8 héros Marvel que nous voulons voir faire équipe avec Shang-Chi après la légende des dix anneaux

Capitaine Marvel

L’autre héros que Shang-Chi a rencontré dans son film, grâce à Wong, était le capitaine Marvel. Ce héros serait formidable pour lui de faire équipe pour plusieurs raisons. D’une part, c’est un autre héros récent que nous avons vu avoir une histoire d’origine. Chose intéressante, Carol Danvers est maintenant l’une des plus anciennes Avengers, elle aurait donc beaucoup de sagesse pour se lancer dans la voie d’un héros débutant comme Shang-Chi. De plus, dans les coulisses, le réalisateur de Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, a travaillé avec Brie Larson sur deux autres projets : Short Term 12 et The Glass Castle. Ils ont créé un travail impressionnant ensemble, et voir comment ils fonctionnent dans le MCU, peut-être dans une suite de Shang-Chi, serait une tuerie et un cercle complet pour Larson.