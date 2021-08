8 Go de RAM et processeur Intel de dixième génération pour cet ordinateur portable Huawei qui descend à 499 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les offres de la boutique officielle Huawei ont fait du Huawei MateBook D15 un prix inférieur à 500 euros et des fonctionnalités qui en font un ordinateur portable adapté pour commencer les cours.

Les ordinateurs portables sont devenus des outils de tous les jours. L’utilisation de ces équipements s’étend dans tous les domaines, peu importe que vous soyez étudiant ou professionnel, vous avez toujours besoin d’avoir une équipe à portée de main capable de vous suivre. Ce qui se passe, c’est que, dans la plupart des cas, on pense que pour avoir une équipe solvable, il faut dépenser beaucoup.

Actuellement, les processeurs d’AMD et d’Intel ont facilité l’accès aux fonctionnalités avancées pour les utilisateurs disposant d’un équipement plus modeste. L’exemple clair en est le Huawei MateBook D15 avec processeur Intel Core i3 de 10e génération. Huawei a doté cette équipe des fonctionnalités nécessaires pour faire face à presque toutes les tâches.

Cet ordinateur de 15,6″ pèse un peu plus de 1,5 kg. Avec son processeur Intel Core i3, il dispose de suffisamment de puissance pour assurer le bon fonctionnement de Windows 10.

Le Huawei MateBook D15 avec Intel Core i3 de 10e génération arrive avec un design à la hauteur. Huawei n’a pas lésiné sur des matériaux haut de gamme comme l’aluminium. Le châssis de cet ordinateur portable est composé de plaques de ce matériau, cela rend la sensation lors de la tenue comparable à celle de produits plus chers.

Une fois le couvercle levé, ce qui fait son apparition est un panneau de 15,6 pouces avec la technologie IPS. En ayant cette technologie pour le panneau, les couleurs seront plus que correctes lors de l’affichage du contenu. De plus, les angles de vision sont également suffisamment larges pour pouvoir voir l’écran dans presque toutes les positions.

La configuration en termes de processeur et le reste des composants font partie de l’Intel Core i3 de dixième génération, il est accompagné de 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage au format SSD. La combinaison de ces composants permettra à n’importe quel utilisateur de parcourir, d’éditer des fichiers texte et d’effectuer des tâches conçues pour n’importe quel étudiant.

Après quelques semaines d’utilisation, nous vous donnons notre avis sur le Huawei MateBook D15 dans cette analyse dans laquelle nous passons en revue tous les aspects d’un ordinateur portable le plus équilibré qui veut se faufiler dans la maison comme équipement de bureau, d’études ou même en famille portable.

En outre, la batterie 42 Wh permet de s’éloigner de la prise pendant de longues périodes sans se soucier de l’autonomie de l’équipement. S’il devient nécessaire de connecter l’appareil, grâce au fait qu’il dispose des derniers ports de connexion, il ne sera pas nécessaire de transporter un gros chargeur, car il se charge à l’aide d’un chargeur USB C.

Le Huawei MateBook D15 est un ordinateur portable avec un prix vraiment attractif et c’est l’option parfaite pour tout utilisateur à la recherche d’un équipement solvable à un bon prix. L’offre actuelle l’a abaissé à 499 euros et, pour ce prix, la concurrence qui existe est pratiquement inexistante.

