8 émissions comme Virgin River à regarder en ce moment

Cinq chambres (paon)

Quand cinq célibataires – Ainsley (Katie Robertson), Ben (Stephen Peacocke), Liz (Kat Stewart), Harry (Roy Joseph) et Heather (Doris Younane) – qui sont tous désespérés pour acheter une maison, mais ne peuvent pas se le permettre de leur propre chef, décident de mettre leurs fonds en commun et d’acheter une maison de cinq chambres à partager, leurs relations les uns avec les autres et leur vie dans son ensemble changent de manière nouvelle et surprenante. Et, oui, certaines de ces façons impliquent sexytimes.

Pourquoi c’est une bonne option pour les fans de Virgin River : Les gars! Je sais que cela ressemble probablement à Five Bedrooms sera un festival torride, mais cette comédie dramatique australienne parvient à être douce et sexy, tout comme un petit bijou Netflix que nous connaissons et aimons tous. Tous les personnages principaux doivent faire face à de sérieux carrefours et/ou changements dans leur vie au cours de huit épisodes, et chacun d’eux vous surprendra ou vous ravira, et souvent les deux. C’est parfait lorsque vous voulez vous installer avec un drame relationnel.

Stream cinq chambres sur Peacock.