8 personnages LGBTQ + Marvel que nous voulons voir Disney confirmer dans le MCU

Joyeux mois de la fierté, fans de Marvel ! Alors que l’univers de la bande dessinée a continué à s’étendre à travers le temps, l’espace et le multivers, les personnages sont au centre de ses intrigues. Entre les pages des nombreux numéros hebdomadaires de Marvel Comics, un large éventail de personnages continue de développer la communauté LGBTQ + de l’univers, notamment avec les récents favoris des fans, Valkyrie et Peter Quill. Et, alors que le MCU devient une extension inestimable de ces histoires, nous espérons voir plus de personnages LGBTQ+ Marvel être confirmés sur grand écran et Disney+.

La représentation LGBTQ + est importante, et la plus grande franchise de films d’Hollywood peut faire mieux dans le département de la diversité tout en racontant ses histoires de super-héros. Pour célébrer ce mois de la fierté, jetons un coup d’œil aux personnages clés de l’univers Marvel que les fans aimeraient voir être confirmés en tant qu’icônes gays dans le MCU après avoir été confirmés en tant que tels dans les bandes dessinées :