8 meilleurs jeux Steam Halloween Sale 2021 que vous devez acheter

La vente Steam Halloween 2021 a commencé et il existe une sélection des meilleurs jeux disponibles que vous devriez envisager d’acheter avant la fin des remises.

Si vous êtes un joueur PC sans loyauté envers Valve, sachez que la boutique Epic Games propose actuellement son propre ensemble de remises. Ceux-ci incluent des titres fantastiques tels que la série Baldur’s Gate, Prey, The Banner Saga et bien d’autres.

Alors que la boutique Epic Games propose son propre ensemble de remises alléchantes, il existe plusieurs offres dont vous devriez profiter sur la boutique de Valve.

Quand se termine la Steam Halloween Sale 2021 ?

La date et l’heure de fin de la vente Steam Halloween 2021 sont le 1er novembre à 10h00 PT, 13h00 ET et 17h00 GMT.

Cela signifie que vous n’avez que jusqu’à lundi pour remplir votre panier de gemmes et de mastodontes à prix réduit. À la fin, il y aura des opportunités de bonnes affaires en novembre et décembre avec les réductions d’automne et d’hiver.

Vous pouvez consulter les dates des vide-greniers d’automne et d’hiver sur le site Web de documentation de Valve.

Les meilleurs jeux Steam Halloween Sale

Nos meilleurs jeux Steam Halloween Sale 2021 que vous devriez acheter sont les suivants :

8. La forêt – 6,19 £ (60 % de réduction)

The Forest est un autre jeu de survie similaire à des titres tels que Stranded Deep et Subnautica. Cependant, au lieu de survivre aux bêtes marines et aux extraterrestres féroces, vous devez plutôt repousser les indigènes cannibales.

Vous explorerez des bois effrayants de jour comme de nuit, et vous vous promènerez également à l’intérieur de grottes pleines de peintures et d’habitants. En tant que jeu de survie, vous construirez également votre propre maison et vos propres armes comme moyen de défense lorsque l’armée de cannibales chargera la nuit.

Pour seulement 6,19 £, c’est un excellent moyen de vous présenter à la série en attendant la date de sortie de sa suite.

7. Dead by Daylight – 7,49 £ (50 % de réduction)

Dead by Daylight est sans doute le plus grand jeu d’horreur de tous les temps. Il a vu de nombreux croisements de certains des films les plus effrayants comme Texas Chainsaw Massacre à certains des jeux d’horreur les plus renommés comme Resident Evil.

C’est une expérience multijoueur uniquement où quatre survivants doivent atteindre des objectifs tout en évitant un tueur qui cherche à introduire leur rate aux crochets. Vous ne l’apprécierez pas si vous êtes un puriste du solo, mais c’est un incontournable pour les amateurs d’horreur qui se lancent également dans le multijoueur, que ce soit avec des amis ou des inconnus.

Et il y a beaucoup à espérer dans un proche avenir avec l’arrivée imminente de la date de sortie du chapitre 22.

6. Divinity Original Sin 2 – 11,19 £ (60 % de réduction)

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un jeu d’horreur, Divinity Original Sin 2 est un incroyable RPG fantastique avec de nombreux thèmes matures et effrayants. Il possède également une distribution fantastique de personnages brillants, des loups solitaires aux gingembres théâtraux possédés en passant par un elfe qui a enduré trop de difficultés.

Si vous avez été rebuté par son combat au tour par tour et sa vue isométrique, c’est maintenant l’occasion idéale de lui donner une chance. Il n’a pas de présentation cinématographique comme les jeux de rôle BioWare, mais il a une histoire fantastique, des combats complexes et des centaines de choix qui font réellement la différence.

5. Disco Elysium The Final Cut – 19,24 £ (45 % de réduction)

Disco Elysium est un autre RPG isométrique, mais cette fois, il y a peu ou pas de combat. Au lieu de cela, vous serez constamment accueilli par des décisions qui détermineront si vous vivez, mourrez ou si vous vous faites défoncer les fesses.

Vous incarnez un détective grotesque chargé de résoudre un meurtre. Et ce meurtre implique un potelé suspendu dans seulement son slip très petit et serré. Cela seul est très effrayant.

Ce n’est pas un jeu pour ceux qui veulent de l’action et du combat, mais c’est un must pour ceux qui veulent une histoire riche et des personnages complexes. Non seulement cela, mais c’est aussi une histoire pour ceux qui peuvent se rapporter au fait de voir leur tasse moche le matin et de vouloir tout terminer avec une cravate.

4. Phasmophobie – 9,34 £ (15% de réduction)

Phasmophobia n’a pas la plus grande remise, mais vous devriez l’acheter si vous voulez un jeu multijoueur amusant. Bref, c’est la télévision poubelle Ghost Hunters mais avec de vrais esprits.

Vous mènerez des enquêtes dans des demeures hantées, de la cabane et de la maison typiques d’un film d’horreur à une prison abandonnée pleine de sons effrayants. Il vaut mieux jouer avec des amis que seul, et c’est le moment idéal pour l’acheter car les développeurs viennent de publier sa mise à jour Halloween.

3. Psychonauts 2 – 41,24 £ (25 % de réduction)

Il y a eu beaucoup de nouveautés fantastiques cette année et Pyshonauts 2 est l’une des meilleures. C’est un jeu de plateforme 3D classique plein d’objets de collection et de capacités à trouver, et c’est une suite qui valait la peine d’attendre longtemps.

Même si vous n’avez jamais joué à l’original (même si vous devriez), vous pouvez facilement vous procurer Psychonauts 2. En effet, le jeu fournit un aperçu rapide et perspicace de l’intrigue du jeu original sans vous ennuyer à dormir.

Il a une surface charmante, mais il a aussi une histoire brillante pleine de thèmes complexes et matures. Et chacun de ses mondes dans l’esprit de ses acteurs est inoubliable.

2. Little Nightmares 2 – 16,74 £ (33% de réduction)

Semblable à la dernière entrée, Little Nightmares 2 est un jeu qui n’est sorti que cette année. Cependant, il s’agit d’une expérience d’horreur complète où vous vous promenez d’un pensionnat terrifiant à un hôpital très inquiétant et malade.

Il met en vedette Six et Mona, et il a également une liste de monstres créatifs pour vous permettre de fuir et de vous cacher. Et, pour ceux qui aiment une tournure intelligente, il contient également une fin triste, tragique et époustouflante.

Si vous jouez à Little Nightmares 2, vous apprécierez le jeu du début à la fin, mais vous serez également tellement captivé que vous commencerez à regarder des dizaines de vidéos sur YouTube. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles la série est si bonne car elle a une quantité incroyable de connaissances sous sa surface.

1. Visage – 18,06 £ (35% de réduction)

Visage est probablement le jeu le plus effrayant à sortir depuis PT. Il existe d’autres jeux effrayants et effrayants, mais il y en a très peu d’autres qui ont une tension insupportable.

Beaucoup de ses frayeurs sont également uniques dans la présentation car ce ne sont pas seulement des coups forts paresseux sortis de nulle part. C’est plein d’énigmes difficiles à résoudre et c’est un cauchemar surréaliste qui joue constamment avec votre esprit.

Étant donné que cela pourrait être trop effrayant pour vous, c’est le moment idéal pour mettre votre courage à l’épreuve. Et vous pouvez l’essayer gratuitement si vous possédez le Xbox Game Pass.

