8 nouvelles applications Android notables de la semaine dernière, y compris Media Bar, Stationhead et Barquode (9/11/21

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleures nouvelles applications Android et fonds d’écran animés qui ont été mis en ligne sur le Play Store ou ont été repérés par nous au cours de la semaine précédente. Aujourd’hui, j’ai une application de barre multimédia élégante, une application radio où vous pouvez lancer votre propre station et une application de code-barres pour créer, numériser et stocker des codes-barres. Alors, sans plus tarder, voici toutes les nouvelles applications Android notables publiées sur le Play Store la semaine dernière.

Barre multimédia

Media Bar vient d’un développeur qui a publié un certain nombre d’applications de barres énergétiques, donc le passage à une barre multimédia n’est pas très compliqué. Heureusement, la barre multimédia est une application assez utile qui place des commandes multimédias sur votre barre d’état, garantissant que ces commandes sont toujours accessibles, quelle que soit l’application dans laquelle vous vous trouvez. Donc, si vous avez besoin d’un accès rapide aux commandes de vos médias, la barre multimédia vaut facilement le détour. Jusqu’à présent, les critiques sont positives et je dois dire que je suis d’accord, Media Bar est très pratique pour un accès rapide à vos commandes multimédia.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

Tête de station : Radio en direct

Stationhead : Live Radio est une application de radio sur laquelle vous pouvez diffuser votre propre station, et vous pouvez même communiquer avec d’autres créateurs tout en suivant vos stations préférées. Un mélange de médias sociaux et de YouTube dans le but de produire du contenu radio. Une plate-forme de radio sociale, si vous voulez. Vous pouvez diffuser du contenu à partir de Spotify et d’Apple Music pour votre station, et vous pouvez monétiser ce contenu sans vous soucier des frais de licence, ce qui est assez intéressant.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Barquode | Gestionnaire de matrice

Barquode | Matrix Manager n’est pas votre application de code à barres typique. Oui, vous pouvez utiliser cette application pour scanner des codes-barres, mais vous pouvez également créer et stocker n’importe quel code matriciel. Vous pouvez même personnaliser l’application grâce à un moteur de thèmes étendu. Bien qu’il s’agisse effectivement d’une version de niche, elle est bien pensée grâce à un design élégant et facilement personnalisable. Vous pouvez également déverrouiller plus de fonctionnalités via une application de déverrouillage secondaire appelée Palettes Key. Donc, si vous avez déjà eu besoin de créer et de stocker vos propres codes matriciels, Barquode vaut le détour.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

PG&E le signaler

Rapport PG&E Il ne sera utile que pour ceux d’entre vous qui vivent en Californie, principalement dans la région de SF. Bien sûr, les incendies de forêt sont un énorme problème dans l’État, c’est pourquoi cette application peut être utilisée pour signaler les incendies et les dommages électriques aux lignes PG&E. Malheureusement, les critiques mentionnent que la fonction de rapport est actuellement défectueuse, ce qui signifie que cette application nécessitera un peu plus de travail avant d’être prête pour le public. Espérons que PG&E puisse trouver les fonds nécessaires pour payer un développeur pour réparer l’application dans les plus brefs délais, car il semble au moins que cela puisse être utile.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Exemple d’expérience sur deux écrans

L’exemple d’expérience à double écran est juste cela, un exemple d’exemple de code générique à double écran de Microsoft du SDK à double écran, le tout pour montrer ce dont le Surface Duo est capable en ce qui concerne les applications. Fondamentalement, cette application est disponible pour que les développeurs curieux puissent se plonger dans les meilleures pratiques du SDK lors de la conception d’applications prenant en charge le Surface Duo.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Avant-postes AWS

AWS Outposts propose une démonstration virtuelle couvrant les tenants et aboutissants du service AWS Outposts d’Amazon. Fondamentalement, vous pouvez déployer votre propre serveur AWS localement, ce qu’on appelle un avant-poste AWS. Donc, si cela ressemble à quelque chose qui vous intéresse, vous ou votre entreprise, vous pouvez installer cette application pour en savoir plus sur les composants requis pour exécuter un avant-poste.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Fabricant et applications de connexion

Service de choses pour LG Mobile

Things Service pour LG Mobile est une application liée aux appareils LG. Supposons que vous ayez récemment acheté un réfrigérateur intelligent LG. Eh bien, c’est l’application que vous utiliserez pour vous connecter à ce réfrigérateur pour le maintenir à jour tout en ayant la possibilité de plonger dans ses paramètres. Jusqu’à présent, les critiques n’ont pas été aimables, car cette application ne peut pas être supprimée des appareils LG, ce qui signifie qu’il s’agit d’un bloatware pour tous ceux qui ne possèdent pas d’appareils LG. Pourtant, le fait qu’il soit sur le magasin signifie que LG peut facilement mettre à jour l’application, ce qui est bon pour ceux qui possèdent des appareils intelligents LG.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

PLAYMOBIL AR : Star Trek Enterprise

PLAYMOBIL AR : Star Trek Enterprise est une application liée à une nouvelle gamme de jouets Playmobil. Comme vous pouvez le voir, cette nouvelle gamme est basée sur le thème de l’émission télévisée originale Star Trek, et comme nous le savons tous, les enfants sont totalement fascinés par les émissions télévisées de 55 ans. De toute évidence, il s’agit d’une nouvelle gamme que les parents nostalgiques peuvent acheter pour leurs enfants sans méfiance, et afin de garder les enfants intéressés en 2021, ces jouets se connectent à cette application pour une couche d’interaction de réalité augmentée, comme si la réalité n’était pas assez réelle quand jouer avec des jouets physiques. Tout comme LEGO, Playmobil semble être tout à fait dans les jouets intelligents.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

