8 façons de prolonger la durée de vie de la batterie de votre Apple Watch sur n’importe quel modèle

L’un des grands avantages du matériel Apple est que la société n’est pas disposée à sacrifier la durée de vie de la batterie dans l’intérêt d’accumuler des fonctionnalités. Nous l’avons vu récemment avec l’iPhone 13 Pro et l’inclusion d’un écran ProMotion 120 Hz. Apple aurait pu facilement ajouter cette fonctionnalité il y a des années, mais avait l’intention d’attendre de pouvoir le faire sans nuire à la durée de vie de la batterie. De plus, vous avez peut-être remarqué que la durée de vie de la batterie de la gamme iPhone 13 d’Apple a considérablement augmenté. En revanche, la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch n’a pas beaucoup changé ces dernières années.

L’Apple Watch Series 7, similaire aux modèles Apple Watch précédents, a une autonomie allant jusqu’à 18 heures. Et bien que cela soit sans aucun doute suffisant pour la plupart des gens, vous vous retrouvez parfois dans un scénario où vous avez juste besoin d’allonger un peu plus la durée de vie de la batterie de votre montre intelligente Apple. Cela dit, nous avons dressé une liste pratique de façons dont vous pouvez prolonger la durée de vie de la batterie de votre Apple Watch.

Comment prolonger la durée de vie de la batterie de votre Apple Watch

Mettre à jour vers la dernière version de watchOS

Normalement, nous n’inclurions pas cela, mais vu que watchOS 8 vient de tomber cette semaine, vous pouvez voir des améliorations de performances lors de la mise à jour. Notez que watchOS 8 est compatible avec Apple Watch Series 3 et supérieur.

Désactivez “Hey Siri”

L’utilisation de “Hey Siri” peut être utile, mais si vous n’êtes pas un grand utilisateur de Siri, le désactiver peut aider à maintenir la durée de vie de la batterie de votre Apple Watch en parfait état. Vous pouvez désactiver « Hey Siri » en accédant à l’application Watch sur votre iPhone, en sélectionnant Siri, puis en appuyant sur le commutateur « Listen for ‘Hey Siri’ ».

Activer la réserve de marche

Si vous êtes vraiment dans une impasse et que vous devez empêcher votre Apple Watch de s’éteindre, l’activation de la réserve de marche est une option à garder à l’esprit. Avec la réserve de marche activée, vous pouvez voir l’heure sur votre appareil mais il ne communiquera pas avec votre iPhone. Vous ne pouvez pas non plus accéder aux autres fonctionnalités de la montre. C’est une astuce pratique si, par exemple, vous allez être dans un film ou hors de la grille pendant un moment et que vous ne voulez pas gaspiller la durée de vie de la batterie sans raison.

Pour activer la réserve de marche, Apple note :

Balayez vers le haut sur le cadran de la montre pour ouvrir le Centre de contrôle.

Appuyez sur le pourcentage de batterie.

Faites glisser le curseur Réserve de marche, puis appuyez sur Continuer.

Débarrassez-vous des rappels d’activité Apple Watch

Ouvrez l’application Watch sur votre téléphone, sélectionnez Activité, puis sélectionnez l’option « Notifications désactivées ».

Activer le mode d’économie d’énergie pendant l’entraînement

L’activation du mode d’économie d’énergie pendant l’entraînement éteint temporairement le moniteur de fréquence cardiaque de l’appareil lorsque vous courez ou marchez. Pour l’activer, accédez à l’application Watch, puis sélectionnez l’option Entraînement. À partir de là, vous devriez voir une bascule pour le mode d’économie d’énergie.

Désactiver l’actualisation de l’application en arrière-plan

Semblable à iOS, désactiver l’actualisation de l’application en arrière-plan sur watchOS aidera à préserver la durée de vie de la batterie. Lorsque cette option est désactivée, seules les complications sur le cadran de la montre seront actualisées. Pour désactiver cette fonction, accédez à l’application Watch, sélectionnez Général> Actualisation de l’application en arrière-plan et désactivez-la.

N’utilisez pas l’affichage permanent

Si vous avez une Apple Watch qui peut prendre en charge un affichage permanent, la désactivation de la fonction peut aider à prolonger la durée de vie de votre batterie. Bien sûr, cette fonctionnalité est utile, mais si vous ne regardez pas votre appareil en permanence tout au long de la journée, vous risquez de perdre la durée de vie de la batterie.

Pour le désactiver, accédez à l’application Paramètres. Ensuite, accédez à Affichage et luminosité> Toujours activé et désactivez-le.

Désactiver augmenter pour réveiller

Une autre astuce axée sur l’affichage. Si vous vous déplacez beaucoup pendant la journée, il y a de fortes chances que l’écran de votre Apple Watch s’allume à chaque fois que vous bougez votre poignet. Au cours d’une journée, l’affichage et l’extinction de l’écran peuvent lentement consommer la durée de vie de la batterie de votre appareil.

Pour configurer les choses de telle sorte que l’écran de votre Apple Watch ne s’allume que lorsque vous appuyez dessus, Apple écrit :