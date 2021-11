8 jeux PlayStation Store Black Friday Sale 2021 que vous devez acheter

Le PlayStation Store Black Friday Sale 2021 est là et il y a beaucoup de jeux que vous devriez envisager d’acheter, en particulier avec leurs remises PSN.

BF est un événement annuel et c’est quelque chose dont vous devriez toujours profiter en raison de ses énormes réductions de prix. Si vous jouez sur console mais aussi sur ordinateur, la bonne nouvelle c’est que vous avez la boutique Epic Games et des remises Steam à anticiper bientôt.

Mais, si vous êtes simplement un fidèle de Sony, la bonne nouvelle est que vous disposez d’une multitude d’offres fantastiques.

Quand la vente PSN Store Black Friday 2021 se termine-t-elle ?

La date de début de la vente du vendredi noir 2021 du PlayStation Store est le 19 novembre et devrait se terminer le 30 novembre à 00h00 GMT.

Cela signifie que vous n’avez que moins de deux semaines pour remplir votre panier de gemmes et de mastodontes à prix réduit. À la fin, il y aura d’autres opportunités de bonnes affaires comme en décembre pour Noël.

Mais si vous êtes un fan des titres AAA, c’est le moment idéal pour dépenser vos économies.

Les meilleurs jeux du Black Friday sur PlayStation Store

Nos meilleurs jeux PSN Store Black Friday Sale 2021 que vous devriez acheter sont les suivants :

8. Abonnement PS Plus de 12 mois – 33,32 £ (33% de réduction)

Ce n’est pas un jeu, mais c’est quelque chose que vous devriez absolument acheter dès maintenant. Un abonnement PS Plus de 12 mois coûte généralement 49,99 £, alors profitez de la remise tant qu’elle est disponible.

Il vous permettra de jouer en ligne pendant encore un an, mais il vous donnera également un tas de titres gratuits grâce aux offres mensuelles. Et qui sait, Santa Sony pourrait nous offrir trois cadeaux incroyables en décembre.

7. Dark Pictures Anthology Triple Pack – 33,49 £ – 33% de réduction

Le Dark Pictures Anthology Triple Pack est un achat incontournable si vous n’avez pas acheté Man of Medan, Little Hope ou le récent House of Ashes. Il vous donne les trois titres en un et chacun d’eux est un plaisir à jouer, surtout si vous aimez les films d’horreur.

Ils font également partie des récits les plus agréables lorsqu’ils sont joués avec d’autres, en ligne ou surtout dans la même pièce. C’est parce que vous pouvez vous réjouir et rire de la mort de personnages ou vous pouvez haleter sous le choc et l’horreur de leur disparition brutale.

6. Sackboy A Big Adventure – 34,19 £ – 43% de réduction

Sackboy A Big Adventure est un must si vous avez la chance de posséder une PlayStation 5 car elle utilise le retour haptique du contrôleur DualSense plus que tout autre titre de nouvelle génération qui n’est pas Astro’s Playroom.

Vous pensez peut-être que c’est juste pour les enfants et que ce n’est pas votre allié, mais – si vous aimez les jeux de plateforme – vous devriez certainement l’obtenir pendant que son prix est réduit. Tous ses niveaux sont originaux et mignons, il est livré avec des dizaines de costumes à collectionner, et il dispose également d’un mode multijoueur pour votre plaisir.



5. Jugement perdu – 34,99 £ – 30 % de réduction

Lost Judgment n’est sorti qu’en septembre et c’est un jeu de détective brillant avec un gameplay Yakuza. Cela signifie qu’il est livré avec un bac à sable pour vous permettre d’explorer de nombreuses activités secondaires dont vous pourrez profiter pendant que vous faites une pause dans le récit principal.

Certains de ces mini-jeux incluent le golf, les fléchettes et la boxe, mais il y a aussi une arcade pleine de titres légers. Alors que les mini-jeux sont toujours amusants, Lost Judgment a également un récit captivant qui vous engagera à voir la fin.

4. Il en faut deux – 21,69 £ – 38% de réduction

It Takes Two est le titre parfait si vous êtes un fan de jeux coopératifs. L’histoire de la thérapie de couple vient des développeurs de A Way Out et elle est tout aussi innovante que l’expérience de l’évasion de prison l’était en 2018.

Avec qui vous jouez est une énigme car c’est le jeu de rendez-vous parfait à certains égards alors qu’il ne l’est pas à bien d’autres égards. Cependant, si vous pouvez trouver quelqu’un avec qui jouer, alors vous avez du plaisir devant vous tant que vous n’êtes pas déjà au cou de l’autre.

3. Deathloop – 29,99 £ – 50 % de réduction

Deathloop est en tête des nominés aux Game Awards 2021 et il est facile de comprendre pourquoi. Colt et Julianna ont des plaisanteries agréables, la boucle de jeu est toujours amusante et satisfaisante, et son histoire intrigante s’améliore au fur et à mesure que vous explorez sa surface superficielle dans ses traditions.

Ce n’est pas l’expérience 10/10 parfaite car son IA n’est pas la plus intelligente et elle tient beaucoup trop la main. Mais, cela dit, c’est toujours l’un des meilleurs titres de l’année et il ne coûte que 30 £ malgré sa sortie en septembre.

2. Yakuza comme un dragon – 27,49 £ – 50 % de réduction

Alors que Deathloop est l’un des meilleurs titres de 2021, Yakuza Like A Dragon reste l’un des meilleurs jeux depuis sa sortie en janvier 2020. Tout le monde était sceptique au début, mais d’une manière ou d’une autre, Yakuza et le combat au tour par tour sont un décalage fait au paradis.

C’est encore plus dingue et extrême que les jeux Yazuka précédents, et cela signifie qu’il est livré avec des activités secondaires encore plus ridiculement farfelues et amusantes pour que vous puissiez jouer encore et encore. Mais ce sont les personnages de combat et de fête au tour par tour qui en font sans doute le meilleur opus de Yakazua de tous les temps.

1. Les Gardiens de la Galaxie – 35,99 £ – 35% de réduction

Vous devez acheter Guardians of the Galaxy car c’est tellement bon. Oubliez tout de Marvel’s Avengers car Guardians n’a rien de tel. Et c’est ennuyeux d’entendre que tant de gens l’ont ignoré parce qu’ils pensent que c’est Avengers mais avec Peter Quill and co.

Guardians of the Galaxy est mon jeu de l’année car il a une histoire brillante, chaque personnage est adorable et le gameplay est passionnant. Il a également une bande-son époustouflante qui n’est pas ruinée par Rick Astley et des chansons terribles comme Be Happy, car il contient également Motley Crue, Iron Maiden et la chanson incontournable de tous les amateurs de gym, Holding Out For A Hero de Bonnie Tyler.

C’est à égalité avec les jeux Batman Arkham et Insomniac’s Spider-Man, et c’est encore mieux dans certains domaines. Peu de gens l’ont joué, mais vous ne regretterez pas votre achat si vous aimez les histoires à jeu unique avec d’excellents personnages.

