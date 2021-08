8 meilleurs coupe-ongles pour chiens 2021 – Meilleur broyeur d’ongles pour chiens

Courtoisie

Les toiletteurs peuvent coûter une fortune. Et si vous avez pensé à réduire un peu le budget de toilettage de votre chien et en optant pour la voie de la coupe d’ongles à domicile alors je ne vous blâme pas du tout ! C’est certainement quelque chose que vous pouvez faire vous-même, cependant, cela peut être une tâche un peu difficile et intimidante étant donné que vous ne voulez pas effrayer ou blesser votre chien dans le processus. Eh bien, heureusement qu’il existe des coupe-ongles conçus par des experts !

Voilà quelque des meilleurs coupe-ongles pour chiens qui aideront à rendre l’ensemble du processus sans douleur pour votre enfant à fourrure et pas absolument terrifiant pour vous. BTW: Ils sont totalement sûrs à utiliser par des non-professionnels et sont incroyablement faciles à utiliser si c’est la première fois que vous bricolez cette expérience.

Continuez à faire défiler pour voir les tondeuses les mieux notées – certaines sont livrées avec des protections pour ne pas trop couper et une qui a même une lumière LED pour que vous puissiez voir où vous coupez. Il y a même des meuleuses sans fil avec des moteurs puissants qui vous donneront l’impression d’être un professionnel. Mais, à la fin de la journée, assurez-vous d’en choisir un que vous êtes à l’aise d’utiliser. Tu as ça, mon ami ! Votre chien sera tellement reconnaissant.

1

ce best-seller d’Amazon

Coupe-ongles pour animaux de compagnie

Ayez confiance que tout ce qui porte le tampon “Amazon Best Seller” est un produit sur lequel vous pouvez compter. Avec plus de 30 000 critiques élogieuses, ce mauvais garçon fait bien le travail et il comprend un lime à ongles spécial si vous voulez vraiment polir les griffes de votre toutou.

2

celui-ci facile à nettoyer

Broyeur à ongles électrique pour chien Soft Pet Paws softpetpaws.com

35,75 $

Le broyeur actuel a également besoin d’être nettoyé, tu sais ! Cette conception est livrée avec une meule détachable qui vous permet de retirer la pièce et de la nettoyer après chaque utilisation. L’hygiène est toujours importante, les gens !!

3

celui-ci avec une prise confortable

Meuleuse à ongles Lucky Tail luckytail.com

39,95 $

Quelque chose à penser: non seulement le processus de coupe des ongles devrait-il être sans stress de l’expérience pour votre chiot, mais il devrait aussi être cool pour toi aussi. (Considérez le fait que vous êtes celui qui manipule le truc pointu!) Vous vous sentirez à l’aise et en confiance en utilisant ce broyeur grâce à sa conception ergonomique incurvée.

4

celui-ci super bon marché

Coupe-ongles pour chiens

Qui a dit que vous ne pouviez pas trouver un produit de qualité qui vous aiderait également à économiser votre argent. De plus, cette trouvaille abordable est livrée avec une protection pour vous assurer de ne pas trop couper les ongles de votre chiot.

5

celui-ci avec deux vitesses de broyage

Broyeur d’ongles intelligent sans fil pour chien, blanc Shernbao chewy.com

35,00 $

Cet étourdisseur sans fil a deux (!!) vitesses de broyage différentes que vous pouvez ajuster selon vos besoins.

6

celui-ci avec un attrape-ongles

Coupe-ongles pour animaux de compagnie réinventés pour votre magasin Pal Pawsibility Amazon

19,99 $

Bonjour à un autre favori d’Amazon ! Vous n’aurez pas à vous soucier de tous les débris d’ongles qui se répandent partout car ces tondeuses sont livrées avec un boîte qui va attraper toutes les coupures ! De plus, il dispose également d’une lumière LED pour vous assurer que vous pouvez réellement voir ce que vous faites.

7

celui-ci avec un moteur vraiment puissant

Broyeur d’ongles pour chien

Non seulement il a un moteur VRAIMENT puissant, mais il fait également à peine un son et ne vibre pas intensément, ce qui signifie que votre chiot ne sera pas effrayé.

8

celui-ci qui a une roue de classement

Coupe-ongles indolore de qualité supérieure pour animaux de compagnie PetsAreLife inspireuplift.com

24,97 $

Le limage est une étape à ne pas manquer lors de l’entretien des ongles de votre chien. Heureusement, cette option a une roue de classement qui lissera leurs ongles. Fini les rayures acérées post-mani !

9

ce shampoing bio

Shampooing bio pour animaux de compagnie Garner’s Garden amazon.com

12.95 $

L’entretien des animaux de compagnie est tout à fait une tâche et cela va bien au-delà d’une manucure ! Le flot de votre précieuse boule de poils mérite cette bonne attention. Offrez à votre amour à quatre pattes ce shampooing biologique qui utilise des huiles essentielles de qualité thérapeutique pour apaiser leurs cheveux et leur peau.

Megan Uy Rédactrice adjointe des achats Megan est la rédactrice adjointe des achats chez Cosmo, où elle couvre tout ce qui concerne les achats dans le domaine de la mode et du style de vie.

