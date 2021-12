8 façons simples pour les entrepreneurs de penser différemment de la plupart des gens

Le système de croyances de chacun est façonné par l’entreprise qu’ils entretiennent. Les entrepreneurs ne sont pas différents à cet égard. Les différences de croyances viennent du village de conseillers que les gens utilisent. Par exemple, les personnes obèses qui fréquentent d’autres personnes obèses ne seront pas exposées à de meilleures habitudes alimentaires, seront exposées à des pensées négatives sur le surpoids et continueront probablement à lutter contre les problèmes de poids.

Cependant, une personne grosse qui fréquente des personnes minces sera exposée à des habitudes alimentaires plus saines, sera encouragée à perdre du poids avec des messages positifs « je peux faire » et aura de bonnes chances de perdre du poids. Cela dit, en fonction de l’entreprise qu’ils détiennent, la façon dont les entrepreneurs et les riches pensent des choses comme l’argent, l’investissement et le travail peut être très différente de la pensée du grand public.

Travail pour un salaire contre pensée créative

La plupart des gens, quand ils pensent à l’argent, pensent que l’argent est ce que vous obtenez lorsque vous vendez votre temps. Par exemple, ils échangent une semaine de travail de 40 heures contre un salaire.

Les entrepreneurs pensent différemment et savent que l’argent est généré en identifiant les problèmes et en vendant des solutions. Ils comprennent que l’argent ne se gagne pas grâce à son travail mais grâce à sa pensée créative.

Travail acharné en solitaire vs effet de levier

La plupart des gens pensent que créer de la richesse personnelle nécessite un travail acharné. Ces mêmes personnes travaillent dur de 9h à 17h et sont payées pour leurs résultats.

Considérez l’ouvrier du bâtiment ou la serveuse qui s’engage dans un travail physique dur pour son salaire. Ils croient que la création de richesse est un effort solitaire et ils aspirent à la reconnaissance des efforts qu’ils contribuent.

Les entrepreneurs pensent différemment et savent que c’est l’effet de levier, et non le travail acharné, qui crée la richesse. Ils font appel à des personnes de leur réseau personnel qui possèdent des compétences spécialisées, permettant à chacun de travailler moins et d’obtenir de meilleurs résultats combinés.

Les entrepreneurs prennent des tâches, les divisent en leurs étapes, puis sous-traitent toutes les étapes fongibles. Ils utilisent des outils comme Upwork.com ou Freelancer.com pour envoyer des pièces du travail à des spécialistes onshore ou offshore qui peuvent les faire plus rapidement et à moindre coût.

Ce n’est pas non plus la reconnaissance qui pousse les entrepreneurs, mais les résultats. L’entrepreneur échangera facilement du crédit contre de l’argent.

L'argent sert à dépenser plutôt qu'à investir

La plupart des gens croient que l’argent est destiné à être dépensé pour des articles de gratification instantanée en récompense de leurs efforts. Ces mêmes personnes vivent généralement au-dessus de leurs moyens et financent leur mode de vie avec des dettes. Ils consacrent leur temps libre à des activités qui n’ont aucune valeur réelle, comme regarder du sport ou lire des romans.

Les entrepreneurs pensent différemment et savent que pour réussir, il faut limiter ses dépenses personnelles et ses créances irrécouvrables. Ils passent leur temps libre à lire des livres d’auto-assistance ou liés aux affaires, à faire du bénévolat et à créer des réseaux personnels, ou à regarder les nouvelles pour se tenir au courant de l’actualité.

Dans leur livre, The Millionaire Next Door, Thomas Stanley et William Danko ont interviewé des individus riches et prospères et ont découvert qu’ils vivaient bien en deçà de leurs moyens.

Les entrepreneurs et les millionnaires croient en la gratification différée et savent que la clé de la sécurité financière nécessite un investissement en temps et en argent.

Pas de réseau vs grand réseau

La plupart des gens sous-estiment le pouvoir des références, tandis que les entrepreneurs savent que le marketing de référence crée de la richesse. Ils participent à des panels, des conseils d’administration à but non lucratif et à d’autres fonctions, le plus souvent gratuitement et sans aucune attente de retour direct. Cependant, les résultats de leurs efforts leur donnent de vastes réseaux personnels qui rapportent des dividendes de nombreuses manières inattendues.

À l’exception de l’enrôlement dans la Garde côtière, je n’ai jamais postulé pour un emploi. J’essaie de bien traiter tout le monde et j’ai créé un réseau qui comprend ma valeur. Chaque opportunité d’emploi et d’investissement m’est venue via des références personnelles de mon réseau.

Activités de plaisir contre activités lucratives

Lorsqu’ils ne travaillent pas, la plupart des gens se livrent à des activités axées sur le plaisir, comme regarder la télévision. Beaucoup de mes amis peuvent vous dire la moyenne au bâton d’un joueur de baseball, peuvent handicaper des équipes de basket-ball universitaires pendant March Madness, ou peuvent vous dire les films mettant en vedette un acteur en particulier.

Les entrepreneurs pensent différemment et sont engagés dans des activités lucratives. L’amour de l’immobilier se manifeste par la spéculation immobilière, l’amour des beaux-arts dans les collections d’art, l’amour des chiffres dans les actions commerciales ou l’amour des personnes dans les réseaux. La différence est qu’une grande partie de l’activité de loisir d’un entrepreneur est enracinée dans sa capacité à convertir ses activités en quelque chose dans lequel il peut obtenir une certaine forme de retour.

Risque sûr contre risque calculé

La plupart des gens travaillent dur pour leur argent. Par conséquent, lorsqu’il s’agit d’investir leur argent durement gagné, ils ont tendance à le jouer de manière très prudente et prudente.

Les entrepreneurs pensent différemment et savent que l’argent ne vient pas du travail mais des idées et des connaissances personnelles. Ils savent que même s’ils ont perdu tout leur argent dans une série de mauvais investissements, ils conservent toujours la capacité de le récupérer grâce à leurs connaissances. Ils traitent l’investissement comme une science, testant et mesurant les résultats, et sont prêts à prendre des risques calculés en fonction des récompenses potentielles.

Pensée linéaire ou non linéaire

La plupart des gens pensent de manière très linéaire. Lorsqu’ils découvrent un investissement potentiellement prometteur, ils examinent leurs revenus et leurs dépenses et disent « Je ne peux tout simplement pas me le permettre » et passent à côté de nombreuses bonnes affaires. Les entrepreneurs ne sont pas limités par l’argent et pensent de manière plus non linéaire.

Lorsqu’ils sont exposés à un investissement prometteur, ils examinent ses risques et ses rendements potentiels et disent « Est-ce que cela en vaut la peine ? ». Si la réponse est oui, ils avancent. S’ils manquent de fonds, ils compilent leur raisonnement et présentent l’idée aux partenaires de la dette ou du capital. Si après leur argumentation personne n’achète leur raisonnement, ce n’était peut-être pas une bonne idée.

Testez Smart ou Street Smart

La plupart des gens pensent qu’étant très bons à l’école, ils ne sont tout simplement pas assez intelligents pour être entrepreneur. Ils associent le fait d’être intelligent uniquement à un quotient intellectuel ou QI élevé. Le QI est une mesure de la façon dont on réussit aux tests ou plus précisément de la capacité d’une personne à mémoriser et à se souvenir d’informations.

De mauvais résultats scolaires ont peu ou pas d’incidence sur le succès potentiel d’une personne en tant qu’entrepreneur. Dans la plupart des contextes académiques, le matériel de la leçon vous est présenté, puis un test vous permet de déterminer la quantité d’informations dont vous pouvez vous souvenir et une note vous est attribuée.

Aujourd’hui, le monde est très différent en ce qui concerne le QI. La plupart d’entre nous ont accès à Internet 24h/24 et 7j/7. Pour toute question à laquelle nous n’avons pas de réponse immédiate, nous pouvons utiliser un moteur de recherche comme Google pour trouver la réponse en quelques millisecondes.

Certaines personnes sont douées pour mémoriser les faits, réussissent dans des situations académiques et sont intelligentes. Certains ont des prouesses physiques, font de bons athlètes et sont physiquement intelligents. Certains ont la capacité de discerner le rythme, le ton et le timbre, et sont intelligents en musique. Certains sont bons pour établir des connexions réseau et sont des gens intelligents.

En fin de compte, la question n’est pas « À quel point êtes-vous intelligent ? » mais « Comment es-tu intelligent ? »