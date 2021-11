8 morts et des centaines de blessés au festival Astroworld de Travis Scott à Houston

Travis Scott Le festival de musique de 3 jours, Astroworld, a commencé à Houston, TX hier, et il s’est terminé par un horrible cauchemar dystopique qui a fait au moins 8 morts, dont un enfant de 10 ans, 11 personnes en arrêt cardiaque, et au moins 300 blessés lorsque la foule massive s’est poussée vers la scène. Pour ajouter un autre niveau de chaos à tout cela, il a également été rapporté que quelqu’un injectait au hasard à des personnes une drogue inconnue, ce qui a provoqué plus de panique et de chaos. En plus de cela, il y a une vidéo de membres du public suppliant le personnel de mettre fin au spectacle.

Même avant le début des représentations au cours de la première journée d’Astroworld, il y avait des drapeaux rouges. TMZ dit que 50 000 personnes étaient au festival à NRG Park, et un groupe de fans a renversé les barricades en se précipitant dans la salle. Mais Joey Guerra, critique musical pour The Houston Chronicle, a déclaré à CNN que les choses étaient assez normales tout au long de l’après-midi et de la soirée. Les ennuis ont commencé lors de la tête d’affiche de Travis Scott vers 21 heures. Joey a remarqué que des véhicules d’urgence se frayaient un chemin dans la foule, ce qui, selon lui, n’est pas si inhabituel pour un festival de musique, car les gens doivent souvent être traités pour la déshydratation et des choses comme ça. Mais au fur et à mesure que le set de Travis avançait, il est devenu clair que ce qui se passait était le contraire de la normale.

Madeline Eskins, une infirmière de soins intensifs, était dans la foule et elle a dit à CNN qu’avant que Travis ne monte sur scène, il y avait une minuterie sur un grand écran, comptant jusqu’à sa performance, et c’est à ce moment-là que la foule a commencé à se pousser vers la scène. C’est devenu de pire en pire et de plus en plus effrayant, et elle avait une pression constante sur sa poitrine d’être écrasée Lorsque la performance de Travis a commencé, elle savait qu’elle et son petit ami Sam devaient sortir de là mais c’était presque impossible et elle a fini par passer dehors. Madeline a été portée dans une section et un agent de sécurité l’a assise sur un tabouret. Alors qu’elle était assise là, elle a remarqué que des personnes inconscientes étaient emportées hors de la foule et a demandé aux gardes de sécurité s’ils vérifiaient les impulsions. La scène était une énorme baise en grappe parce que les gardes de sécurité n’avaient aucune idée de ce qu’il fallait faire et lui ont demandé de l’aide. Elle a commencé à aider et a remarqué que le personnel médical semblait s’entraîner en lisant les réponses sur Quora, car il était également débordé et pas préparé. Madeline dit qu’elle a même vu des adolescents essayer d’aider en pratiquant la RCR, mais ils n’avaient aucune idée de ce qu’ils faisaient.

il y a plus mais c’est astrofest 21. pic.twitter.com/RUaPN75Bs4 – mamas🖤🖤 (@madddeline_) 6 novembre 2021

Le chef des pompiers de Houston, Sam Pena dit que lorsque les gens dans le public se sont évanouis d’étouffement, d’autres ont paniqué et la situation est devenue encore pire. Une femme est montée sur une plate-forme où se trouvait un caméraman et lui a dit que des gens étaient écrasés et mouraient et que le spectacle devait s’arrêter. Mais elle dit dans une série d’histoires Instagram qu’il n’a pas fait de merde et lui a dit de quitter la plate-forme. Lorsqu’un autre membre du personnel est intervenu pour intervenir, elle lui a également dit qu’ils avaient besoin d’aide, mais a été ignoré et a été expulsé de la plate-forme.

plus de séquences de l’émission 🙏🏾🙏🏾 #ASTROWORLDFest #AstroWorld pic.twitter.com/m1l7LaHzRv – DaRealPiped😷💕 (@helowkeyspittin) 6 novembre 2021

TMZ entend une source qui dit que non seulement des gens étaient écrasés dans la foule, mais qu’on leur injectait également de la drogue. Rien de tout cela n’a été confirmé.

Une source connectée à Astroworld a déclaré à TMZ que quelqu’un dans la foule est devenu fou et a commencé à injecter aux gens une sorte de drogue, ce qui a provoqué la panique puis une montée subite. La source dit que les autorités tentent de déterminer si ceux qui ont fait un arrêt cardiaque étaient ceux qui ont été injectés. On nous dit que l’un de ceux qui sont morts est un enfant de 10 ans. La source dit qu’il s’agit d’une attaque ciblée. Nous n’avons pas confirmé ce rapport, mais la source est une personne clé impliquée dans le festival. Quant à l’enquête… nos sources nous disent qu’au moins une des victimes a été vue en train de mousser à la bouche avant de faire un arrêt cardiaque – une preuve supplémentaire qu’il ne s’agissait pas simplement d’une bousculade

Les organisateurs ont annulé la deuxième nuit d’Astroworld et ont déclaré qu’ils coopéraient à l’enquête et que leurs « cœurs sont avec la famille du festival Astroworld », en particulier ceux qui ont perdu la vie et leurs proches. Travis Scott a tweeté sa propre déclaration, affirmant qu’il était « dévasté » et que ses « prières vont aux familles et à tous ceux qui sont touchés par ce qui s’est passé au festival Astroworld ».

La petite amie de Travis Kylie Jenner et leur fille de 3 ans Stormi Webster étaient là hier soir. Ils n’ont pas été blessés. Kylie, qui était assise dans la zone VIP, a posté une vidéo sur son Instagram Stories d’une ambulance dans la foule :

Je tiens à vous rappeler que vous pouvez voir l’ambulance sur l’histoire Instagram de Kylie Jenners du concert de Travis Scott et malgré la nouvelle n’a pas été retirée #AstroWorld pic.twitter.com/SIhGPbs71n – gâteau de lune (@LokisHairFlip) 6 novembre 2021

Il y a aussi une vidéo de personnes sautant sur des véhicules d’urgence qui transportaient des personnes inconscientes hors de la foule…. pendant une pandémie. Cette image sombre résume à peu près 2021.

Photo : PA