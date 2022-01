8 des moments les plus controversés des Golden Globes au fil des ans

La 79e édition des Golden Globes aura lieu dimanche, mais personne ne peut les regarder. La Hollywood Foreign Press Association organisera toujours une cérémonie à l’hôtel Beverly Hilton pour annoncer les gagnants de cette année. La HFPA, dont les Golden Globes étaient autrefois surnommés « la plus grande fête d’Hollywood », n’a pas de partenaire de diffusion cette année. La décision de NBC d’abandonner l’émission pour protester contre le manque de diversité parmi les membres de la HFPA a inspiré le groupe à apporter quelques changements, mais il n’a pas pu trouver de nouveau partenaire de diffusion à temps pour la cérémonie de 2022.

Les Golden Globes de l’année dernière étaient uniques. événement bi-côtier, avec des cérémonies au Rainbow Room à Manhattan pour les célébrités de la côte est et au Beverly Hilton à Beverly Hills pour les stars de la côte ouest. Tina Fey et Amy Poehler ont accueilli ensemble pour la quatrième fois, mais dans des lieux différents. Habituellement, la cérémonie a lieu début janvier pour aider à lancer la saison des récompenses, mais elle a été reportée au 28 février. Jane Fonda a reçu le prix Cecil B. DeMille pour sa carrière cinématographique, tandis que Norman Lear a reçu le prix récemment créé. Carol Burnett Award pour honorer les légendes de la télévision. Il n’y a pas de prix honorifiques cette année.

Avec près de huit décennies d’histoire derrière eux, les Golden Globes ont fourni de nombreux moments mémorables et d’innombrables controverses. Les Globes sont connus pour être imprévisibles avant et pendant le spectacle, avec des nominations bizarres et des gagnants étranges. Voici un aperçu de quelques moments de hausse des sourcils et de grattage de la tête que la HFPA nous a offerts depuis 1944.

Des pépins techniques tout au long de la cérémonie 2021

Tous ceux qui ont regardé des remises de prix tout au long de 2021 ont été confrontés à de nombreux problèmes techniques. Les Golden Globes 2021 ont eu leur juste part, dont un dès le début. Lorsque la star de Judas et le Messie noir, Daniel Kaluuya, a été annoncée comme le gagnant du meilleur second rôle masculin dans un film, le public n’a rien entendu. Finalement, le problème a été corrigé et Kaluuya a pu prononcer son discours de remerciement.

Le monologue 2011 de Ricky Gervais

Ricky Gervais reste le choix le plus controversé pour l’hôte des Golden Globes grâce en partie à un monologue fulgurant lors de la cérémonie de 2011. Il a à peu près insulté tout le monde pendant l’ouverture et le reste du spectacle. Certains des A-listers dans la foule n’étaient pas contents. Incroyablement, Gervais a été de nouveau accueilli pour accueillir à nouveau en 2012. Gervais a de nouveau été hébergé en 2016 et 2020.

Pia Zadora remporte la nouvelle star de l’année dans un film en 1982

La HFPA avait l’habitude de remettre des prix aux jeunes stars prometteuses à Hollywood, mais a mis fin à la pratique au début des années 1980. La catégorie de la nouvelle star de l’année dans un film féminin a été au centre du prix le plus controversé de l’histoire des Golden Globes. En 1982, le prix est allé à Pia Zadora pour le film Butterfly critique, même si Elizabeth McGovern et Kathleen Turner ont été nominées pour leurs tours acclamés dans Ragtime et Body Heat. On a découvert plus tard que le mari de Zadora, le millionnaire Meshulam Riklis, avait emmené les membres votants dans son casino de Las Vegas. Depuis lors, la HFPA a fait l’objet d’un examen minutieux à la recherche de membres susceptibles de recevoir des pots-de-vin de la part des studios et des producteurs. Il vient d’être rapporté l’année dernière que les producteurs d’Emily à Paris ont emmené des membres à Paris pendant la production, ce qui a peut-être conduit à la surprenante nomination de la série dans la meilleure comédie ou série musicale.

Natalie Portman interpelle les Globes faute de nominées réalisatrices en 2018

En 2019, Natalie Portman a été appelée à remettre le prix du meilleur réalisateur – film. Lorsqu’elle a présenté les nominés, elle a dit: « Et voici les nominés entièrement masculins », tandis que le co-présentateur Ron Howard regardait maladroitement. Cette année, le domaine du meilleur réalisateur de la HFPA comprend trois femmes – Chloe Zhao (Nomadland), Emerald Fennell (Jeune femme prometteuse) et Regina King (Une nuit à Miami).

Claire Danes remercie enfin ses parents en 2012

Dans un moment très cool lors de la cérémonie de 2012, la star de Homeland Clare Danes a eu la chance de remercier ses parents, 17 ans après les avoir oubliés lorsqu’elle a gagné pour My So-Called Life. « Je suis tellement chanceux d’avoir une autre occasion de leur faire savoir à quel point je suis profondément reconnaissant pour leur amour et leurs encouragements, et tout accomplissement que j’ai en tant que personne et acteur que je dois en grande partie à [them] », a déclaré Danes à l’époque.

Sandra Oh fait l’éloge de « Crazy Rich Asians » et Emma Stone s’excuse pour « Aloha » en 2019

Sandra Oh : [« Crazy Rich Asians »] est le premier film de studio avec une vedette américaine d’origine asiatique depuis « Ghost in the Shell » et « Aloha ». Emma Pierre [in the crowd]: JE SUIS DÉSOLÉ! pic.twitter.com/YI1S7sLvPH – David Mack (@davidmackau) 7 janvier 2019

La cérémonie de 2019 a été animée par Andy Samberg et Sandra Oh, qui ont fourni une ambiance plus positive pendant la majeure partie du spectacle. Il y a eu un moment très drôle quand Oh a plaisanté en disant que Crazy Rich Asians était le premier film de studio avec un rôle principal américano-asiatique depuis Ghost in the Shell et Aloha, deux films critiqués pour avoir présenté des personnages asiatiques joués par des stars non asiatiques. Emma Stone, qui a joué dans Aloha, a été entendue crier « Je suis désolée » lors de l’émission. Plus tard au cours de la même cérémonie, Oh est entré dans l’histoire en tant que première star asiatique à remporter plusieurs Golden Globes. Elle a reçu des prix pour Grey’s Anatomy et Killing Eve.

Ving Rhames remet son Golden Globe à Jack Lemmon en 1998

En 1998, Ving Rhames a prononcé un discours émouvant après avoir reçu le prix du meilleur acteur dans une mini-série télévisée pour Don King : Only in America. Les larmes coulant sur son visage, Rhames a rendu hommage à l’art d’agir. Au milieu du discours, il s’est arrêté pour demander si Jack Lemmon était dans le public. Lemmon a été nominé pour la production de Showtime de 12 hommes en colère cette année-là. Lemmon était là et Rhames lui a remis le prix. « Je pense qu’être un artiste, c’est donner, et j’aimerais vous le donner », a déclaré Rhames. Lemmon a essayé de rendre le prix à Rhames, mais Rhames a refusé.

