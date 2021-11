8 épargnants sur 10 ont contracté ce produit

11/03/2021 à 15:32 CET

Maria Refojos

En période d’incertitude, il est courant de rechercher un certain type d’ancrage avec lequel sécuriser le sol et éviter de chavirer. Il semble que pour les épargnants et investisseurs espagnols cette ancre a été les dépôts, selon les données recueillies dans le dernier « Baromètre de l’épargne » présenté aujourd’hui par l’Observatoire Inverco. Avec des données de septembre 2021, 86 % des personnes interrogées déclarent avoir contracté un acompte, ce qui représente une augmentation de plus de 30 points de pourcentage par rapport au rapport 2019 (53 %). Cet instrument est également très éloigné des plans de retraite individuels et des fonds communs de placement, respectivement deuxième et troisième produits préférés. Plus précisément, un peu plus de la moitié des personnes interrogées (54 %) épargnent par le biais d’un régime de retraite, tandis que 4 sur 10 le font avec des fonds.

« Le pourcentage élevé de dépôts est frappant », a-t-il déclaré. Juan Manuel Mier, un expert de l’Observatoire d’Inverco, qui a estimé que « surement le covid a pu affecter », puisqu’il s’agit d’un volume qui « pour rien & rdquor; il est comparable aux autres baromètres des années précédentes. « Toutes les générations considèrent les dépôts comme un vecteur d’épargne », a ajouté.

La sécurité avant tout

La sécurité et la confiance restent les facteurs les plus prisés par les épargnants lorsqu’ils prennent une décision d’investissement, tandis que la rentabilité dépasse la transparence en tant que troisième facteur le plus important. Depuis des générations, les centenaires (moins de 27 ans) privilégient la confiance et la rentabilité, tandis que les autres misent sur la sécurité comme facteur le plus pertinent. Ana Martin de Santa Olalla, un expert de l’Observatoire Inverco, précise que « la confiance est un facteur prioritaire pour les plus jeunes, un détail intéressant car il montre que le travail du professionnel continue d’être essentiel lors de l’élaboration d’une stratégie d’épargne et d’investissement avec la clientèle privée ».

Avoir un surplus pour imprévus est la principale raison d’épargner pour 38% des Espagnols

Outre le type de produit, où l’on observe le plus de séquelles de la pandémie, c’est dans le raisons pour lesquelles c’est fait le matelas financier. Face à cette question, disposer d’un surplus pour imprévus l’emporte à plein : ce qui devient la principale raison d’épargner pour 38% des Espagnols, contre 30% en 2019. Un peu plus de deux sur 10 prennent en compte la retraite, tandis que la troisième motivation est de faire fructifier le capital sans but précis, une priorité pour 21 %.

Si cette réponse est revue par âge, le rapport révèle que tout comme les imprévus sont le premier levier d’épargne pour toutes les générations, le second varie : les centennials et les millennials choisissent d’augmenter leur patrimoine et la génération X, les « baby boomers » et les « Silent Generation’ (plus de 71 ans), pensent davantage à compléter la retraite publique.

Le président de l’Observatoire, Ange Martinez-Aldama, a mis en évidence comme données significatives que les événements imprévus sont « le principal problème à sauver » et qu’il s’agit également d’une raison « commune » à toutes les générations. « Il est vrai que lorsqu’il y a des moments d’incertitude et que la pandémie a sans aucun doute été un moment qui nous a tous stressés, l’espoir ou l’optimisme pour l’avenir est diminué », a-t-il expliqué.

Cela peut également être lié au fait que les investisseurs conservateurs (qui s’attendent à des rendements raisonnables et ne sont pas disposés à prendre des pertes) restent majoritaires. Concrètement, ils représentent 49 % du total. De plus 25% des épargnants reconnaissent avoir adopté une stratégie de prise de risque moindre, un pourcentage qui monte à 43% dans le cas des centennials et 32% dans celui des millennials.

En stratifiant le profil de risque selon l’âge, la génération qui montre la plus grande tolérance au risque est celle des moins de 27 ans : le pourcentage le plus élevé (13 %) d’épargnants dynamiques se concentre sur ce segment, ceux qui recherchent plus de rentabilité et admettent l’intérim pertes. De son côté, le profil modéré est plus concentré chez les millennials et les centennials (respectivement 48 % et 52 %), tandis que le profil conservateur est plus pertinent chez les 40 ans et plus.

« Tout cela a sa logique », a indiqué Martínez-Aldama. Comme l’a déclaré le président de l’Observatoire Inverco, « quand je suis plus jeune, j’ai un profil plus risqué ; j’ai plus de temps pour générer plus de rentabilité et je peux me permettre qu’à certains moments, spécifiques ou dus à la crise du marché, ma rentabilité est inférieur voire négatif, car j’ai plus de temps pour récupérer cet investissement. »

Plus long terme

Cependant, le rapport indique qu’en général l’épargnant espagnol regarde davantage sur le long terme qu’auparavant. Près de la moitié des épargnants (48 %) investissent à plus de trois ans et 61 % examinent les résultats au moins une fois par mois. De plus, ils sont moins influencés par les chocs de court terme : 2 épargnants sur 3 n’ont pas modifié leur profil de risque. « C’est important : définir l’horizon d’investissement et notre profil en fonction de cet horizon. Notre politique d’investissement ne doit pas évoluer en fonction d’une situation plus ou moins transitoire… Par conséquent, ces données parlent bien, elles parlent d’être cohérentes (l’économiseur) », a ajouté Martinez-Aldama.

Un autre des changements découlant de la situation vécue ces derniers mois est la baisse du nombre de succursales. Le pourcentage d’épargnants espagnols signalés dans leur agence bancaire a diminué de dix points de pourcentage depuis 2019, pour s’établir à 44%. « Le fait d’être enfermé chez soi et d’avoir une mobilité restreinte a changé notre dynamique de vie quotidienne, et aussi dans la façon dont nous nous informons », a déclaré Ángel Martínez-Aldama, qui estime qu’il faudra attendre le prochain baromètre pour voir s’il s’agit d’une tendance liée à cent pour cent à la pandémie ou si elle se consolide.

De l’autre côté de l’échelle se trouvent les conseils par téléphone et via des sites Web et des applications, qui ont enregistré des augmentations significatives par rapport à il y a deux ans. Cependant, lorsqu’il s’agit d’embaucher en présentiel, cela pèse encore plus : six sur dix embauchent encore de cette manière, contre 16% qui le font en ligne et 15% qui le font par appel.