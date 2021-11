Au moins huit personnes ont été confirmées mortes par les autorités après un « incident de masse » à Travis ScottFestival Astroworld.

Le concert, qui s’est tenu au NRG Park de Houston le vendredi 5 novembre, a réuni environ 50 000 personnes, dont la petite amie de l’artiste. Kylie Jenner et sa soeur Kendall Jenner. Lors d’une conférence de presse dans la nuit, les autorités ont déclaré que peu après 21 heures, heure locale, la foule « a commencé à se comprimer vers le devant de la scène » provoquant panique et blessures. « Les gens ont commencé à tomber, à perdre connaissance », ont déclaré les autorités, « et cela a créé une panique supplémentaire ».

Asunción Cortez, un responsable de l’information du service d’incendie de Houston a également déclaré à E! News, « Durant les festivités jusqu’à la fin du festival, environ 300 personnes ont été soignées sur place pour des blessures mineures. » Après « l’incident de masse », a déclaré Cortez, « 17 patients ont été transportés vers les hôpitaux de la région, 12 de ces patients ont été transportés par des unités HFD ».

Selon les autorités, 11 des patients transportés étaient en arrêt cardiaque.