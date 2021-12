8 meilleurs films pour acheter des billets pour ce mois-ci

Vous avez un gros mois devant vous. Peut-être avez-vous des projets de voyage ou des cadeaux à acheter. Mais vous avez aussi des films que vous devez voir au cinéma.

Si vous essayez de planifier les films qui devraient figurer en tête de votre liste de sorties au cinéma en décembre, nous avons ce qu’il vous faut, car il y a une tonne de bonnes choses en route.

Notez que tous les films mentionnés ci-dessous sortent en salles pour la première fois au cours du mois de décembre 2021. Les films qui sont déjà dans les salles (par exemple, King Richard, House of Gucci ou tick, tick… BOOM !) liste.

Mes excuses d’avance aux fans de méga-franchises comme Spider-Man et The Matrix. Tout comme Sing 2 avec Matthew McConaughey, je suis convaincu que des tonnes de gens envisagent de regarder ces films et n’ont besoin d’aucune sorte de recommandation de ma part au préalable.

En parlant de cela, assurez-vous de consulter nos autres listes pour voir d’autres recommandations que nous avons pour les émissions et les films à regarder et certains jeux vidéo à jouer :

Les 30 meilleurs films en streaming sur Netflix Les meilleurs films en streaming gratuits pour les membres Amazon Prime Nos émissions préférées pour se gaver de Hulu 26 super jeux vidéo gratuits à jouer tout en étant coincé à la maison

8 champions nationaux



LIBÉRATION: 10 décembre

Si vous avez vu JK Simmons dans Whiplash (2015), pour lequel il a remporté l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, vous savez qu’il joue bien le rôle d’autorité. Il a un rôle similaire dans le prochain film National Champions. J’admets que je l’aurais probablement vu de toute façon car je suis un fan absolu d’un film de sport. Mais celui-ci concerne les problèmes de main-d’œuvre dans le football universitaire et les athlètes en grève, alors maintenant je suis définitivement enfermé ici.

7 La fille perdue



LIBÉRATION: 17 décembre

Je suis très intéressé par ce que propose Maggie Gyllenhaal dans ses débuts de réalisatrice. C’est un drame psychologique basé sur le roman d’Elena Ferrante et il met en vedette Olivia Colman (Le favori, Le homard) et Dakota Johnson (Cinquante nuances) avec des seconds rôles de Paul Mescal (star de Normal People), Peter Sarsgaard, Ed Harris. Jessie Buckley, Dagmara Domicczyk et Oliver Jackson-Cohen.

Il sort en salles avant de finalement frapper Netflix le 31 décembre.

6 Allée des cauchemars



LIBÉRATION: 17 décembre

Guillermo del Toro (Le Labyrinthe de Pan, La Forme de l’eau) réalise un thriller psychologique avec Bradley Cooper, Cate Blanchett et Willem Dafoe. C’est le remake d’un film noir des années 40 basé sur un roman controversé de William Lindsay Gresham et Cooper joue un charismatique escroc.

Cela pourrait facilement être une montre plus robuste, mais pour l’une des nuits les plus froides de cet hiver, j’ai hâte de vérifier celle-ci, même si elle a l’air d’être un peu terrifiante.

5 Être les Ricardos



LIBÉRATION: 10 décembre

Compte tenu du fait que je ne regardais pas beaucoup la télévision dans les années 50 car je ne suis né que plusieurs décennies plus tard, je ne peux pas dire que j’ai jamais été pleinement investi dans I Love Lucy.

Cependant, je peux vous dire que je suis pleinement investi dans Aaron Sorkin. Son palmarès (Sports Night, The West Wing, The Social Network, Moneyball, The Trial of the Chicago 7) est suffisant pour me faire entrer au théâtre et en apprendre un peu plus sur ce qui se passe lorsque Ricardo (interprété par Javier Bardem) raconte à Lucy ( joué par Nicole Kidman) qu’il est à la maison.

Des points bonus pour avoir réuni les stars de Arrested Development Tony Hale et Alia Shawkat dans ce casting. Il sort en salles le 10 décembre avant de tomber plus tard sur Amazon Prime Video le 21 décembre.

4 Histoire du côté ouest



LIBÉRATION: 10 décembre

Quand vous êtes un Jet, vous êtes un Jet tout le long, de votre première cigarette jusqu’à votre dernier jour de mort. Je ne suis pas un Jet, pour être clair. J’ai toujours préféré les Sharks. Mais je suis un adepte des théâtres musicaux et j’adore idéaliser la ville de New York dans les années 50.

J’allais toujours être le premier dans la file pour regarder West Side Story — réalisé par Steven Spielberg ! – quand il est sorti en salles. Celui-ci aura une valeur sentimentale particulièrement forte étant donné que le parolier de la comédie musicale, Stephen Sondheim, homme d’État aîné de Broadway, est récemment décédé.

3 La tragédie de Macbeth



LIBÉRATION: le 25 decembre

Joel Coen (The Big Lebowski, No Country For Old Men, A Series Man, Inside Llewyn Davis) fait ses débuts en solo. C’est la première fois que Joel ou son frère Ethan Coen sortent quoi que ce soit sans l’implication de l’autre. C’est un film A24 mettant en vedette le légendaire Denzel Washington (comme Macbeth) et Frances McDormand (comme l’emblématique Lady Macbeth) et ils s’attaquent à William Shakespeare.

Est-ce ambitieux ? Bien sûr, ça l’est ! Mais nous avons vu ce que Coen a fait avec son interprétation du poème épique grec L’Odyssée avec frère, où es-tu ? C’était fantastique et cela a aussi toutes les raisons de ravir. Vous pouvez le voir au cinéma à Noël avant sa sortie sur Apple TV+ le 14 janvier.

2 Ne cherchez pas



LIBÉRATION: 10 décembre

Un autre titan monte sur le ring en décembre alors qu’Adam McKay (Anchorman, Talladega Nights, The Big Short, Vice) sort son dernier film. Ce casting est dingue.

Nous avons Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Meryl Streep, Cate Blanchett, Ariana Grande, Kid Cudi et Tyler Perry, tous à l’affiche d’un film sur l’approche d’une comète qui pourrait détruire la Terre. C’est un film satirique sur le changement climatique et il n’aura qu’une sortie en salles limitée avant d’être diffusé plus tard sur Netflix la veille de Noël.

1 pizza à la réglisse



LIBÉRATION: le 25 decembre

Oubliez le mois de décembre. Le film le plus attendu de toute l’année pour moi est Licorice Pizza, le prochain film écrit et réalisé par Paul Thomas Anderson. Je verrais tout ce qu’il a fait – il l’a mérité avec Boogie Nights, Magnolia et Punch-Drunk Love – mais celui-ci est spécial.

Si vous êtes comme moi et que vous venez de Los Angeles, ou si vous ne faites que romancer le sud de la Californie de temps en temps, vous avez de nombreuses raisons d’attendre celui-ci avec impatience.

Vous pouvez voir Bradley Cooper, ce qui est toujours un régal. Mais vous pouvez également voir Cooper Hoffman (le fils de la star hollywoodienne décédée Phillip Seymour Hoffman) et Alana Haim (du groupe pop-rock Haim) faire leurs débuts au cinéma. Le lauréat d’un Oscar, Sean Penn, tient un rôle de soutien. Le légendaire musicien de centre-gauche Tom Waits en fait partie. Il en va de même pour Bennie Safdie (l’écrivain et réalisateur de Uncut Gems). Enregistre-moi.