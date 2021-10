8 idées pour renforcer la résilience chez nos enfants

29/10/2021 à 9h35 CEST

La possibilité que seules de bonnes choses nous arrivent dans la vie est lointaine. De plus, pour les bonnes choses, nous n’avons pas à nous préparer, mais pour les échecs, les revers, les pertes, oui. L’une des compétences qui nous aide à faire face de manière optimale à ces revers ou défis que la vie pose est la résilience.C’est pourquoi il est si important d’aider nos enfants à le développer.

Qu’est-ce que la résilience ?

La résilience est le La capacité d’une personne ou d’un groupe de personnes à continuer à se projeter dans le futur malgré des événements déstabilisants, des conditions de vie difficiles et des traumatismes ou expériences très graves. C’est-à-dire non seulement endurer, mais récupérer et grandir de cette situation de stress, de souffrance, d’anxiété.

«Être une personne résiliente ne signifie pas ne pas souffrir, ne pas ressentir de stress, d’anxiété, de douleur, de tristesse & mldr; Non, sur le chemin de la résilience, nous devons accepter l’inconfort. Ce qui s’est passé me laisse une cicatrice, mais j’avance & rdquor;, explique la psychologue et experte en intelligence émotionnelle Begoña Ibarrola.

Pourquoi est-il si important de développer la résilience de nos enfants ?

On pourrait dire que le la résilience agit comme un bouclier protecteur contre l’adversité auquel nous et nos enfants allons devoir affronter oui ou oui dans la vie. « Il est très important de savoir que la résilience n’apparaît pas comme par magie lorsque nous en avons besoin. La résilience doit être développée, formée. Si, par exemple, nous vivons une situation nouvelle et stressante comme la pandémie et que nous avons besoin de résilience et que nous ne l’avons pas formée, nous ne l’aurons pas & rdquor ;.

« La résilience est une compétence qui s’entraîne et nous rapproche du bonheur »

Begoña Ibarrola

Psychologue

Certains disent que la résilience est la clé du bonheur. « Ce n’est pas le seul ingrédient, car pour moi le bonheur est une attitude interne, mais c’est une capacité qui nous donne une qualité de vie et, par conséquent, nous rapproche du bonheur », explique Begoña. « J’oserais dire que La résilience est le meilleur cadeau que les parents puissent offrir à leurs enfants & rdquor ;.

Des clés pour développer la résilience de nos enfants

Comme nous l’avons dit, la résilience ne fait pas partie de notre ADN, la résilience est une compétence qui doit être développée, et les mères et les pères peuvent aider nos enfants à le faire. Begoña Ibarrola nous donne 8 clés pour développer la résilience chez nos enfants. « Avec ces clés je peux vous assurer que vos enfants, face à toute adversité ou revers de la vie, en sortiront plus forts & rdquor ;.

1.Sécurité et amour

L’attachement sécurisant est le fondement du bâtiment qu’est la résilience. En d’autres termes, offrir à nos enfants sécurité et amour est la première étape pour les doter de cette capacité. Couvrez tous vos besoins, non seulement physiologiques, mais aussi affectifs. Nos enfants ont besoin de se sentir aimés, pris en compte, respectés, aimés. Le psychologue Rafa Guerrero nous rappelle toujours qu’un enfant dont les besoins affectifs n’ont pas été couverts dans l’enfance passera toute sa vie à essayer de combler ce manque, et il ne lui sera pas difficile de développer une dépendance (aux drogues, à la nourriture, à la technologie ) ou des relations émotionnellement dépendantes.

2. Estime de soi

Une estime de soi saine et forte est essentielle pour faire face avec succès à toute situation difficile que l’avenir nous réserve. Il est vital que nos enfants apprennent à s’aimer, à se valoriser, à se respecter, à avoir confiance en leurs capacités. « Cela ne veut pas dire que nous devons dire à nos enfants qu’ils font tout bien, c’est leur dire que les êtres humains apprennent par essais et erreurs, et que nous avons tous des forces et des faiblesses. Si nous leur faisons confiance, ils se feront confiance, si nous ne leur faisons pas confiance, ils auront une faible estime d’eux-mêmes et, face à n’importe quel problème, ils le verront comme une catastrophe à laquelle ils ne pourront pas faire face. Et ils n’essaieront même pas de le surmonter, car ils se sentiront dépassés & rdquor ;.

3. Faciliter les relations sociales

Peu de gens associent avoir des amis à être résilient, mais cela y est pour beaucoup. Un enfant isolé est plus faible. L’isolement favorise l’insécurité et la peur. L’isolement social vous fera vous sentir incapable face à l’adversité et vous n’aurez pas non plus ce réseau de soutien pour vous aider dans les moments difficiles. Ainsi, en apprenant à nos enfants à se faire des amis, à cultiver des amitiés, nous les aidons à renforcer leur résilience.

4.Apprenez-leur à s’attaquer aux problèmes

Parfois, avec de bonnes intentions, les mères et les pères ont tendance à éviter les problèmes pour nos enfants, sans se rendre compte que ces petits problèmes qui peuvent survenir dans l’enfance serviront d’entraînement pour faire face à des problèmes plus importants à l’adolescence et à l’âge adulte. Par conséquent, n’évitez pas les problèmes, aidez-les à se sentir capables de les surmonter.

5. être solidaire

Nous devons enseigner à nos enfants dès le plus jeune âge l’importance d’aider les autres, de voir les autres comme des semblables et non comme des ennemis. Il est prouvé que lorsqu’on aide quelqu’un, on se sent mieux, mais c’est aussi Ils se rendront compte que les gens tissent des réseaux entre nous, nous ne nous entraidons pas. Par conséquent, la solidarité favorise la résilience.

6. Apprenez-leur à se fixer des objectifs

Dès le plus jeune âge, nos enfants doivent se fixer des objectifs qu’ils dépassent et qui servent de motivation. De cette façon, ils amélioreront leur estime de soi et le sentiment de « je peux & rdquor ;. Mais méfiez-vous Les objectifs doivent être atteignables, car s’ils fixent des objectifs impossibles, la seule chose que nous atteindrons est qu’ils sont frustrés. Par conséquent, des objectifs adaptés à leur âge et leurs capacités. Et, chaque fois qu’ils les atteignent, félicitez-les pour les efforts qu’ils ont déployés pour les atteindre.

7. Apprenez-leur à voir les difficultés comme des défis

Face à une difficulté, partez d’abord du principe qu’elle nous cause un certain inconfort, mais vite, apprenez à votre enfant à voir cette difficulté comme un défi. Comment? jeEssayer de trouver une solution en étant créatif et flexible. La créativité nous permet de rechercher différentes alternatives, de sorte que lorsque quelque chose ne va pas sur le chemin A, nous recherchons le chemin B. Et flexible, car si le chemin A n’a pas fonctionné, nous pouvons ouvrir notre esprit et essayer d’aller vers B.

« Laisser nos enfants faire face à de petits problèmes servira d’entraînement pour quand ils devront faire face, en tant qu’adultes, à de plus gros problèmes »

Begoña Ibarrola

8. Erreur comme apprentissage

Et, très important, apprenez-leur à voir les erreurs comme des opportunités d’apprentissage, et non comme des échecs. Et ici, nous les mères et les pères avons un rôle fondamental, si nous pénalisons continuellement les erreurs de nos enfants, face à la peur de l’échec, ils s’effondreront et ils ne voudront pas faire face aux défis que la vie va leur poser.

La résilience en famille

Il y a non seulement la résilience individuelle, mais il y a aussi la résilience familiale, c’est-à-dire la capacité de faire face aux problèmes et aux adversités en tant que groupe.

Begoña nous parle de 3 facteurs de protection, 3 habitudes simples ou modes de relation en famille qui rendront notre famille plus forte et moins vulnérable aux problèmes :

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES: Passer du temps ensemble est un élément protecteur. « Je ne parle pas seulement de temps de qualité, je parle aussi de quantité & rdquor ;.ROUTINES ET TRADITIONS : Ils nous procurent un sentiment d’appartenance à un groupe. Ils nous donnent l’impression d’appartenir à quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes. « L’équipe est plus que la somme de ses parties. Nous sentons qu’ensemble nous sommes plus grands & rdquor ;.FÊTES DE FAMILLE : Les réalisations et les triomphes y sont appréciés. Des moments de joie sont partagés, mais aussi des moments difficiles.

Comment agit une famille résiliente ?

Les familles résilientes agissent d’une certaine manière face à l’adversité :

1- Ils sont capables d’agir de manière appropriée face à la crise. Ils ne nient pas la crise, mais mettent toutes les ressources en commun pour s’entraider. Si l’entraide au sein de la famille ne suffit pas, l’aide est recherchée à l’extérieur.

2. Ils communiquent avec assurance et respect. De plus, ils prennent en compte le point de vue de l’autre.

3. Ils se lient davantage lorsque la vie les frappe.

4. Ils développent un optimisme réaliste. Ils ne nient pas la situation, la gravité de ce qui se passe, mais se concentrent sur le positif et cherchent des solutions.

5. Ils comptent sur leur réseau social. Les familles résilientes ont souvent un réseau de relations (amis, famille, voisins & mldr;) qui les aide dans des situations difficiles.