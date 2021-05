8 fois Brooklyn Nine-Nine a trouvé la parfaite guest star

Zooey Deschanel comme Jessica Day

Lorsque Brooklyn Nine-Nine et New Girl se sont croisés lors de la quatrième saison de la première émission, c’est cette dernière émission qui a définitivement attiré le plus de jus, alors que l’épisode New Girl présentait des apparitions d’Andy Samberg, Andre Braugher et Chelsea Peretti, Brooklyn. Nine-Nine n’a Zooey Deschanel que dans une scène. Cela étant dit, cela reste un moment merveilleux, car un Jake Peralta entravé doit réquisitionner la voiture de Jessica Day alors qu’il poursuit un criminel. C’est bref, mais le dialogue de Deschanel inclut la ligne, «Vous voulez réquisitionner ce véhicule alors vous allez devoir réquisitionner cet âne», et cela seul le qualifie pour cette liste.