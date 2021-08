8 fonctionnalités géniales de Google Maps que vous ne connaissiez probablement pas

in

Même si Apple Maps s’est amélioré à pas de géant au cours des dernières années, il est indéniable que Google Maps est toujours la meilleure application de cartographie sur le marché. Bien qu’il soit juste de supposer que la plupart des utilisateurs de smartphones, à ce stade, connaissent très bien les tenants et les aboutissants du logiciel de cartographie de Google, il existe encore un certain nombre de fonctionnalités Google Maps convaincantes que la plupart des gens ne connaissent probablement pas.

Google Maps existe sous une forme ou une autre depuis 2005. Depuis lors, Google a considérablement augmenté son utilité. Mais comme Google ne veut pas submerger les utilisateurs avec une interface encombrée, certaines des fonctionnalités les plus intéressantes et avancées de Google Maps ne sont pas exactement visibles au premier coup d’œil. À la lumière de cela, nous sommes allés de l’avant et avons mis en évidence quelques choses impressionnantes que vous ne saviez probablement pas que Google Maps pouvait faire.

Mesurez rapidement la distance entre deux emplacements

Si vous voulez voir rapidement à quelle distance un certain endroit se trouve d’un autre, tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir Google Maps et de déposer une épingle sur un endroit spécifié. Si vous appuyez une fois sur l’épingle, vous verrez une option « Mesurer la distance ». Sélectionnez-le et vous pourrez maintenant sélectionner un autre emplacement en faisant glisser un curseur sur l’écran. Il s’agit d’une fonctionnalité particulièrement intéressante de Google Maps.

Se déplacer avec la réalité augmentée

Google en octobre 2020 a introduit Live View. Cette fonctionnalité particulière de Google Maps exploite la réalité augmentée pour vous permettre de vous repérer plus facilement dans certaines villes et certains monuments.

Cette courte vidéo de Google ne fournit qu’un exemple de la fonctionnalité de la fonctionnalité :

Live View, s’il est pris en charge dans votre région, est accessible en accédant à l’onglet transit lorsque vous avez une partie de marche de votre trajet. Un autre exemple de vue en direct en action, et où il se trouve dans Google Maps, peut être consulté ci-dessous :

Regardez à l’intérieur des bâtiments

Cette fonctionnalité de Google Maps est idéale lorsque vous souhaitez explorer un bâtiment bien connu. Supposons, par exemple, que vous tapez Museum of the City of New York dans Google Maps. Si vous appuyez sur l’onglet Photos, vous pourrez voir des vues de rue de la zone ainsi que des vues à 360 degrés de l’intérieur du bâtiment.

Changer l’icône de votre véhicule

Il s’agit d’une fonctionnalité amusante de Google Maps. Si vous appuyez sur le triangle bleu qui représente votre voiture lors d’un voyage en voiture, vous verrez une liste d’autres options de véhicule parmi lesquelles choisir. Ce n’est pas un gamechanger, mais c’est une petite astuce amusante et originale.

Enregistrer les emplacements favoris

Chaque fois que vous voyez une épingle, votre emplacement actuel ou même un établissement comme un restaurant ou une vitrine, vous pouvez appuyer dessus une fois, faire défiler vers le bas et l’enregistrer pour un accès facile à l’avenir. Lorsque vous appuyez sur le bouton Enregistrer, vous avez la possibilité d’enregistrer l’emplacement en tant que favori, un endroit où vous « voulez aller » ou un « lieu étoilé ».

Rappelez-vous facilement où vous vous êtes garé

Si vous appuyez sur le point bleu qui représente votre emplacement actuel, vous pouvez sélectionner « Définir comme emplacement de stationnement » pour un accès futur.

Trouvez un parking dans votre zone de destination

Si vous saisissez une destination dans Google Maps, les structures de stationnement désignées sont visibles avec une icône « P ». Si vous appuyez sur une icône spécifique, elle vous indiquera le nom de la zone de stationnement ainsi que des informations sur les heures d’ouverture. Il vous indiquera également s’il existe des bornes de recharge pour VE.

Télécharger des cartes pour une visualisation hors ligne

C’est une fonctionnalité de Google Maps que tout le monde devrait connaître. Si vous vous dirigez vers une nouvelle ville où vous pourriez avoir un signal faible ou aucune réception du tout, il est possible de télécharger une carte d’une ville pour une visualisation hors ligne. De cette façon, vous pouvez profiter d’une grande partie de ce que Google Maps apporte à la table sans avoir à dépendre d’une connexion cellulaire.

Pour ce faire, saisissez une ville spécifique comme destination. Vous devriez voir une icône « Directions » surlignée en bleu en bas. Maintenant, faites défiler vers la droite où vous verrez une option “Télécharger”. Appuyez dessus et vous pouvez télécharger une partie aussi grande d’une zone sélectionnée pour une visualisation hors ligne que vous le souhaitez. Bien sûr, plus la zone que vous téléchargez est grande, plus elle occupera de place.

