8 nouveaux films à regarder en août 2021 sur Netflix, HBO Max, Amazon, plus – WWD

En plus des nouvelles émissions de télévision et documentaires sur les services de streaming ce mois-ci, Netflix, HBO Max, Apple TV + et d’autres élargissent leur offre de films originaux.

Ce mois-ci voit les débuts de certains des films très attendus de l’année. Le film de DC Comics “The Suicide Squad”, qui est un redémarrage du film de 2016, sortira à la fois en salles et pour une durée limitée sur HBO Max.

« Annette », qui était l’un des films phares du Festival de Cannes le mois dernier, sera également disponible pour les téléspectateurs sur Amazon Prime Video plus tard en août. Le film musical met en vedette Adam Driver et Marion Cotillard dans le cadre d’un couple dont la vie a complètement changé après la naissance de leur fille, Annette.

Ici, WWD examine huit nouveaux films qui seront disponibles en streaming en août 2021. Lisez la suite pour en savoir plus.

“La brigade suicide”

Diffusez sur HBO Max le 5 août

Présenté simultanément en salles et sur HBO Max, le redémarrage de “The Suicide Squad” rassemble Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Pete Davidson, Viola Davis et d’autres qui assument les rôles de nombreux méchants bien-aimés de DC Comics.

« La cabine des baisers 3 »

Diffusez sur Netflix le 11 août

Le troisième et dernier volet de la franchise “The Kissing Booth” ramène Joey King, Jacob Elordi et Joel Courtney en tant que personnage de King Elle décide si elle ira à l’université avec son petit ami ou son meilleur ami.

« Beckett »

Diffusez sur Netflix le 13 août

Le film d’action “Beckett” met en vedette John David Washington en tant que touriste américain en Grèce qui devient la cible d’une chasse à l’homme après un tragique accident de voiture. Le film met également en vedette Alicia Vikander, Boyd Holbrook et Vicky Krieps.

“Coda”

Diffusez sur Apple TV+ le 13 août

“Coda” a été l’un des films les plus marquants du festival du film de Sundance de cette année, remportant le prix du grand jury et d’autres distinctions. Le film suit l’histoire d’une adolescente entendante de parents sourds qui est aux prises avec ses obligations familiales tout en essayant de poursuivre ses rêves.

“Gentille fille”

Diffusez sur Netflix le 20 août

Jason Momoa incarne Ray Cooper, un veuf qui se bat pour que justice soit rendue à la société pharmaceutique responsable de la mort de sa femme tout en protégeant sa fille, interprété par Isabela Merced.

“Annette”

Diffusez sur Amazon Prime Video le 20 août

“Annette” a été créée lors de la soirée d’ouverture du Festival de Cannes en juillet et met en vedette Adam Driver dans le rôle d’un humoriste qui tombe amoureux d’une chanteuse d’opéra de renommée mondiale, interprétée par Marion Cotillard. La vie du couple est bouleversée après la naissance de leur fille, Annette.

“Réminiscence”

Diffusez sur HBO Max le 20 août

Hugh Jackman joue dans le thriller d’action “Reminiscence” en tant que scientifique qui développe une technologie qui permet aux gens de visiter leur passé. Le film, qui sortira également en salles, met également en vedette Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton, Daniel Wu et d’autres.

“Il est tout ça”

Diffusez sur Netflix le 27 août

Un remake du classique pour adolescents de 1999, “She’s All That”, le film met en vedette l’influenceur TikTok Addison Rae et l’acteur Tanner Buchanan. Le personnage de Rae accepte le défi de transformer « le plus grand perdant de l’école » en roi du bal.

