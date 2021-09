8 joueurs que je regarde cette saison de la NFL

À ce stade, vous avez probablement verrouillé vos listes de la semaine 1 pour le football fantastique, et c’est une bonne chose. À vrai dire, je suis vraiment nul en fantasy football. C’est un monde qui exige un esprit très différent de celui d’apprécier simplement les matchs de la NFL. C’est comme regarder quelqu’un de bien jouer à Madden, quelqu’un de vraiment bon, qui a une compréhension innée de ce qui casse l’IA et qui gagnera toujours un gros gain en attaque.

Au lieu de cela, je veux parler des joueurs auxquels je ne peux pas m’empêcher de penser. Les gars que je connais vont faire quelque chose d’incroyable chaque semaine et que j’ai hâte de revoir sur le terrain.

Justin Jefferson

Dieu, je suis un tel ventouse pour les récepteurs larges LSU. Je n’ai aucune idée de ce qu’il y a dans cette eau de Baton Rouge, mais les Tigers doivent la mettre en bouteille et la donner à tous les receveurs de laissez-passer du pays. On dirait que cela fait si longtemps que nous n’avons pas vraiment vu un récepteur si bon qu’il compense son quart-arrière, mais c’est exactement ce que Jefferson a fait pour les Vikings lors de sa saison recrue.

Je ne suis pas ici pour plaider les compétences de Kirk Cousins, parce que Kirk Cousins ​​est trop ennuyeux pour même mériter du temps sur le rôle du tribunal. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur un mec qui a capté 88 passes pour 1 400 verges au cours de sa folle saison de recrue. Connaissez-vous la dernière fois que cela s’est produit à l’ère moderne ? Que diriez-vous jamais.

Anquan Boldin : 1 377 verges

Odell Beckham Jr. : 1 305 verges

Le GOAT lui-même, Randy-freaking-Moss : 1 313 mètres

Je ne veux rien de plus dans ce monde que de voir Jefferson dominer à nouveau, car franchement, cela fait trop longtemps que la ligue n’a pas eu de récepteur incontournable. Bon sang, c’est probablement depuis qu’OBJ faisait des captures stupides à une main et fléchissait sur toute la ligue, et allez comprendre, il était aussi de LSU.

Je suis fan de me sentir comme si je faisais partie de l’histoire, et la possibilité de voir l’émergence de l’un des plus grands récepteurs de tous les temps est un attrait suffisant pour que je me soumette à regarder Kirk Cousins ​​jouer au football .

Derrick Henri

J’ai essayé de limiter ma consommation de viande rouge en partant du principe que la réduction de mon empreinte carbone aidera le monde, donc Derrick Henry est ma gigantesque portion hebdomadaire de bœuf.

Tout dans le football est temps et lieu. Revenez une décennie en arrière et Henry serait dans le mélange avec beaucoup de porteurs de ballon stellaires qui définissent la ligue. Maintenant, c’est un iconoclaste dans une ligue qui continue de pousser de plus en plus vers les passes, et d’ignorer la douce science d’écraser un mec dans le gazon avec un bras raide et un sourire d’acier.

La saison, peut-être plus que toute autre, j’ai hâte de voir ce que fait Henry au Tennessee. Avec Julio Jones dans le mix, ce sera un drame hebdomadaire fascinant sur “qui défend qui?” avec Henry plus que probablement une chance de faire son propre truc et d’effacer les gens, parce que c’est favorable à abandonner 20+ dans les airs.

Si Derrick Henry transforme ses propres coéquipiers en agneaux sacrificiels, alors que diable va-t-il faire à ses adversaires ?

Chaque pauvre sève sur les Texans



D’accord, écoutez, je sais que cela brise un peu mes conventions parce que “58 joueurs que je regarde cette saison de la NFL” n’a pas la sonnerie conviviale pour le référencement, mais je mets toute l’équipe des Texans dans ce scénario comme un désolé joueur.

Je ne croyais vraiment pas que les choses pourraient empirer pour Houston que la saison dernière, mais bon sang, ils ont trouvé un moyen, n’est-ce pas? Vous connaissez David Johnson ? Le porteur de ballon contre lequel ils ont échangé DeAndre Hopkins ? Il est maintenant leur remplaçant à Mark Ingram, 31 ans.

Honnêtement, je me sens un peu mal pour les joueurs individuels des Texans, car il y a une tonne d’individus vraiment délicieux dans cette équipe. Collectivement, leur carte de profondeur ressemble à l’atelier du Père Noël si tous les elfes décident de s’enfuir et de devenir dentistes, de sorte que les poupées ont été reconstituées par une main-d’œuvre non qualifiée.

Les elfes auraient vraiment dû se syndiquer.

Daniel Jones

Qu’on sache qu’avant tout, je suis une petite garce – et bien que Daniel Jones soit, à tous égards, un gentil monsieur, il représente quelque chose que j’aime détester avec la fureur de 1 000 soleils : Dave Gettleman.

J’ai regardé de première main tandis que Gettleman détruisait systématiquement mes bien-aimés Carolina Panthers se voir refuser des légendes de l’équipe comme Steve Smith avec une manière de chevet mieux décrite comme “imaginez si Jason Vorhees était votre chirurgien orthopédiste”.

Jones représente son plus gros coup de dés. Le gars que Gettleman a pris et a dit au monde de “lui faire confiance”. Il a transmis Josh Allen, a donné à Jones la corde pour laisser Justin Herbert voler un an plus tard, maintenant il a un an de plus pour prouver qu’il est le gars, à la suite d’un repêchage où New York aurait pu sélectionner Justin Fields.

Je sais que les fans des Giants ont atteint le même point que les fans des Panthers avec Gettleman. Il nous a tous fait rire avec sa phraséologie de vieil homme pour commencer son mandat, puis il est devenu évident qu’il regardait toujours le football comme s’il se jouait sous l’administration Reagan sans aucune appréciation de ce qui se passait dans le jeu moderne.

Je ne pense pas que cette histoire va bien se terminer, et bien que je sois désolé pour les fans des Giants, je promets que ça vaudra la peine de se débarrasser de Gettleman.

Justin Herbert

Hé, c’est le gars dont je viens de parler du décès des Giants. Frais.

Quoi qu’il en soit, j’aime beaucoup regarder Justin Herbert jouer… beaucoup. Il ressemble à un joueur de 12 ans et joue comme un vétéran de 40 ans. En fait, je ne suis pas sûr à 100% qu’Herbert entre vraiment dans sa deuxième année, et ce n’est pas un vétéran rusé comme Peyton Manning vieillissant comme Benjamin Button.

J’aimerais vraiment qu’Herbert réussisse parce que bon sang, je veux que les Chargers réussissent. Je ne sais pas s’il y a une équipe historiquement plus sympathique que celle-ci, mais qui ne semble jamais, jamais faire une pause. Philip Rivers était un gars vraiment sympa, LaDanian Tomlinson était aussi un gars charmant – je veux qu’Herbert réussisse là où ils n’ont pas réussi et enfin, sortez ENFIN les Chargers du marasme.

De plus, ce serait amusant comme l’enfer si nous obtenions un autre quart-arrière d’élite dans l’AFC West pour la prochaine décennie à côté de Patrick Mahomes.

Brian Burns

Voici un gars dont personne en dehors des Carolines ne parle vraiment, mais qui devrait le faire. Bien sûr, Burns n’a pas encore de saison de sac à deux chiffres à son actif… mais je pense que c’est sur le point d’arriver.

La raison pour laquelle je veux juste le voir jouer tient entièrement à cette phrase : je veux juste voir Brian Burns jouer. La saison dernière, il a enregistré 9,0 sacs, mais ce n’était pas un effort, se frayer un chemin dans les sacs de type poche. Burns s’envole de la ligne avec une vitesse anormale et même sans un énorme éventail de mouvements de précipitation, il est capable de submerger les défenses avec son premier pas.

Burns s’est classé parmi les 10 premiers de la NFL en termes de pressions totales sur les QB la saison dernière, et je pense que cela va encore aller de l’avant. Cela pourrait être une saison en petits groupes, et c’est juste amusant de voir comment ce gars joue au football.

Trevor Laurent

Je dois juste savoir. Je dois savoir si toutes ces années à regarder et à attendre le meilleur QB universitaire depuis qu’Andrew Luck se matérialise réellement à Jacksonville et fait ENFIN passer cette équipe au-dessus de la bosse.

Les Jaguars ont eu une chance monumentale de voir cette situation tomber dans leurs tours et de prendre Lawrence, et c’était une franchise qui avait désespérément besoin de chance. Oh mon dieu, ça fait trois mentions de « chance » en deux paragraphes, mon éditeur va me détester (désolé Ricky). Merde, maintenant il est quatre. Mieux vaut arrêter pendant que je suis devant.

Je veux juste que les fans des Jaguars soient heureux d’une manière qui ne nécessite pas de grandes quantités d’alcool d’avant-match et de vandalisme. C’est tellement demander ?

Kyle Pitts

Dans la même veine que Lawrence, je suis juste fasciné de voir ce que Kyle Pitts fait cette saison. On demande à l’ailier recrue de remplir des crampons extrêmement gros avec Julio Jones échangé, mais heureusement, c’est un grand homme qui, je suppose, a des pieds à la hauteur.

Avant que je ne m’emballe trop avec les références aux pieds et que vous commenciez tous des rumeurs à mon sujet sur Internet, permettez-moi de dire que je pense que Pitts peut être l’un de ces joueurs emblématiques qui définissent la ligue et qui nous font totalement repenser l’extrémité serrée. position. Je crois qu’il est si bon que ça.

Maintenant, je sais qu’il y a aussi une courbe d’apprentissage ici et que la transition vers l’extrémité serrée dans la NFL est sacrément, sacrément difficile (je veux dire l’enfer, aucune recrue TE n’a franchi 1 000 mètres depuis Mike Ditka), mais il y a juste quelque chose de transcendant dans la façon dont Pitts joue Football. Je dois le regarder jouer et se développer cette saison pour assouvir ma propre curiosité.