été créé par Sony. La franchise Show est historiquement sortie sur les consoles PlayStation uniquement, mais pour la version 2021 du jeu, elle est devenue multiplateforme. Alors maintenant, les joueurs Xbox peuvent profiter de graphismes photoréalistes, obtenir une liste mise à jour avec leurs joueurs préférés et découvrir certains des meilleurs jeux de baseball du moment.

Ce jeu est disponible sur Game Pass, ou vous pouvez vous en procurer une copie pour environ 20 $.

