8 meilleures choses de 2021 sans lesquelles nous ne pouvons pas vivre

Photo : Renata Price / Kotaku

C’est une simplification, mais Karl Marx soutient que les ouvriers d’usine sont aliénés de la machine sur laquelle ils travaillent parce qu’ils ne la possèdent pas. L’outil produit en série vous éloignera également de votre métier. C’est pour cela qu’il est conçu. Comme vous, il est censé générer le maximum de profit jusqu’à ce qu’il se brise, auquel cas il est facilement jetable. Je ne veux plus utiliser, ou être, une chose jetable, ce qui m’a amené à construire mon premier clavier mécanique. Je voulais sentir l’œuvre plus intimement à travers mes mains. Même si les mots que j’écris génèrent des bénéfices pour les actionnaires et les PDG, même si les réalités du modèle basé sur la publicité me poussent à poursuivre des histoires que je préfère laisser de côté, à tout le moins je peux me connecter au sentiment de pression familière de les commutateurs lubrifiés à la main de mon clavier. Je peux trouver du réconfort dans la connexion à mes outils, même dans mes pires jours. C’est un E-White NK65 avec Silent Clears et Astrolokeys Keycaps.

Ce n’est pas une pratique révolutionnaire, ou une déclaration sur la façon dont les autres devraient aborder leur travail. C’est ainsi que je traverse certains de mes mauvais jours. En rappelant à mes mains que nous pouvons imaginer quelque chose de mieux que cela.

De plus, mon clavier est très joli. – Prix Renata