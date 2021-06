8 FPI à considérer pour un revenu stable dans votre portefeuille

Les fiducies de placement immobilier (FPI) sont des sociétés qui possèdent des propriétés ou investissent dans des prêts hypothécaires. Ils offrent d’excellentes opportunités d’investissement car ils versent des dividendes, fournissant un flux de revenus constant sur un portefeuille.

Selon Yieldstreet, « les FPI donnent aux investisseurs la possibilité d’investir dans l’immobilier sans les frais d’achat et d’entretien d’une propriété réelle. Les FPI ont généralement une plus grande diversification, des facteurs de risque plus faibles et une appréciation potentielle, de sorte qu’elles peuvent être des ajouts potentiellement bénéfiques à un portefeuille d’actions ou de titres à revenu fixe.

FPI parmi lesquelles choisir, voici donc quelques-uns des meilleurs dans lesquels envisager d’investir dès maintenant.

FPI : American Tower (AMT)

Lorsque vous pensez à la propriété, les tours de téléphonie cellulaire ne vous viennent probablement pas à l’esprit. Cependant, à mesure que la 5G sera déployée, une FPI qui possède des tours cellulaires sera un excellent investissement. Tour américaine (NYSE :AMT) possède 187 000 tours cellulaires, dont 43 000 aux États-Unis et au Canada. L’entreprise peut augmenter ses bénéfices en ajoutant plus de locataires pour chaque tour.

American Tower s’est également développée grâce à des acquisitions. L’entreprise s’est développée au Canada l’année dernière en acquérant InSite Wireless Group, qui possédait 3 000 sites de communication aux États-Unis et au Canada. American Tower a également racheté Telxius Towers, ce qui en fera l’une des plus grandes entreprises de tours en Europe avec 31 000 sites.

Bien que le rendement du dividende à terme de la société soit faible à 1,9%, American Tower a régulièrement augmenté ses dividendes au fil des ans. Il n’a payé que 21 cents par action au premier trimestre de 2012, mais ce dividende s’élève désormais à 1,27 $ par action.

Americold (FROID)

Americold (NYSE :DU FROID) possède 238 entrepôts à température contrôlée en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Amérique du Sud. Il a exceptionnellement bien fonctionné l’année dernière en raison de la tendance à manger à la maison provoquée par Covid-19. Parmi les plus de 2 600 clients d’Americold se trouvent de grands noms comme Kroger (NYSE :KR), Sociétés Albertsons (NYSE :ACI) Safeway, Kraft Heinz Co. (NASDAQ :KHC) et Marques Conagra, Inc. (NYSE :CAG).

L’année dernière, la société a acquis Agro Merchants Group, l’une des plus grandes sociétés d’entrepôts à température contrôlée au monde avec 2 900 clients. L’acquisition porte la part d’Americold sur le marché américain de l’entreposage frigorifique à 21,4 %, ce qui en fait l’un des principaux acteurs de l’industrie.

Malgré la pandémie, l’entreprise a augmenté ses ventes de 11% et son EBITDA de base de 16% pour l’année 2020.

FPI : Digital Realty (DLR)

Immobilier numérique (NYSE :DLR) est l’un des principaux propriétaires de FPI au monde de centres de données. La société sert des clients dans plusieurs secteurs, notamment les technologies de l’information, les soins de santé, les services financiers, les communications, la fabrication et les produits de consommation. Compte tenu de la croissance globale du secteur des centres de données, posséder des actions DLR est une décision intelligente.

La société possède plus de 285 centres de données dans 24 pays différents, et la pandémie a entraîné une augmentation de la demande de travail à domicile et de streaming. Le déploiement de la technologie 5G devrait également profiter à Digital Realty.

Un autre point intéressant en faveur des actions DLR est que la société a constamment augmenté son prix de dividende pendant des années. Depuis 2016, le prix du dividende a augmenté de plus de 30 %.

Propriétés VICI (VICI)

Propriétés VICI (NYSE :VICI) possède des installations d’accueil, de loisirs, de divertissement et de jeux. Ses plusieurs dizaines de propriétés comprennent quatre parcours de golf de championnat et 34 acres de terrain à côté du Strip de Las Vegas. VICI détient également une participation dans Chelsea Piers à New York.

La société pourrait être un pari intelligent alors que les entreprises rouvrent pour répondre à la demande refoulée de divertissement et d’hospitalité. VICI acquiert également de Venise actifs immobiliers, ce qui peut s’avérer être une grande victoire.

Le FPI offre un rendement de dividende solide et a constamment augmenté son dividende. Elle présente également un bilan attractif. L’action VICI a été en larmes au cours de la dernière année environ, d’autant plus que l’économie a réagi à la réouverture des entreprises.

FPI : Kimco Realty (KIM)

Immobilière Kimco (NYSE :KIM) possède et exploite des propriétés de vente au détail en plein air aux États-Unis et à Porto Rico. Ses propriétés sont des centres commerciaux ancrés par des épiceries et des détaillants à grande surface. Kimco a annoncé son intention de fusionner avec Investisseurs immobiliers Weingarten (NYSE :WRI) plus tôt cette année, ce qui en fait un jeu attrayant dans l’espace de vente au détail.

Avec un rendement du dividende à terme de plus de 3 %, Kimco semble également attrayant de ce point de vue.

STAG Industriel (STAG)

STAG Industriel (NYSE :CERF) investit dans des propriétés telles que des entrepôts à travers les États-Unis. L’entreprise a largement profité de la transition des consommateurs vers les achats en ligne. Son plus gros locataire est Amazon, et environ 40 % de ses entrepôts sont loués à des locataires du commerce électronique. L’entreprise possède près de 500 bâtiments, couvrant 99 millions de pieds carrés d’espace.

L’un des avantages de posséder STAG Industrial est qu’elle verse des dividendes mensuellement plutôt que trimestriellement. Les flux de trésorerie des baux à long terme soutiennent ce modèle de paiement de dividendes, car moins d’un quart de ses baux expirent jusqu’à la fin de l’année prochaine.

STAG affiche un rendement du dividende à terme impressionnant de près de 4 %, ce qui le rend également très attrayant pour les investisseurs.

FPI : Physicians Realty Trust (DOC)

Fiducie immobilière des médecins (NYSE :DOC) est une FPI de soins de santé qui possède des cabinets médicaux et les loue à des réseaux de soins de santé régionaux et nationaux. La société possède 275 propriétés dans plus de 30 États. Le portefeuille du FPI était loué à 96 % à la fin septembre.

Un grand pourcentage des locataires du secteur de la santé de Physicians Realty sont de qualité supérieure. Il abrite également de nombreuses installations situées hors des campus hospitaliers, ce qui est important car les soins de santé se sont de plus en plus déplacés vers les services ambulatoires.

Physicians Realty a maintenu ses dividendes à plat, contrairement à de nombreux autres FPI de cette liste. Cependant, il offre toujours un bon rendement de dividende de 5%.

Équité du Commonwealth (EQC)

Équité Commonwealth (NYSE :CQE) possède des immeubles de bureaux dans des quartiers d’affaires centraux et des zones suburbaines. Bon nombre de ses propriétés sont louées à des locataires du secteur de la santé et du gouvernement américain, et elle possède des terrains industriels à Hawaï.

Historiquement, Equity Commonwealth a offert des rendements de dividendes élevés, ce qui le rend attrayant pour les investisseurs.

Les FPI sont un moyen attrayant de constituer un flux régulier de titres à revenu fixe pour votre portefeuille. Ils sont également un excellent moyen de se lancer dans l’immobilier sans avoir à acheter des propriétés directement. Avec un peu de temps et d’efforts, vous pouvez obtenir un revenu régulier en investissant dans des FPI.

