8 personnes perdent la vie au festival AstroWorld

Les médias américains rapportent qu’au moins huit personnes ont perdu la vie au festival ASTROWORLDTout comme Travis Scott chantait sur scène vendredi soir.

En outre, les autorités ont signalé qu’il y avait des dizaines de personnes touchées. Il y avait au moins 50 000 personnes ont dit Festival, qu’il faisait en plein air dans le Parc NTG, tous les billets étaient épuisés, l’incident s’étant produit vers 20 heures à Miami.

Les médias rapportent que le public présent se poussait de plus en plus près de la scène afin que les personnes présentes soient compressées et ne puissent échapper à une telle situation.

L’événement a généré la panique parmi les personnes présentes, donc tout est devenu encore plus compliqué. Les spectateurs ont commencé à se battre et ont généré le panique parmi ceux qui étaient présents, ce qui a tout empiré.

Plus de 300 personnes ont dû être soignées dans l’un des postes médicaux qui existaient lors de l’événement.

23 personnes ont dû se rendre à l’hôpital et 11 étaient dans un état critique, 8 d’entre elles ont perdu la vie et parmi elles se trouvait un garçon de 10 ans.

En ce moment, des vidéos circulent où l’on peut voir la situation alors que tout le monde se poussait et comment certaines personnes étaient piégées entre elles, des clips qui montrent que la situation était trop compliquée et que la peur a grandement influencé la question pour devenir encore plus compliquée.



Il y a aussi une vidéo dans laquelle on peut voir Travis Scott un peu confus, arrêter la musique et demander au personnel et aux assistants de faire de la place pour les personnes touchées.

Cependant, de nombreux utilisateurs donnent un avis négatif sur Travis, assurant qu’il n’avait rien fait pour arrêter ce qui s’était passé et qu’il ne faisait que continuer à chanter, nous pouvons donc également voir des vidéos de fans criant qu’il a le spectacle.

En Internet existen muchas teorías donde intentan explicar el porqué de esta situación y Travis Scott simplemente ha aparecido en su Instagram para explicar lo sucedido con sus palabras y decir que están trabajando en buscar a las familias y también pidió perdón a sus fans que para el significan tout.