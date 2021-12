8 meilleurs bas de Noël pour la culture pop à obtenir en cette saison des fêtes

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Les accros à la télévision et au cinéma sont parmi les personnes les plus amusantes à acheter à cette période de l’année, mais de nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver des idées de cadeaux pour eux. Si vous avez quelqu’un dans votre vie qui se tient au courant de toutes les dernières sensations de streaming, vous pourriez être submergé en essayant de lui trouver un cadeau. Nous avons quelques-unes des suggestions les plus chaudes de cette année pour vous orienter dans la bonne direction.

Que vous recherchiez le plus gros cadeau sous le sapin ou un bas de Noël, vous ne pouvez pas vous tromper avec une référence de la culture pop pour Noël. Nous avons tout, des jouets et bibelots de collection aux DVD et Blu-ray qui complètent une médiathèque domestique. Bien sûr, il existe également des vêtements et des accessoires pour compléter le style personnel, et de nos jours, des choses comme la décoration de bureau à domicile sont plus applicables que jamais. Même si vous ne voyez pas exactement ce dont votre proche a besoin ici, vous pouvez voir quelque chose qui vous orientera dans la bonne direction.

Si vous magasinez pour quelqu’un et que vous pouvez penser à au moins une émission, une franchise ou même un genre qui l’obsède, nous avons probablement le cadeau pour vous. Lisez la suite pour nos meilleures idées de cadeaux de culture pop pour la saison des vacances 2021.

Seinfeld : le jeu de la table basse

C’était peut-être un spectacle pour rien, mais le jeu de société sur table basse est une question de plaisir ! Que vous soyez un fan inconditionnel de Seinfeld ou simplement un observateur occasionnel, cet objet de collection amusant se transforme en une mini table basse tout comme le livre de table basse de Kramer. Avec des pièces pop-out et des cartes d’action complètes avec des images de vos personnages préférés de Seinfeld comme Jerry, Elaine, George et Kramer, soyez le premier joueur à marquer 15 points dans ce jeu de stratégie et gagnez ! Mais faites attention à ne pas vous faire voler vos personnages préférés alors que vous vous dirigez vers un terrier de lapin de rebondissements et de rires.

Collection Audrey Hepburn

La collection de 7 films Audrey Hepburn est disponible pour moins de 35 $ sur DVD ou moins de 40 $ sur Blu-ray au moment d’écrire ces lignes. Il comprend Breakfast at Tiffany’s Funny Face, My Fair Lady, Paris When it Sizzles, Roman Holiday, Sabrina et War and Peace. Que le binge-watching commence !

Collection anniversaire ‘Smallville’

Pour un investissement plus important, vous pouvez faire plaisir au fan de Superman dans votre vie avec la collection Smallville 20e anniversaire. Il est disponible pour 119,99 $ sur Blu-ray et numérique, ou pour un peu moins sur DVD. Alors que le genre d’adaptation de bande dessinée continue de croître et d’évoluer, une émission comme Smallville devient de plus en plus intéressante à revisiter.

Meilleure collection de films Picture Essentials 10

Le cinéphile raffiné pourrait être plus intéressé par cette collection de 10 films primés aux Oscars, tous de Paramount. Ces lauréats du prix du meilleur film ont contribué à définir leur forme d’art et leur industrie au cours des dernières décennies. La collection comprend Titanic, Forrest Gump, No Country for Old Men, Terms of Endearment, The Godfather, Gladiator, American Beauty, Wings et My Fair Lady.

Collection ‘Indiana Jones’

Le moment est venu d’ajouter Indiana Jones: The Complete Adventures à votre étagère, car un autre volet de la franchise serait en préparation. Il comprend les quatre films de la franchise remasterisés numériquement en 4K avec Ultra HD+ Dolby Atmos, ainsi qu’un total de 7 heures de fonctionnalités spéciales entre chaque film.

Collection « Game of Thrones »

Un autre coffret cadeau opportun est Game of Thrones: The Complete Season 1-8. La collection commence à 165,93 $ sur DVD ou 214,99 $ sur Blu-ray, mais dans tous les cas, l’émission elle-même n’est pas le plus gros tirage ici. La collection est livrée avec des fonctionnalités bonus exclusives et des illustrations exclusives dans un design de boîtier distinct. Maintenant que cela fait quelques années depuis la finale, les fans peuvent être prêts à apprécier la série dans son ensemble même s’ils ont été déçus par la fin, et ils voudront peut-être la revoir avant les premières retombées au printemps 2022 .

Pops Funko

En réduisant un peu les choses, nous pouvons envisager des cadeaux qui ne sont pas des DVD ou des Blu-ray pour nos proches obsédés par la culture pop. Les figurines Funko Pop sont un incontournable de la saison des cadeaux au cours des dernières années, et cette année, nous recommandons celles de Ghostbusters: Afterlife. Si vous connaissez quelqu’un qui apprécie profondément cette suite et ses racines profondes dans l’industrie cinématographique, c’est le cadeau pour eux.

Cartes-cadeaux de cinéma

Avec l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie et la réouverture des espaces publics, c’est le moment idéal pour offrir le simple cadeau de billets de cinéma. Que vous mettiez un couple dans un bas ou un livre entier d’entre eux dans un sac cadeau, des cadeaux comme ces cartes-cadeaux AMC Theatres seront inestimables en 2022 alors que l’industrie cinématographique continue de rattraper le temps perdu. Certains des films les plus attendus de la décennie sortiront ce printemps, alors n’hésitez pas et réservez une place à votre bien-aimé à l’avance.

