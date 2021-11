8 morts, de nombreux hospitalisés pendant le festival de musique de Travis Scott

Vendredi soir, la première nuit d’Astroworld 2021 s’est terminée par une tragédie absolue. Au moins huit personnes sont mortes et des dizaines d’autres sont hospitalisées après le set de Travis Scott à son festival de musique basé à Houston, au Texas, qui s’est tenu à NRG Park. Bien que les causes officielles de décès n’aient pas été divulguées, on pense qu’il s’agit de victimes de piétinements et d’événements cardiaques qui se sont produits en raison d’une foule intense et se précipitant vers la scène. Le festival est organisé par Scott et Live Nation, et ses sponsors incluent Levi’s, Verizon, Raising Cane’s et la marque Jordan de Nike.

Les vidéos de la première nuit du festival de trois jours montrent un chaos absolu. Après le début de la journée, les participants se précipitant vers la porte et contournant la sécurité pour entrer, la foule d’environ 50 000 personnes s’est rassemblée sur la scène principale d’Astroworld pour voir Scott – dont les concerts sont notoirement tapageurs – se produire. Une vidéo partagée sur Twitter – que nous n’intégrons pas par respect pour les victimes – montre du personnel médical tentant de réanimer des victimes près de la scène de Scott, entouré d’essaims de spectateurs. Les autorités ont eu du mal à traverser la foule dense, dont beaucoup ont refusé de céder au personnel médical. D’autres clips montrent des participants essayant d’alerter les membres de la production scénique et les autres participants des personnes ayant besoin de soins médicaux, mais en vain.

Si vous n’avez pas été en mesure de contacter votre proche qui a participé au #ASTROWORLDFest, veuillez composer le 832-393-2991 ou le 832-393-2990.

Veuillez être patient avec nous car nous recevons un nombre impressionnant d’appels. – OEM de Houston (@HoustonOEM) 6 novembre 2021

Alors que la première nuit du festival s’est apparemment terminée tôt en raison des événements médicaux, ce n’était clairement pas assez tôt. La performance de Scott s’est poursuivie alors que de nombreuses situations alarmantes se produisaient dans la foule. Une vidéo montre le rappeur « SICKO MODE » et « chair de poule » surplombant la foule sur un piédestal surélevé alors que les autorités luttent pour aider un participant. À un moment donné, un véhicule d’intervention médicale est même entré dans la foule. Scott et l’artiste invité Drake ont continué à se produire, même si un spectateur grimpait sur le véhicule. La petite amie de Scott, Kylie Jenner, a même négligemment documenté la scène sur son histoire Instagram alors que le véhicule entrait dans la foule. Le compte rendu officiel du festival Astroworld a également célébré l’apparition de Drake, malgré la scène qui se déroulait autour de la scène.

« C’est une nuit tragique. Nous savons que nous avons eu 8… au moins 8 décès confirmés ce soir », a déclaré le chef des pompiers de Houston, Sam Peña, selon KHOU. « La foule a commencé à se comprimer vers le devant de la scène… et cela a commencé à causer des blessures… les gens ont commencé à tomber et à perdre connaissance. »

Il y a eu une terrible tragédie ce soir avec 8 morts et plus de 300 blessés à Astroworld à NRG Park. En ce moment, faites passer le mot : nous avons établi un centre de réunification à Wyndham Houston au 8686 Kirby pour tous ceux qui recherchent des participants #AstroWorld manquants. Enquête en cours. https://t.co/9eG1dvZrBe – Lina Hidalgo (@LinaHidalgoTX) 6 novembre 2021

Astroworld a publié une déclaration offrant ses condoléances et annulant le jour 2 du festival. Cependant, ils sont critiqués pour avoir apparemment rejeté la situation comme une « série d’événements cardiaques » sur lesquels la police enquête. Scott n’a pas personnellement publié de déclaration sur la tragédie, beaucoup remettant en question son choix de continuer à se produire dans des conditions de foule chaotiques. Les proches disparus qui ont assisté à Astroworld doivent appeler le 832-393-2991 ou le 832-393-2990. Il existe également un centre de réunification au Wyndham Houston – Medical Center Hotel & Suites, situé au 8686 Kirby Drive à Houston.