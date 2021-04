8 meilleurs films primés aux Oscars en streaming sur Netflix en ce moment

Ma belle dame (1964)

Avec Audrey Hepburn en tant que fille de fleur de Cockney et Rex Harrison en tant qu’instructeur de phonétique étouffant, ce film, basé sur la comédie musicale de Lerner et Loewe, qui à son tour, est basé sur la pièce de Bernard Shaw, Pygmalion, est un peu amusant histoire avec quelques chansons agréables. C’est un peu long, mais si vous aimez les comédies musicales, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec My Fair Lady.

En 1965, My Fair Lady était la septième comédie musicale à remporter le prix du meilleur film, et croyez-le ou non, The Sound of Music, une autre comédie musicale, a remporté l’année suivante. Quand il est sorti, My Fair Lady était le film américain le plus cher jamais réalisé, et cela se voit dans les décors et les costumes. Il y a eu un peu de controverse depuis que le chant d’Audrey Hepburn a été principalement doublé, mais sinon, c’est une comédie musicale assez propre et amusante pour toute la famille. Avec un peu de chance, vous aurez la chance de le regarder.

Flux Ma belle dame sur Netflix.