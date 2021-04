8 grandes annonces de l’événement Apple dont les fans ne peuvent s’empêcher de parler – .

Apple a tenu mardi son premier grand événement de 2021. Surnommé «Spring Loaded», la dénomination de la grande conférence de presse virtuelle d’Apple le 20 avril suggérait que la vitrine serait «chargée» de nouvelles annonces. Alors que de nombreuses révélations avaient déjà été gâchées par des fuites et des rapports au cours des derniers mois, l’événement Spring Loaded d’Apple était en effet rempli de grandes annonces du début à la fin.

Des appareils matériels actualisés et des énormes mises à niveau d’ordinateurs Mac de nouvelle génération aux tout nouveaux produits qu’Apple n’a jamais proposés auparavant, le géant de l’électronique grand public a couvert toutes les bases lors de son grand événement Spring Loaded mardi. Il est maintenant temps de revenir sur tous les nouveaux produits les plus en vogue dont les fans d’Apple ne peuvent s’empêcher de parler sur les réseaux sociaux.

Le premier événement Apple de chaque année a généralement lieu en mars, et c’est ce à quoi les fans s’attendaient en 2021 grâce aux affirmations de quelques fuites fiables. Lorsque le mois de mars est venu et s’est déroulé sans grandes annonces d’Apple, les fans se sont toutefois demandé si la pandémie mondiale avait encore une fois provoqué de gros retards avec les nouvelles versions d’Apple. Heureusement, le suspense n’a pas duré très longtemps car Apple a annoncé la semaine dernière qu’il organiserait son premier grand événement de 2021 le 20 avril.

Maintenant, l’énorme événement Spring Loaded d’Apple est enfin derrière nous.

Les dirigeants d’Apple ont commencé à dévoiler de nouveaux produits et services dès le départ mardi, et l’action s’est poursuivie jusqu’à la toute fin de la grande présentation d’Apple. Il est maintenant temps de revenir sur toutes les plus grandes annonces que le PDG d’Apple, Tim Cook, et son équipe ont faites lors du grand événement de cet après-midi.

Carte Apple

Apple a changé la façon dont les conjoints créent du crédit à l’aide de la carte Apple. Désormais, chaque titulaire de carte construira son historique de crédit quel que soit le titulaire du compte principal.

Podcasts Apple

Apple a annoncé une énorme mise à jour de son application Podcasts qui comprend une grande refonte visuelle ainsi que de nouvelles chaînes. Les abonnements Apple Podcasts sont une autre nouvelle fonctionnalité de l’application – apprenez-en plus dans notre couverture précédente.

iPhone 12

Dans ce qui était de loin la plus grande surprise de l’événement – parce que c’était la seule surprise, vraiment – Apple a dévoilé une toute nouvelle couleur pour iPhone: le violet. Le nouvel iPhone 12 violet d’Apple sortira le 30 avril et sera disponible en précommande à partir de ce vendredi 23 avril.

AirTag

Après ce qui semblait être une éternité de fuites et de rumeurs, le nouvel AirTag d’Apple est enfin officiel.

À l’instar des trackers d’articles Tag et des dizaines d’autres produits comparables sur le marché, les AirTags utilisent Bluetooth en coopération avec une application mobile – dans ce cas, Find My – pour localiser des objets. Vous pouvez les attacher à n’importe quel appareil par eux-mêmes, et Apple a un tas d’accessoires pour vous aider à les attacher à des choses comme des porte-clés.

«Recherche de précision» est disponible sur les appareils iPhone et iPad les plus récents pour améliorer la fonction Localiser avec plus de précision.

L’AirTag sortira le 30 avril au prix de 29 $, les précommandes ouvriront le 23 avril. Apprenez-en plus ici.

Apple TV +

La nouvelle saison de Ted Lasso arrive en juillet. On a hâte!

Apple TV 4K

Apple enfin… ENFIN… a annoncé une nouvelle Apple TV 4K. Il comprend une puce A12 Bionic, Dolby Vision, HDR à des fréquences d’images élevées, un étalonnage automatique des couleurs déterminé en conjonction avec un iPhone, et bien plus encore. Mais la plus grande nouveauté est sans aucun doute la nouvelle télécommande.

C’est vrai, fans d’Apple – Apple a une nouvelle télécommande Siri sans ce pavé tactile! C’est une télécommande en aluminium monobloc avec un nouveau pavé de clic tactile, mais ce n’est rien comme l’ancien merdique que tout le monde déteste avec une fureur brûlante qui ne peut être mesurée. Il y a aussi un bouton Siri sur le côté plutôt que sur le devant.

La nouvelle Apple TV 4K commence à 179 $ avec 32 Go et coûte 199 $ avec 64 Go de stockage. Les précommandes s’ouvriront le 30 avril et le nouveau modèle sera lancé dans la seconde quinzaine de mai.

Apprenez-en plus dans notre couverture précédente.

iMac

Le nouvel iMac d’Apple a été entièrement conçu autour du nouveau processeur M1. C’est l’iMac le plus rapide et le plus puissant jamais conçu, et il est disponible en 7 coloris différents.

Le nouveau design est incroyable, avec un boîtier ultra-fin et une seule feuille de verre qui couvre toute l’avant de l’écran. D’une manière ou d’une autre, le boîtier ne mesure que 11 mm d’épaisseur! Le nouvel ordinateur de bureau tout-en-un d’Apple comprend un écran de 24 pouces avec une faible réflectivité de pointe et 11,3 millions de pixels dans ce qu’Apple appelle un écran Retina 4,5K.

La nouvelle caméra iMac d’Apple est une caméra FaceTime HD 1080p améliorée pour des conversations et des enregistrements vidéo de meilleure qualité. L’iMac dispose également d’un réseau de trois microphones de qualité studio pour une meilleure qualité audio et une réduction du bruit de fond. Et enfin, un nouveau système audio à six haut-parleurs offre une qualité audio sans précédent sur un Mac.

Le nouvel iMac sortira fin mai et les précommandes ouvriront le 30 avril. Le prix commence à 1299 $

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur le nouvel iMac ici.

iPad Pro

Non seulement Apple vient d’annoncer un nouvel iPad Pro… mais il a dévoilé le premier iPad Pro équipé de la puce M1 d’Apple! C’est vrai, la nouvelle tablette d’Apple arbore désormais la puissance, la vitesse, les performances graphiques et l’efficacité des derniers Mac d’Apple. Apple affirme que le nouveau modèle est 50% plus rapide que le modèle de la génération précédente, avec des performances graphiques 40% plus rapides. Vous pouvez également vous attendre à une autonomie d’une journée, un stockage 2x plus rapide, jusqu’à 2 To de stockage, une connectivité plus rapide avec prise en charge Thunderbolt et USB 4, prise en charge cellulaire 5G, caméras arrière améliorées, et plus encore.

Le nouvel iPad Pro, plus petit, dispose d’un écran Liquid Retina mis à jour et le modèle de 12,9 pouces contient un écran Liquid Retina XDR qui utilise la même technologie que le Pro Display XDR d’Apple à 5000 $. La nouvelle fonctionnalité CenterStage utilise un système de caméra TrueDepth amélioré pour zoomer et faire un panoramique automatiquement sur les appels vidéo lorsque vous vous déplacez.

Le prix commence à 799 $ pour le modèle 11 pouces et à 1099 $ pour l’iPad Pro 12,9 pouces, les précommandes devant débuter le 30 avril. Le nouvel iPad Pro devrait sortir fin mai.

Consultez notre couverture précédente pour en savoir plus sur le nouvel iPad Pro.

