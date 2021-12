8 nouvelles applications Android notables des quatre dernières semaines, y compris Wallpaper Engine, MindManager et American Red Cross (13/11/21

Liens rapides

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleures applications Android et fonds d’écran animés qui ont été mis en ligne sur le Play Store ou ont été repérés par nous au cours des quatre semaines précédentes. Aujourd’hui, j’ai un portage du populaire Wallpaper Engine vendu sur Steam, le lancement d’une application de productivité visuelle de Corel et l’arrivée d’une application de livre électronique de la Croix-Rouge qui propose une formation gratuite. Alors, sans plus tarder, voici toutes les nouvelles applications Android notables publiées sur le Play Store au cours des quatre dernières semaines.

applications

MindManager

MindManager est une application de productivité visuelle, un peu comme les autres outils de cartographie mentale, mais celle-ci vient de Corel, elle bénéficie donc du soutien d’une grande entreprise. Pour être clair, il s’agit d’une application pour Chromebooks uniquement, et bien que vous puissiez essayer l’application gratuitement, un abonnement est requis pour utiliser l’application à long terme, qui commence à 100 $ par an. Alors oui, Corel suit toujours les traces d’Adobe et propose donc également des applications d’abonnement, telles que cette nouvelle application de productivité visuelle.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Livres électroniques : Croix-Rouge américaine

La Croix-Rouge a créé une application de livre électronique qui propose ses manuels de formation aux cours de la Croix-Rouge, et cette application est gratuite. Bien que le nom soit un peu étrange, se concentrant sur les livres électroniques, ce sont les manuels gratuits qu’il contient qui sont incroyablement utiles. Donc, si vous avez toujours voulu suivre quelques-uns des cours de formation de la Croix-Rouge mais que vous n’avez jamais eu le temps d’en perdre, vous pouvez maintenant lire ces manuels dans le confort de votre foyer pour vous familiariser avec les procédures appropriées en cas d’urgence.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Suivi du poids +

Si vous recherchez une application gratuite simple pour suivre votre poids et que les publicités dans vos applications ne vous dérangent pas, alors Weight Tracker + vaut le détour. L’interface utilisateur est facile à lire et à interagir, bien que toutes les entrées soient manuelles, ce qu’il faut garder à l’esprit si vous êtes habitué au suivi automatique dans d’autres applications et appareils. Là encore, si vous préférez avoir un contrôle total sur les chiffres entrés dans votre tracker, alors c’est le genre d’application qui devrait plaire.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

Circuits NASCAR

Si vous êtes un fan de Nascar, alors NASCAR Tracks est une application que vous voudrez peut-être regarder si vous fréquentez de nombreuses courses en direct. Non seulement cette application offre un accès à vos billets mobiles, mais elle donne également accès aux cartes des événements, aux horaires des événements et à toutes les autres informations dont vous auriez besoin en tant que visiteur de ces événements de course. Bien que la conception de l’application ne soit pas si voyante, elle fait le travail, et c’est vraiment tout ce dont tout le monde a besoin.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

Amazon Astro

Amazon a taquiné un robot domestique exclusif nommé Astro, et il s’agit de l’application liée à ce produit sur invitation uniquement. Idéalement, Astro peut surveiller votre maison pendant votre absence, grâce à son intégration Alexa, et vous utiliserez donc cette application pour afficher des flux vidéo en direct, envoyer le robot dans des pièces spécifiques ou recevoir des alertes lorsque le robot remarque quelque chose de louche. Essentiellement, Amazon a créé un robot roulant qui peut se promener dans votre maison, un peu comme un Roomba, mais au lieu de chasser la saleté, ce robot chasse les criminels. Oui, Amazon entre dans le domaine de la sécurité robotique, et il n’y a absolument rien à craindre à ce sujet.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Playmobil PRO

Playmobil PRO est une nouvelle gamme de kits pro de Playmobil. Ce sont des kits pour les constructeurs et les concepteurs afin qu’ils puissent expérimenter pour trouver des trucs géniaux, et donc cette application est liée à ces produits car c’est essentiellement un outil de documentation pour développer de nouvelles conceptions. Vous pouvez même prendre des photos de vos constructions physiques au fur et à mesure qu’elles sont en cours. De cette façon, vous n’oublierez aucun des trucs sympas que vous avez construits ou comment vous les avez construits. Donc, si vous aimez le kit-bashing et d’autres constructions faites maison, il est peut-être temps de devenir pro ?

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP 2,49 $ pièce

Application de portail C3

Sony a publié l’application C3 Portal, et comme vous pouvez le deviner, ce portail mène au stockage en nuage où toute personne ayant accès peut se connecter à votre portail C3 peut partager et télécharger des images. Fondamentalement, si vous possédez un appareil photo Sony et que vous souhaitez stocker facilement vos photos dans le cloud, installez cette application sur votre appareil Android, connectez-la à votre appareil photo et c’est parti pour les courses.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Fonds d’écran animés

Moteur de papier peint

Couverture de la police Android : L’outil Windows populaire Wallpaper Engine est maintenant disponible pour Android

Steam vend depuis des années une application de fond d’écran géniale appelée Wallpaper Engine, et cette application a finalement fait son chemin vers Android. Étant donné qu’Android propose des fonds d’écran animés depuis le tout début, il est logique que Wallpaper Engine ait finalement été transféré. Ce qui est génial avec cette version, c’est que vous pouvez importer vos fonds d’écran préférés pour les utiliser sur Android, avec des animations GIF, 2D et 3D prises en charge immédiatement. Mieux encore, l’application Android est gratuite et il n’y a pas d’achats ni de publicités intégrés. Il n’y a pas beaucoup mieux que ça, les gars.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

