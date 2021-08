8 meilleurs matelas jumeaux sur Amazon que l’argent peut acheter en 2021 – Avis sur les matelas jumeaux

Courtoisie

Je sais que vous souhaiteriez probablement acheter un matelas king-size en ce moment, mais parfois les étoiles ne s’alignent tout simplement pas et vous êtes obligé d’en chercher un plus petit. Comme une taille jumelle. Peut-être que vous emménagez dans un dortoir ou que vous aménagez une chambre d’amis (et un lit queen-size n’est vraiment pas à la mode en ce moment). Peut-être que c’est pour un enfant, ou peut-être que votre espace est vraiment petit. Quelle que soit la situation, ce devrait être un très bon matelas – et nous avons d’excellentes options pour vous, ci-dessous.

Non seulement ils sont excellents, mais ils sont également ~ disponibles sur Amazon ~ (vous pouvez donc obtenir cette expédition Prime et ajouter d’autres accessoires indispensables pendant que vous y êtes). La beauté de l’achat de matelas en ligne dans un endroit comme Amazon est la possibilité de lire toutes les critiques avant de faire un achat. Parce que, comme nous le savons tous, nous ne pouvons pas exactement essayer le lit IRL avant de donner nos informations de carte de crédit, donc se cacher dans toutes les critiques de première main est la meilleure chose à faire. Allez-y et achetez tous les meilleurs matelas jumeaux sur Amazon, ci-dessous!

1

celui-ci super abordable

Matelas à ressorts de 6 pouces – Lit simple

Je dis juste que ce matelas à moins de 100 $ a une cote de 4,5 étoiles et plus de 53 000 critiques. Si vous êtes tryna ball sur un budget, je commencerais certainement ici.

2

celui-ci refroidissant

Matelas en mousse adaptatif double original Tuft & Needle amazon.com

645,00 $

Si vous avez le sommeil chaud (mes condoléances), alors vous aurez absolument besoin d’un matelas rafraîchissant – et ce matelas Tuft & Needle convient parfaitement. Il est fait de graphite qui évacue la chaleur et de gel rafraîchissant qui est ensuite recouvert d’une housse en peluche respirante, pour que vous n’ayez plus à vous réveiller dans une mare de sueur.

3

celui-ci respirant

Matelas Sleep Element, Twin Casper Sleep amazon.com

395,00 $

Voici une autre option rafraîchissante et respirante ! Ce matelas Casper (un favori des fans parmi tous les matelas) est doté d’une couche de mousse perforée qui laisse passer l’air bien mieux que votre ancien lit en mousse à mémoire de forme.

4

ce paquet

Matelas en mousse à mémoire de forme Twin Gel, plus deux oreillers Nectar amazon.com

392,61 $

Ce matelas bed-in-a-box est fait de mousse à mémoire de forme gel qui promet de “s’adapter aux zones de votre corps qui en ont le plus besoin”. En d’autres termes, il caressera toutes vos jolies courbes et vos points de pression en relief. De plus, il est livré avec deux oreillers gratuits. BUT.

5

cet hybride

Matelas hybride en mousse à mémoire de forme et à ressorts 8 pouces Linenspa amazon.com

126,53 $

Si vous préférez que votre lit soit mi-rare mi-ferme, essayez ce matelas hybride. Il est doté d’une base traditionnelle en acier et d’une couche supérieure en mousse à mémoire de forme pour que vous puissiez obtenir une sensation de confort tout en vous soutenant.

6

celui qui soulage la pression

Matelas en mousse à mémoire de forme de thé vert de 6 pouces

Oui, tu l’as bien lu. Celui-ci a une couche de mousse à mémoire de forme infusée de thé vert et de charbon de bois pour rester frais et inodore. Ajoutez à cela, il soulage la pression afin que vous puissiez enfin vous réveiller sans courbatures.

7

ce gel en mousse à mémoire de forme

Matelas en mousse à mémoire de forme de gel de 12 pouces

Les matelas en mousse gel sont parfaits pour les personnes qui dorment au chaud en raison de leurs propriétés de régulation de la température. Et celui-ci, en particulier, a une couche de gel rafraîchissant qui évacue la chaleur de votre corps tout en se remodelant pour toutes vos courbes.

8

celui-ci hypoallergénique

Infusion de gel rafraîchissant de 5 pouces, matelas hypoallergénique

Grâce à sa mousse à mémoire de forme infusée de bambou et de charbon de bois, ce matelas est naturellement hypoallergénique, ce qui est idéal pour ceux qui recherchent toujours des moyens de réduire les déclencheurs d’allergies (bonjour, moi).

