8 meilleures offres et jeux Steam Winter Sale 2021 que vous devriez acheter

Les soldes d’hiver Steam 2021 ont commencé et voici notre liste des meilleures offres et jeux que vous devriez acheter avant la fin des offres généreuses.

Loin du marché numérique de Valve, la boutique Epic Games propose actuellement sa propre multitude de bonnes affaires de Noël. Non seulement cela, mais les utilisateurs bénéficient également de 15 jours de jeux gratuits jusqu’au 30 décembre.

Bien que la boutique Epic Games soit encore plus généreuse que le Père Noël, il existe encore de nombreuses remises incroyables à profiter sur la boutique de Valve.

Quand se terminent les soldes d’hiver Steam 2021 ?

La date et l’heure de fin des soldes Steam Winter 2021 sont le 5 janvier à 10h00 PT, 13h00 ET et 18h00 GMT.

Cela signifie que vous n’avez que deux semaines pour remplir votre panier de gemmes et de mastodontes à prix réduit. C’est la dernière braderie de l’année de Valve, mais il y a encore beaucoup à espérer en 2022.

Après tout, janvier verra le retour des offres lunaires et février offrira un regard vers l’avenir.

Meilleures offres et jeux Steam Winter Sale 2021

Vous trouverez ci-dessous notre liste des meilleures offres et jeux Steam Winter Sale 2021 :

8. No Man’s Sky – 19,99 £ (50% de réduction sur 39,99 £)

No Man’s Sky est sorti depuis 2016 et il est toujours nominé pour le prix Labour of Love de cette année. Cela montre clairement que le développeur Hello Games améliore toujours le titre avec des mises à jour importantes qui le rendent meilleur que jamais.

C’est certes une perspective intimidante de rejoindre l’univers pour la toute première fois, mais – une fois que vous êtes à l’aise avec les mécanismes de survie – son exploration sans fin est addictive. Le jeu est fondamentalement infini et 19,99 £ vaut vraiment le coup d’œil.

Disco Elysium The Final Cut est fantastique si vous aimez les jeux axés sur l’histoire, les interactions entre les personnages et le mystère. Il peut être rebutant d’un coup d’œil superficiel grâce à son esthétique volontairement moche et à son gameplay très minimal, mais c’est l’un des meilleurs jeux sortis depuis 2019.

Vous incarnez un détective assez grotesque qui vous fait réfléchir sur votre propre vie et votre estime de soi alors que son esprit réprimande constamment son odeur, son apparence hideuse et son histoire tragique. C’est à vous de le racheter en résolvant le mystère avec votre partenaire ou de laisser sa vie se terminer naturellement avec une cravate et un ventilateur de plafond.

Yakuza Like A Dragon est un jeu génial même si vous n’êtes pas fan de la série Yazuka. Il fait référence aux anciens jeux via ses personnages et son cadre, mais vous ne vous sentirez pas à votre place car l’histoire est magnifique en elle-même et tous les personnages sont des imbéciles adorables avec des tonnes de personnalité.

Bien sûr, en tant que jeu Yakuza, il propose une reconstitution étrangement précise du Japon remplie de nombreux mini-jeux dont vous pourrez profiter. Il y a aussi des dizaines de quêtes secondaires à accomplir, des armes à récupérer, et le combat au tour par tour est étonnamment meilleur que les combats de beat-em-up habituels de la série.

5. Psychonauts 2 – 35,74 £ (35% de réduction sur 54,99 £)

Pyschonauts 2 est la première des trois versions 2021 de cette liste. Cela ne veut pas dire que c’est le pire, c’est simplement le plus cher. Cela dit, le jeu vaut bien le prix car c’est une suite incroyable avec une histoire captivante, une belle direction artistique et une merveilleuse créativité.

C’est un jeu de plateforme 3D avec une bonne caméra et un combat standard, et il possède également de nombreux objets de collection et des capacités uniques. Le jeu est l’équivalent le plus proche du shrooming, et c’est une aventure que vous n’oublierez jamais en raison de ses thèmes matures, de ses niveaux amusants et de ses personnages originaux.

4. Dark Souls III – 9,99 £ (75 % de réduction sur 39,99 £)

Il y a de nombreux jeux que nous aurions pu inclure dans cette liste, mais nous avons choisi Dark Souls III car Elden Ring sort en février. Beaucoup de gens ne sauront pas si le gameplay punitif de FromSoftware est trop difficile à gérer pour eux, il serait donc préférable d’acheter un exemple fortement réduit plutôt que de tout risquer sur un nouveau jeu.

Si vous n’avez jamais joué à un jeu Soulsborne auparavant, nous vous recommandons Dark Souls III en raison de l’offre Steam Winter Sale 2021 et parce que c’est le meilleur des trois du point de vue du gameplay. Cela pourrait vous aider à enfin savoir si les jeux FromSoftware sont vraiment votre allié ou non, même si cela est controversé car Elden Ring différera à bien des égards.

3. Deathloop – 24,99 £ (50% de réduction sur 49,99 £)

Deathloop était un concurrent du jeu de l’année aux Game Awards 2021 et il est facile de comprendre pourquoi. Ce n’est pas un chef-d’œuvre parfait de 10/10 car l’IA est stupide et le jeu vous tient trop la main, mais il a un brillant duo de premier plan dans Colt et Julianna, et son cadre de science-fiction est un terrain de jeu inoubliable plein de mystères à découvrir .

Bien que le gameplay soit correct, bien que déshonoré, c’est l’histoire et les personnages qui rendent ce jeu si bon. Les membres fondateurs que vous devez tuer semblent superficiels, mais ce n’est que si vous n’explorez pas chaque niveau et ne découvrez pas leurs origines.

Il existe également un mode multijoueur un contre un qui crée une forte dépendance car il est à la fois frustrant et incroyablement satisfaisant.

2. Désert noir – 2,69 £ (70% de réduction sur 8,99 £)

Black Desert Online est une recommandation pour quiconque n’a jamais joué à un MMORPG ou n’est généralement pas un fan du genre. Le jeu est ridiculement populaire, mais – en tant que personne qui n’aime pas les MMO – il est également très accessible et facile à jouer.

Il a des aspects MMO qui sont très ennuyeux pour les personnes qui ne sont pas fans du genre, mais ces inconvénients sont largement compensés par tous les pros. Le monde ouvert est magnifique, le gameplay est amusant avec de nombreuses classes différentes parmi lesquelles choisir, et la communauté est en fait assez sympathique.

Bien sûr, il y a aussi la suite de création de personnages qui pourrait être un jeu à part entière. Il a un potentiel illimité et vous pouvez créer n’importe quel type de waifu que vous voulez, de la fille d’anime mièvre typique à un monstre She-Hulk qui ferait rougir Kiki Vhyce parfait.

C’est seulement 2,69 £, donc – même si vous ne l’appréciez pas – vous n’aurez pas gaspillé beaucoup d’argent. De plus, vous continuerez à profiter du créateur de personnage.

Nous avons déjà inclus Les Gardiens de la Galaxie dans des ventes précédentes, mais nous l’incluons à nouveau en tant que numéro un car c’est un chef-d’œuvre brillant et éclatant. Non, ce n’est pas un jeu en monde ouvert avec des gadgets et des combats copiés entre Batman et Spider-Man, c’est plutôt une aventure linéaire avec une adorable équipe de marginaux qui doivent surmonter l’attrait d’un culte religieux malodorant.

Ce n’est pas Avengers 2.0 mais c’est un jeu comparable à Spider-Man d’Insomniac et au meilleur Batman de Rocksteady. Le combat est amusant et semi-similaire à Mass Effect, l’histoire a remporté le prix du meilleur récit aux Game Awards parce qu’elle est si bonne, et ses personnages sont peut-être encore meilleurs que les représentations dans les films de James Gunn.

Certains peuvent penser que son prix est trop élevé pour un jeu solo, mais cela dépend entièrement de ce que vous attendez de vos jeux vidéo. Vous pouvez soit dépenser 30 £ pour une histoire de 15 heures qui est agréable du début à la fin, soit acheter un ennui de 80 heures comme Assassin’s Creed Valhalla qui est plein de remplissage et ressemble à du travail.

Autres recommandations :

Vous trouverez ci-dessous une liste de recommandations que nous n’avons pas incluses dans la liste ci-dessus, car elles sont déjà très populaires ou pour diverses autres raisons :

The Witcher 2 – 2,24 £ (85% de réduction sur 14,99 £) The Witcher 3 Jeu de l’année – 6,99 £ (80 % de réduction sur 34,99 £) Mass Effect Legendary Edition – 27,49 £ (50% de réduction sur 54,99 £ Red Dead Redemption 2 – 27,49 £ (50% de réduction sur 54,99 £ F1 2021 – 19,99 £ (60% de réduction sur 49,99 £) Star Wars Jedi Fallen Order – 12,99 £ (63% de réduction sur 34,99 £ Hades – 12,66 £ (35% de réduction sur 19,49))

