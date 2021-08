8 films d’animation DC qui méritent un remake d’action en direct

Ligue de justice contre. Teen Titans (2016)

Damian Wayne apparaît également dans un film d’animation intitulé Justice League vs Teen Titans, qui s’avère en fait être un peu impropre. Les adolescents découvrent que Superman, Batman et d’autres sont contrôlés par Trigon (le père de Raven) et, une fois que cela est résolu, cela se transforme essentiellement en une équipe Justice League / Teen Titans contre le démon. Cependant, j’aimerais vraiment voir le concept des jeunes héros en guerre avec leurs pairs adultes exploré d’une manière plus fondée, presque comme la façon dont Captain America: Civil War a été géré, ce qui semble être une excellente configuration pour un long métrage spin-off des Titans de HBO Max, si vous voulez mon avis.