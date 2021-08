8 nouvelles applications Android notables des deux dernières semaines, y compris Routines, melonDS et Beat Splice (8/7/21

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleures nouvelles applications Android qui ont été mises en ligne sur le Play Store ou ont été repérées par nous au cours des deux semaines précédentes. Aujourd’hui, j’ai un outil de suivi des habitudes agréable, idéal pour ceux qui aiment une routine stable, un nouvel émulateur pour la Nintendo DS et un programme de création musicale coloré basé sur le rythme. Alors, sans plus tarder, voici toutes les nouvelles applications Android notables publiées sur le Play Store au cours des deux dernières semaines.

applications

Routines – Le traqueur d’habitudes pour maîtriser votre vie

Routines est un outil de suivi des habitudes d’apparence agréable qui propose un thème sombre. C’est l’application parfaite pour le genre de personne qui a besoin de planifier chaque seconde de sa vie, et elle est également parfaite pour ceux qui aiment simplement une bonne routine. Donc, si vous souhaitez prendre le taureau par les cornes en créant une liste d’habitudes saines qui sont facilement suivies, alors peut-être que les routines vous aideront à accomplir cette tâche. Ceci est une version gratuite, bien qu’il y ait des publicités à l’intérieur.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

melonDS

Si vous cherchez un nouvel émulateur Nintendo DS, vous voudrez peut-être consulter melonDS. C’est le nouveau venu sur le bloc, mais il offre déjà de nombreuses fonctionnalités que vous attendez, telles qu’une disposition d’écran tactile personnalisable, des états de sauvegarde, la prise en charge du contrôleur, et vous pouvez même choisir entre un thème clair et sombre. Bien sûr, comme la plupart des émulateurs, vous devrez sécuriser vos propres ROM, mais si vous les avez émulées dans le passé, vous devez savoir comment les acquérir. Gardez juste à l’esprit qu’il s’agit d’une version à accès anticipé, donc des bogues sont attendus.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Beat Splice – Music Maker Pad

Beat Splice est une application de production musicale qui offre une interface utilisateur similaire à l’ancienne application de peinture musicale Acid Pro, mais au lieu de peindre chaque piste, vous assemblerez des rythmes pour assembler des morceaux originaux. L’application est gratuite avec des fonctionnalités limitées, mais vous devrez déposer de l’argent si vous souhaitez utiliser toutes ses fonctionnalités. Bien que Beat Splice ne remplace pas votre équipement de production physique, il s’agit d’une application amusante avec laquelle jouer pendant vos déplacements si vous avez de l’argent à revendre.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 7,99 $ à 49,99 $

Opera Football: Live Scores & Matches offre précisément cela. Il s’agit d’une application d’information pour ceux qui suivent le football dans le monde entier. Elle propose des scores en direct, des informations sur les matchs en temps réel, des notifications et un moyen simple de suivre toutes vos équipes préférées. Bien que je ne sache pas vraiment pourquoi une société de navigateurs a ressenti le besoin de publier une application d’actualités sur le football, Opera Football est tout de même là si vous recherchez une nouvelle façon de suivre vos équipes et vos joueurs de football préférés.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

Fabricant et applications de connexion

Plugin Galaxy Watch4

Le plug-in Galaxy Watch4 est lié à l’application Galaxy Wearable de Samsung. Vous devrez donc installer l’application susmentionnée pour utiliser ce plug-in. Fondamentalement, si vous cherchez à acheter une Galaxy Watch4, vous aurez besoin de ce plugin pour utiliser l’application Galaxy Wearable avec votre nouvelle smartwatch.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Enregistreur vocal Samsung

Quoi, vous pensiez que le plugin Galaxy Watch4 serait la seule nouvelle application de Samsung pour sa gamme Galaxy Watch ? Non, j’ai trois applications cette semaine, et Samsung Voice Recorder est le deuxième sur la liste d’aujourd’hui. Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’une application Wear à utiliser sur un appareil Wear, et il semblerait qu’elle ne supporte jusqu’à présent que la montre de Samsung. Plus ou moins, il s’agit d’une application d’enregistrement vocal qui fonctionnera en effet directement sur votre Galaxy Watch4, et comme elle est répertoriée sur le Play Store, Samsung peut désormais mettre à jour cette application à tout moment.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Musique pour Galaxy Watch

Music for Galaxy Watch est la troisième application de Samsung cette semaine, et il s’agit également d’une application Wear tout comme Samsung Voice Recorder, mais au lieu d’enregistrer des voix, vous utiliserez cette version pour écouter de la musique. De plus, puisque Music for Galaxy Watch est désormais répertorié sur le Play Store, Samsung peut facilement mettre à jour cette version si les gens rencontrent des bogues une fois la Galaxy Watch4 publiée.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

MLB The Show 21 Companion App

MLB The Show 21 Companion App est exactement cela, l’application compagnon de MLB The Show 21, un jeu vidéo de baseball développé par San Diego Studio. Contrairement à la plupart des applications associées, cette version sert de portail pour vos transactions Community Marketplace, et c’est tout. Pourquoi un jeu vidéo de baseball offre un marché en direct, je ne sais pas, mais je suppose que c’est là que des jeux de sport similaires gagnent tout leur argent. Donc, si vous avez besoin de la vitrine de MLB The Show 21 dans votre poche à tout moment, cette application est faite pour vous.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

