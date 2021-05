8 grandes références Disney enchantées avant le désenchantement d’Amy Adams

Une partie de votre monde contre. Baiser du vrai amour

Dans la première partie animée d’Enchanted avant que Giselle ne passe à l’action en plein cœur de New York, elle chante une chanson classique de princesse “want” avec ses amis les animaux sur la façon dont elle recherche “True Love’s Kiss”. Dans la scène, elle fabrique un prince de fortune à partir d’objets autour de sa maison. La scène rappelle la grande chanson “Part of Your World” d’Ariel dans La Petite Sirène. Il a la même position que la statue d’Eric, et tout comme Ariel, quand elle trouve son homme, ils avancent très vite avec les projets de mariage.