8 films qui explorent l’histoire et la culture des États-Unis d’origine asiatique

Meilleure chance demain (2002)

Réalisé par Justin Lin, Better Luck Tomorrow raconte l’histoire d’un groupe d’adolescents d’origine asiatique vivant dans une banlieue du comté d’Orange. La plupart des adolescents surpassent leurs objectifs et sont toutefois liés par l’Ivy League à se défouler de toutes les pressions qu’ils exercent dans les délits mineurs, y compris la vente de réponses à des tests, la drogue et la fraude au retour. Finalement, à mesure qu’ils s’enfoncent, le petit crime se transforme en crime violent.

Un chouchou de l’indie, Better Luck Tomorrow était le succès de Justin Lin. Il s’agit de l’un des premiers rôles principaux de John Cho, et a également présenté Sung Kang, qui reprendra ensuite son rôle de Han dans le F9 retardé par Covid le 25 juin 2021. Better Luck Tomorrow est un excellent exemple de présentation d’un Américain d’origine asiatique. cast, et certaines des contraintes placées sur ces adolescents pour entrer dans les meilleures écoles et se mettre sur la voie du succès et des écueils qui viennent avec la pression. Celui-ci vaut vraiment le détour, surtout si vous voulez voir le travail plus intime de Justin Lin en dehors de la franchise The Fast and The Furious.

