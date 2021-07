8 nouvelles applications Android notables de la semaine dernière, dont Moonbeam, Uncomplicated Launcher et DonorDrive (17/07/21

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleures nouvelles applications Android qui ont été mises en ligne sur le Play Store ou ont été repérées par nous au cours de la semaine précédente. Aujourd’hui, j’ai une application de podcast personnalisée, un lanceur minimal et une application de don de charité élégante. Alors, sans plus tarder, voici toutes les nouvelles applications Android notables publiées sur le Play Store la semaine dernière.

applications

Rayon de lune | Découverte de podcasts

Moonbeam est une application de podcast personnalisée qui fonctionne en fournissant du contenu qui vous intéressera via un flux typique, comme un blog, mais composé de podcasts. Bien que l’application fonctionne comme prévu, un inconvénient est qu’elle ne se souvient pas de votre place dans chaque podcast, vous devrez donc vous rappeler où vous vous êtes arrêté si vous vous arrêtez au milieu d’une émission. Donc, si vous recherchez une application de podcast pour recevoir des recommandations, il s’agit d’une version solide, mais si vous recherchez un lecteur riche en fonctionnalités en tant qu’utilisateur expérimenté, vous voudrez chercher ailleurs.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 9,99 $

Lanceur simple

Le lanceur simple est le nom parfait pour cette application. Bien sûr, ce lanceur n’est en aucun cas un étourdissant, mais il fait le travail, et il le fait relativement simplement. Des thèmes sont disponibles, vous n’êtes donc pas coincé avec les boutons 3D par défaut. Vous pouvez facilement utiliser des icônes plus plates. Heureusement, il s’agit d’une application conçue avec un objectif, et cet objectif est la simplicité, ce qui en fait un lanceur rapide, idéal pour les personnes âgées et les enfants. Gardez simplement à l’esprit que cette version est actuellement un travail en cours, donc des bogues et d’autres problèmes peuvent survenir.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP 2,49 $ pièce

Collecte de fonds caritative DonorDrive

DonorDrive Charity Fundraising est la dernière application à compiler une liste complète d’organisations caritatives auxquelles tout le monde peut faire un don, et vous pouvez le faire directement via l’application. Bien que ce soit probablement une bonne idée de vérifier vous-même ces organismes de bienfaisance, si vous cherchez un moyen simple de faire un don à vos causes préférées, il est indéniable que l’application de collecte de fonds DonorDrive Charity rend cela incroyablement simple.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Un Hz

OneHz est une application de podcast organisée. Il propose une fonction appelée Radio Now, qui est essentiellement un podcast pour la journée, proposé comme une expérience “spontanée”. Vous pouvez également rechercher les podcasts que vous aimez ou simplement importer une liste de favoris à partir d’applications prises en charge. Idéalement, vous choisirez parmi un assortiment de spectacles dans une liste organisée et personnalisée selon vos goûts. Un peu comme une application d’actualités contenant du contenu organisé qui correspond à vos préférences, il s’agit d’une application de podcast qui offre quelque chose de très similaire.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

HalloApp

HalloApp est un réseau social privé pour les amis proches et la famille. L’application ne stocke aucune donnée personnelle, et puisque vous choisissez qui peut rejoindre, vous n’aurez pas à vous soucier de quiconque remet en question votre vision du monde. Essentiellement, vous pouvez créer votre propre bulle de médias sociaux via cette application, ce qui est excellent pour les personnes qui cherchent à partager des histoires, des photos et des vidéos avec leurs amis et leurs proches sans avoir à se soucier des applications publiques de trolls. Bien sûr, vous devrez convaincre vos proches d’utiliser cette application pour que tout cela en vaille la peine, alors bonne chance car c’est la partie la plus délicate.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Projets Zenkit

Zenkit Projects est une application de productivité pour créer, gérer et stocker tous vos projets en un seul endroit. Malheureusement, il s’agit d’une application qui nécessite un abonnement, 8 $ par mois et par utilisateur. Ce qui est encore plus inhabituel, c’est que l’application contient des achats intégrés pouvant aller jusqu’à 99,99 $ par article, ce qui semble un peu élevé pour une simple application de planification de projet qui nécessite déjà un abonnement. Donc, si l’abonnement mensuel ne vous dérange pas, peut-être que les nobles IAP le feront ? Néanmoins, si vous recherchez une application de gestion de projet fiable, Zenkit Projects est en effet complet, mais cela vous coûtera cher.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 10,99 $ à 99,99 $

Magnolia

Magnolia est votre guichet unique pour tout ce qui concerne la chaîne de télévision et la marque. Vous pouvez regarder du contenu gratuit Magnolia, acheter des produits Magnolia et même planifier un voyage à Waco, TX, pour visiter la base d’origine. Fondamentalement, si vous aimez tout ce qui concerne Chip et Joanna Gaines, cette application est faite pour vous. Gardez simplement à l’esprit que cette version est basée sur l’application Discovery +, mais si vous appréciez l’application Discovery, vous allez probablement l’apprécier.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 4,99 $ à 6,99 $

Fabricant et applications de connexion

Dell Mobile Connect

Dell Mobile Connect est une application qui permet aux utilisateurs Dell de connecter leurs téléphones à leur PC pour un contrôle facile sur ledit PC. Vous pouvez répondre aux appels, afficher et répondre aux messages texte, et vous recevrez toutes vos notifications. C’est une application typique pour connecter des téléphones au PC, et Dell a même publié une copie exacte de cette application pour ses utilisateurs Alienware. Je suppose que pourquoi créer une application quand vous pouvez en mettre deux sur le Play Store sans raison particulière autre que la marque. Donc, si vous recherchez la version Alienware, vous pouvez la trouver ici.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

