8 façons de profiter de l’e-sport si vous n’êtes pas un joueur

Si vous êtes un fan de l’e-sport mais que vous n’avez pas ce qu’il faut pour devenir un pro, voici 8 façons de profiter de l’e-sport différemment.

Regarder les streams

Le moyen le plus simple de profiter de l’e-sport, même si vous n’êtes pas un joueur, est de regarder d’autres personnes jouer. Qu’il s’agisse d’un joueur professionnel ou de votre voisin, n’importe qui peut diffuser ses parties. Bien sûr, si vous aimez l’esport, vous serez plus susceptible de regarder les flux de joueurs ou d’équipes d’esports populaires. Il existe de nombreux streamers différents, chacun avec son propre contenu unique. Certains se concentrent sur le gameplay, d’autres sur l’analyse, tandis que certains sont plus orientés vers le divertissement.

Pariez sur les jeux

Une façon amusante de rendre les jeux plus excitants est de parier sur leur résultat. Qu’il s’agisse du score exact ou du vainqueur d’un match, il existe différents résultats sur lesquels parier en matière d’e-sport. Chaque jeu a ses propres enjeux et des choix de paris esports sont disponibles quotidiennement sur OLBG.com.

Regarder des jeux d’esport est passionnant, mais l’adrénaline monte d’un cran lorsque vous placez un pari sur le résultat d’un match. Les paris ont une valeur de divertissement élevée et vous pouvez découvrir de nouveaux jeux en vérifiant les tendances actuelles.

Suivez les podcasts

Écouter des podcasts est un moyen facile de se tenir au courant de toutes les actualités de l’e-sport en conduisant, en faisant la navette ou même en faisant la vaisselle. Peu importe ce que vous faites ou où vous êtes, il y a beaucoup de podcasts à écouter. Certains se concentrent sur les aperçus et les récapitulatifs des matchs, tandis que d’autres discutent plutôt des dernières tendances en matière d’e-sport.

De nouveaux épisodes sont disponibles régulièrement, jusqu’à plusieurs fois par semaine en fonction de votre podcast préféré. Si vous préférez avoir des visuels aux côtés des voix de votre podcast, certains sont même filmés en direct et téléchargés sur Youtube.

Assistez à des événements en direct

Les événements en direct sont pour les amateurs d’esports ce que les concerts sont pour les fans de musique. Regarder un match depuis chez soi est génial, mais vivre un événement en direct amène l’e-sport à un autre niveau.

Même si la plupart des événements ont été annulés cette année, les fans d’esports pourront bientôt revenir en encourageant physiquement leur équipe préférée lors des événements. C’est une bonne occasion non seulement de voir les joueurs d’esports en chair et en os, mais aussi de rencontrer d’autres amateurs d’esports.

Les événements en direct rassemblent des joueurs de toutes sortes, unis par la même passion. Une étude menée auprès de passionnés d’esports a montré que 41% des spectateurs d’événements en direct ont noué de nouvelles relations. 65% d’entre eux ont également déclaré qu’assister à un événement eSport en direct était un excellent sujet de discussion avec leurs amis, qu’ils aiment ou non l’esport.

Rejoignez les communautés eSports

Si vous avez suivi nos conseils précédents et assisté à un événement eSport, vous faites peut-être déjà partie d’une communauté eSport. Si ce n’est pas encore le cas, vous pouvez trouver des groupes de passionnés d’esports sur les réseaux sociaux, Discord, Twitch ou YouTube. Rejoindre la discussion est facile, car tout le monde partage la même passion.

Il existe différentes communautés eSports, que ce soit sur un eSport spécifique, une équipe ou même un joueur. Les plates-formes les plus populaires pour trouver des communautés e-sport sont Twitch et YouTube, où les jeux sont diffusés en continu. Twitter est un autre endroit où les amateurs d’esports se rassemblent, et il est assez facile de rejoindre la discussion en utilisant les hashtags d’événements appropriés. Instagram se concentre davantage sur les mèmes de jeu que sur les actualités, ce qui est un bon moyen de dialoguer avec les autres tout en s’amusant. Si vous préférez parler d’analyse d’après-match, Reddit est l’endroit où aller.

Créer de l’art lié à l’e-sport

Les amateurs d’e-sport ne sont pas que des joueurs. Certains aiment dessiner, écrire, créer de la musique ou créer des objets. Si vous avez une ambiance artistique, vous pouvez créer de l’art lié à votre passion, l’esport. La forme d’art la plus fréquente liée à l’e-sport est la conception graphique. La plupart des équipes d’e-sport engagent des graphistes pour leurs logos ou bannières. Les designers amateurs peuvent partager leur travail sur les réseaux sociaux ou contacter des joueurs pour dessiner pour eux.

De nombreuses équipes d’e-sport recherchent également des créateurs de contenu. Ces créateurs de contenu sont souvent des streamers ou des vidéastes, qui peuvent mettre en valeur les compétences d’une équipe ou d’un joueur. Si votre passion est plus axée sur l’écriture, de nombreux sites Web couvrent l’actualité de l’esport et pourraient utiliser vos compétences.

Analyser les jeux

Vous n’avez pas besoin d’être un bon joueur pour être un bon entraîneur ou analyste. Certains amateurs d’esports préfèrent regarder les stratégies des joueurs plutôt que leurs compétences brutes. Trouver des moyens pour les joueurs professionnels de s’améliorer est un défi, mais il est extrêmement gratifiant lorsqu’il est bien fait.

Le but d’un analyste e-sport est de rechercher les erreurs des joueurs professionnels pour les aider à devenir meilleurs. La plupart des équipes ont déjà un personnel d’entraîneurs analysant les jeux pour elles, mais de nombreux amateurs d’esports aiment partager leur théorie sur les réseaux sociaux – et en particulier sur Reddit.

Si vous sentez que vous avez le sens de la stratégie et que vous aimez donner des commentaires, le coaching est un excellent moyen de vous impliquer dans l’esport sans avoir à jouer vous-même. Attention cependant, car vous avez besoin d’une connaissance approfondie du jeu pour pouvoir aider les joueurs professionnels. Ou, au moins, fournissez une rétroaction significative. De nombreuses vidéos sur YouTube offrent des services de coaching et peuvent vous aider à déterminer si vous aimez ou non être analyste d’esports.

Suivez votre équipe e-sport préférée sur les réseaux sociaux

De nombreuses équipes partagent le quotidien de leurs joueurs sur les réseaux sociaux. C’est un bon moyen pour les fans d’esports d’en savoir plus sur leurs joueurs préférés, tout en voyant à quoi ressemblent les coulisses des grandes équipes d’esports.

Les équipes d’e-sport ont parfois des interactions les unes avec les autres, ce qui donne un meilleur aperçu de leur état d’esprit et de leurs objectifs. De plus, suivre une équipe ou un joueur d’esport sur les réseaux sociaux vous garantit de ne jamais manquer un match ou un événement, car ils l’annoncent généralement à l’avance sur leurs profils sociaux.

🔥 Nous nous envolons pour la Suède pour The International 2021 🔥 Ce fut un merveilleux voyage plein d’aventures! Félicitations à nos garçons, qui ont réussi à obtenir suffisamment de points DPC pour se garantir une place dans le plus grand tournoi Dota 2 👏🏻 # TI10 #GOGOVP pic.twitter.com/MX1lBCa7ZO – Virtus.pro (@virtuspro) 17 mai 2021

L’e-sport est plus que de simples joueurs qui cherchent à gagner leur vie en jouant à des jeux vidéo. C’est une communauté, avec de nombreuses personnes différentes partageant leur amour pour l’esport, parfois sans même jouer au jeu. Quelle est votre façon préférée d’exprimer votre amour pour l’esport? Assurez-vous de suivre ESTNN pour les dernières nouvelles de l’e-sport.