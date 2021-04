8 films d’animation et émissions de télévision DC à regarder si vous avez apprécié la Justice League de Zack Snyder

Ligue de justice (2001-2004)

Après qu’une menace d’un autre monde les a réunis, Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, The Flash, Hawkgirl et le Martian Manhunter commencent à défendre ensemble la Terre de manière plus régulière.

Pourquoi il est bon de vérifier après la Justice League de Zack Snyder: Avant la sortie de Snyder Cut, tout fan vous dirait que le moyen ultime d’obtenir votre solution sur l’alliance ultime des héros les plus puissants de DC, sans revoir les bandes dessinées, était la série animée Justice League qui était à l’origine diffusée sur Cartoon Network.

