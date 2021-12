8 meilleurs albums de vacances pour traiter vos oreilles cette saison

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

L’une des meilleures parties de Noël est toute la musique emblématique qui se produit pendant la saison, et nous, ici à PopCulture.com, avons sélectionné quelques excellents albums de vacances récents que tout le monde a besoin d’entendre avec la célébration de cette année. Maintenant, on ne peut nier l’importance des classiques. Des artistes comme Elvis Presley, The Jackson 5, Bing Crosby, Dolly Parton et Mariah Carey ont tous sorti certains des albums de vacances les plus appréciés et les plus vendus de tous les temps.

Chaque année, cependant, des chanteurs et des groupes modernes diffusent de la musique de vacances qui peut souvent résister aux classiques les plus appréciés. Au cours des deux dernières décennies, nous avons vu des albums de vacances de Kelly Clarkson, Michael Buble, Cee Lo Green et Justin Bieber devenir des entrées régulières dans les listes de lecture de musique de Noël et les remaniements radio. Heureusement, les deux dernières années n’ont pas été différentes dans la mesure où il y a un certain nombre de nouveaux albums de vacances qui sont sortis l’année dernière et qui seront certainement de grands cadeaux pour l’amateur de musique de Noël dans votre vie, tels que, la plus récente offre de vacances de Clarkson !

Kelly Clarkson – Quand Noël arrive…



En 2013, Kelly Clarkson a sorti Wrapped in Red, et cette année, elle a livré une nouvelle collection d’airs de Noël sur son dernier album. Quand Noël arrive… Le projet comprend un certain nombre de classiques comme « Rockin’ Around the Christmas Tree » et « Santa Baby », mais il a également des morceaux nouvellement écrits tels que « Christmas Isn’t Canceled (Just You) » et « Santa, Can’t You Hear Me », qui est un duo avec Ariana Grande. Plus de détails sur l’album ici d’Amazon.

Carrie Underwood – Mon cadeau



Une autre ancienne d’American Idol qui a récemment sorti un nouvel album de Noël est la seule et unique Carrie Underwood. En 2020, Underwood a sorti My Gift, son premier record de vacances. Cette année, le chanteur a sorti une nouvelle version qui comprend trois nouvelles chansons. Avec des invités tels que John Legend et l’actrice Isla Fisher, cet album est certain d’être un succès auprès de tout fan de musique de Noël teintée de country. Plus de détails sur l’album ici d’Amazon.

Brett Eldredge — Monsieur Noël



Le crooner country Brett Eldredge a également sorti un album de vacances cette année, et il a un peu changé les choses. Intitulé Mr. Christmas, l’album contient une tonne de morceaux jazzy comme Jingle Bells et Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Bien que l’album ne contienne pas beaucoup de moments country, il est clair que Eldredge a prouvé qu’il n’était pas une voix à une note. Plus de détails sur l’album sur Amazon.

Michael Buble Noël

Underwood n’est pas le seul chanteur avec une nouvelle version d’un album de vacances classique cette année. Michael Buble a sorti une édition de luxe pour le 10e anniversaire de son album, Noël. Il contient une poignée de nouveaux morceaux qui n’étaient pas disponibles auparavant, ainsi que tous les morceaux originaux que les fans adorent, comme « Santa Claus is Coming to Town » et « Holly Jolly Christmas ». Bien que les copies physiques soient un peu difficiles à retrouver, les chansons sont disponibles sur la plupart des services de streaming musical et les éditions de l’album original sont très faciles à obtenir. Plus de détails sur cet album disponibles sur Amazon.

Pentatonix — À feuilles persistantes



Un groupe qui aime chanter des airs de vacances est le Pentatonix. Au fil des ans, ils ont sorti quatre albums de Noël : That’s Christmas to Me (2015), A Pentatonix Christmas (2017), Christmas is Here ! (2018) et Nous avons besoin d’un petit Noël (2020). Cette année, Pentatonix a sorti son cinquième album de vacances, Evergreen, et c’est un incontournable pour tout fan du groupe. Pour plus de détails sur cet album, visitez Amazon.

Kristin Chenoweth – Le bonheur, c’est… Noël !



Peut-être avez-vous un fan de Broadway dans votre vie et vous vous demandez s’il y a des stars de la scène avec un album de vacances. Eh bien, vous auriez de la chance parce que Kristin Chenoweth de Wicked a un tout nouvel album, intitulé Happiness is… Christmas ! Dans cette collection de chansons festives, les fans entendront de superbes chansons comme « Have Yourself and Merry Little Christmas ». Il s’agit en fait du deuxième album de vacances de Chenwith, après A Lovely Way to Spend Christmas en 2008. Pour plus de détails sur ce titre, rendez-vous sur Amazon.

Brian Fallon — Nuit divine



Si quelque chose d’un peu plus traditionnel et décontracté est ce que vous recherchez, pensez à Night Divine, de Brian Fallon. L’ancien chanteur de Gaslight Anthem livre de beaux airs de Noël folkloriques sur cet album, tels que « O Holy Night » et Angels We Have Heard on High. « Amazing Grace » et « Leaning on the Everlasting Arms ». Pour en savoir plus sur ce titre, rendez-vous sur Amazon.

New Found Glory – Décembre est ici



Enfin, nous ne pouvons pas laisser de côté les fans de rock pendant ces vacances, car tout le monde mérite une chance d’écouter de la bonne musique de Noël. Les piliers du pop-punk New Found Glory ont abandonné quelques chansons de vacances au fil des ans, mais en 2021, ils ont sorti tout un album de musique de Noël originale. Intitulés December’s Here, les 11 morceaux accrocheurs et sentimentaux réchaufferont sans aucun doute n’importe quel cœur de Grinchy. Pour en savoir plus sur ce titre, rendez-vous sur Amazon.

