8 nouveaux jeux Android de la semaine dernière : le meilleur, le pire et tout le reste (8/8/21

La liste d'aujourd'hui est divisée en plusieurs segments, allant du meilleur, moyen au médiocre. Donc, que vous recherchiez les meilleurs jeux de qualité ou que vous recherchiez simplement les derniers titres gacha gratuits, vous êtes couvert. Cette semaine, j'ai un point-and-click élégant qui se déroule pendant la dynastie Ming, un jeu de tir d'arcade unique qui est parfait pour jouer en déplacement et un casse-tête relaxant où vous alignerez des tuyaux pour terminer des énigmes.

Meilleurs jeux

Des titres qui offrent des prix justes, un gameplay agréable, des interfaces soignées ou qui sont intrigants

Contes du miroir

Tales of the Mirror est un jeu sur le thème de la dynastie Ming, proposant de l’art et de la musique qui correspondent à ce thème. Alors que Tales of the Mirror est décrit comme un roman visuel, il s’agit davantage d’un jeu d’aventure pointer-cliquer, grâce à l’histoire évolutive qui tourne autour de la résolution d’énigmes. Comme vous pouvez le voir, l’art est frappant, et comme il s’agit d’une version premium, vous n’aurez pas à vous soucier de désagréments tels que des achats in-app gourmands ou des publicités distrayantes. Tout autour, c’est un jeu d’aventure raffiné, et son prix est compétitif.

Monétisation: 2,99 $ / pas de publicité / pas d’IAP

Mini blaster

Mini Blaster est un jeu de tir agréable auquel vous pouvez jouer avec votre pouce. Vous ferez glisser votre pouce le long de l’écran pour déplacer votre vaisseau (représenté par un carré blanc), le tout pour vous rapprocher suffisamment des points roses du jeu pour les faire exploser. Bien sûr, si vous touchez accidentellement l’un de ces points roses, la partie est terminée. C’est pourquoi le jeu repose sur de simples commandes de contraction où un mouvement précis est la seule stratégie gagnante, ce qui en fait un titre agréable et stimulant, idéal pour perdre quelques minutes ici et là. Gardez simplement à l’esprit que Mini Blaster contient des publicités et qu’il n’y a actuellement aucun moyen de les supprimer.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

TUYAUX : Jardin Zen

PIPES: Zen Garde vient d’Infinity Games, un développeur qui a le don de créer des jeux de puzzle minimaux agréables pour mobile. Comme vous vous en doutez, il s’agit d’un jeu relaxant qui offre un design minimal, où vous disposerez des tuiles afin d’aligner les tuyaux affichés sur ces carrés. C’est une configuration simple qui est facile à prendre en main, et il y a du plaisir à avoir même si le gameplay est familier. Étant donné qu’il s’agit d’une version en accès anticipé, elle n’est pas encore entièrement monétisée, bien qu’elle contienne déjà des publicités.

Monétisation: gratuit / contient des annonces / pas d’IAP (encore)

Moyenne des jeux

Des titres qui ne sont peut-être pas les meilleurs, mais qui offrent tout de même des mécanismes amusants et intéressants

Nuage pluvieux

Rainy Cloud est un jeu extrêmement simple où vous contrôlerez un nuage afin de faire pleuvoir sur tous ceux qui croiseront votre chemin. Ceux qui portent des parapluies devront être frappés par la foudre, et alors vous pourrez aussi pleuvoir dessus. Dans l’ensemble, c’est un jeu idiot que presque tout le monde peut prendre et jouer, et il est actuellement exempt de publicités et d’achats intégrés, ce qui en fait une perte de temps amusante à vérifier cette semaine avant que Rainy Cloud ne soit inévitablement monétisé.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Journal du voyage dans le temps de mai

May’s Journal of Time Travel est un jeu de réflexion où vous déplacerez des anneaux afin d’aligner des images. Le fait est que vous ne pouvez déplacer ces anneaux que de manière limitée avant de manquer de mouvements, ce qui se termine presque toujours trop tôt car il n’y a aucun moyen d’éviter de déplacer ces anneaux pour les aligner. En d’autres termes, le jeu semble mal équilibré, et ce n’est pas comme si vous aviez besoin de compétences pour jouer puisque vous pouvez répéter chaque puzzle jusqu’à ce que vous aligniez comme par magie une image par essais et erreurs. Donc, dès le départ, cela semble être un jeu de qualité, mais une fois que vous vous y lancez, les choses semblent un peu trop aléatoires, où l’alignement des anneaux nécessite plus de chance que d’habileté. Il y a encore du plaisir à s’amuser, mais le développeur devrait penser à rééquilibrer le compteur de mouvements car c’est un énorme blocage tel quel. C’est aussi un titre qui contient des publicités tout en n’offrant aucun moyen de payer pour les supprimer.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

Jeu de chat – Comment piller

Cat Game – How to Loot est un nouveau jeu de puzzle qui est entré en accès anticipé cette semaine. Ce sera à vous de retirer les bâtons tenant la monnaie du jeu hors de portée pour faire tomber cette monnaie dans le bon sens afin que vous puissiez la récupérer. Considérez le jeu comme une version numérique de Kerplunk et vous vous en rapprochez. Étant donné que Cat Game est en accès anticipé, il n’est pas encore entièrement monétisé, donc pour l’instant, il contient des publicités et vous ne pouvez pas payer pour les supprimer, ce qui semble être un thème cette semaine.

Monétisation: gratuit / contient des annonces / pas d’IAP (encore)

Jeux médiocres

Titres buggés, non polis ou offrant une monétisation agressive

Jeu de chien de vieux amis

Je ne sais pas quoi faire de Old Friends Dog Game. D’une part, le développeur s’est engagé à offrir une partie de ses revenus pour parrainer des chiens dans le besoin tant que le jeu est rentable, mais il s’agit d’un titre rempli de monétisation prédatrice, comme payer directement pour de la nourriture numérique pour chiens. Bien sûr, le contenu est mignon et il peut être amusant de gérer votre propre abri grâce à un jeu inactif, mais il est difficile d’accepter le bien-être du design et la charité du développeur lorsque le jeu est monétisé comme il l’est. Il s’agit d’un titre rempli de minuteurs d’attente, d’un didacticiel long et ennuyeux qui cache toute monétisation au joueur, et franchement, il est clair que tout tourne autour de l’objectif de faire dépenser de l’argent aux gens une fois qu’ils ont atteint la fin du didacticiel.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Iron Order 1919 – Jeu de stratégie sur l’histoire modifiée

Iron Order 1919 était connu sous le nom de Supremacy 1: The Great War Strategy Game en 2020, mais cette semaine marque la sortie officielle, alors pourquoi ne pas vous éloigner d’un nom qui a été complètement traîné dans la boue. Il semblerait que le développeur refuse toujours de montrer à quoi ressemble réellement ce jeu, c’est pourquoi il n’y a pas de bande-annonce, et pourquoi toutes les photos ne montrent pas une seule capture d’écran réelle. Bien sûr, un rapide coup d’œil aux achats intégrés du titre scelle le sort de cette version. C’est une ponction d’argent, c’est précisément la raison pour laquelle le développeur aimerait que vous installiez ce titre pour découvrir ce qu’il offre. Ne tombez pas dans ce piège les gars. Je suis allé de l’avant et j’ai installé le jeu pour que vous n’ayez pas à le faire, et il est clairement payant, tout comme le reste des titres du développeur. Iron Order 1919 est une poubelle, et le développeur n’a clairement aucun scrupule à le remplir d’achats in-app ridicules. Tu as été prévenu.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 1,99 $ à 204,99 $

