8 masques en soie qui valent chaque centime

Vous cherchez de nouveaux masques mignons, protecteurs et bons pour votre peau ?

Ne cherchez pas plus loin que les masques en soie. Non seulement ils sont élégants, mais les masques en tissu de soie réduiront les irritations et les frottements sur votre peau pour aider à prévenir les éruptions cutanées liées au masque, également appelées “maskne”. Bien que suivre une routine de soins de la peau appropriée aidera votre peau à long terme, les masques en soie sont un excellent moyen de donner à votre peau un peu de soin tout en restant en sécurité.

Pour huit de nos masques en soie préférés, faites défiler ci-dessous!