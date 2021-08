8 positions sexuelles incroyables pour l’automne

Mon ancien FWB appelait les jours d’automne nuageux “beau putain de temps”, et, dans ce cas au moins, mon petit ami avait raison (le reste, pas tellement). vos corps se rapprochent. Donc très bon.

Pour vous, spécial aujourd’hui, nous avons de nombreux conseils sexuels spécifiques à l’automne, qui techniquement fonctionnent également à tout moment de l’année, alors allez en ville.

Adoptez l’automne : « Créez le contexte ou l’environnement qui vous entoure avant même les rapports sexuels », déclare Jackie Golob, MS, sexothérapeute et conseillère en santé mentale, qui suggère l’automne et des trucs comme des bougies aux parfums d’automne, de la pâtisserie, en sirotant du cidre, du camping romantique. pour regarder les couleurs et/ou se prélasser à la lueur d’une cheminée ensemble.

Rapprochez-vous plus que jamais : « Utilisez l’automne comme excuse pour vous rapprocher de votre partenaire pour plus de relations sexuelles peau à peau », déclare Ruby Payne, Pro-Domme et Sexpert pour le détaillant de jouets sexuels UberKinky. « Par exemple, vous pouvez expérimentez avec des bougies et de la cire pour un jeu de rôle chaud pour faire fondre un partenaire dans un orgasme et un orgasme cutané. Prenez le temps de devenir plus intimes, de vous sentir et d’avoir plus de contact avec la peau ; cela peut être une telle expérience ainsi qu’une expérience de liaison plus profonde. “

Essayez le jeu de température : « Utilisez la chaleur pour le massage, qu’il s’agisse d’une lotion chauffante, d’un lubrifiant ou de pierres chaudes. Tout cela ajoutera une nouvelle sensation et vous gardera au chaud pendant qu’il se refroidit », explique Jordan D’Nelle Jones, éducatrice en santé sexuelle des femmes, coach en intimité et fondatrice du podcast Vaginas, Vulvas et Vibrators.

Incorporez le kink : « Vous pouvez explorer le cuir, le latex, le vinyle, la dentelle et d’autres matériaux sexy et crépus sans avoir le fardeau d’être trop chauds », explique la sexologue Marla Renee Stewart, MA, experte pour la marque et détaillant de bien-être sexuel Lovers.

Prenez la douche : « Avoir des relations sexuelles sous la douche à l’automne est formidable, car avec la chaleur supplémentaire de la douche, vous pouvez prolonger votre expérience sexuelle lorsque vous sortez tout en vous sentant toujours bien au chaud », explique Stewart.

Rendez-le clito : « Si je vise l’orgasme, CE CLIT DOIT ÊTRE FRAPPE ! Pas littéralement, mais cela nécessite une attention sérieuse et cela a toujours été le meilleur moyen pour moi de le faire », déclare Courtney R. Padjen, PhD, LAMFT, propriétaire, directrice et thérapeute sexuelle et relationnelle, Center for Sexual Wellness.

Des chaussettes. Secrètement sexy ????: “Portez vos chaussettes pendant les rapports sexuels”, déclare Tara Suwinyattichaiporn, professeur de sexe et de relations à la California State University, Fullerton, et fondatrice de Luvbites. “Non seulement c’est chaud et confortable, mais certaines recherches ont montré que les chaussettes pouvaient conduire à des orgasmes meilleurs et plus fréquents.”

Ajoutez un vibromasseur mince :

“Un petit vibromasseur ergonomique qui épouse les contours de votre corps est facile à tenir en place et peut s’adapter parfaitement à n’importe quelle position”, explique Lorrae Bradbury, fondatrice de SluttyGirlProblems.coms. « La pénétration n’a pas besoin d’être l’événement principal – la stimulation clitoridienne peut améliorer TELLEMENT de plaisir ! Essayez-le en missionnaire, en levrette, sur le ventre, ou dans toute autre position préférée pour l’amener au prochain niveau orgasmique.”

Essayez l’une de ces idées de rendez-vous d’automne, puis dirigez-vous à l’intérieur pour préparer un lot de cocktails automnaux, allumez des bougies de luxe et dirigez-vous vers la chambre la plus proche (ou ailleurs). sous une couverture lestée et lancez l’un de ces nouveaux spectacles d’automne. Toute paresse est COMPLÈTEMENT AUTORISÉE bc FALL.

1 Le souffleur de feuilles

D’accord, reste avec nous ici pour celui-ci. “Le propriétaire du pénis ou la personne avec un gode-ceinture est assis sur le sol avec les jambes en avant et les pieds sur le canapé”, explique Payne. «Le partenaire abaisse ensuite son corps doucement sur le dessus et met ses jambes sur les épaules de son partenaire (formant une forme de V). Tirez un autre canapé, de sorte que vous soyez tous les deux appuyés contre un canapé avec le dos. Vous levez les deux mains pour tenir, et pendant que vous vous déplacez, vous vous balancez d’avant en arrière pour donner l’impression que la « feuille » souffle dans le vent. »

2 Saison de récolte

“Il est temps de se faire labourer”, déclare Piri Miller, experte en sexe et fondatrice de l’entreprise de jouets sexuels pour couples Come Play. « Un partenaire se met en position de brouette : les coudes ou les mains au sol et les jambes vers le haut autour des hanches du partenaire pénétrant. Le partenaire pénétrant tient les jambes ou les hanches de la « brouette » pour un effet de levier et contrôle la vitesse et la profondeur de la poussée. Celui-ci utilise tous vos muscles abdominaux, donc vous êtes tous les deux prêts pour une sacrée balade… “

3 La cuillère à mélanger

“Re-visite la cuillère avec un vibrateur”, dit Bradbury. “La position de cuillère, en particulier avec les jambes du récepteur ouvertes plus largement ou même enveloppées derrière les jambes de leur partenaire derrière eux, donne un accès incroyable au clitoris.”

4 Netflix et sensations fortes

Autant enlever les vêtements et en faire une nuit. Guidez votre partenaire avec votre main et accrochez le haut de votre jambe en arrière et autour de ses fesses, en les appuyant plus profondément en vous. Ils peuvent tenir vos seins, descendre entre vos jambes ou simplement vous serrer contre vous. Regardez-les par-dessus votre épaule afin qu’ils puissent voir votre visage pendant que vous jouissez.

5 Le football fantastique

Célébrez la mi-temps en faisant glisser le pantalon de votre partenaire autour de ses chevilles et en grimpant sur ses genoux complètement nus. Faites-leur face pour pouvoir vous presser très près l’un contre l’autre pour de longs baisers.

6 le câlin sexy

C’est la combinaison parfaite d’un câlin et du coup le plus doux que vous aurez jamais. Allongez-vous sur le côté, face à face. Allez-y pour le câlin, puis accrochez votre jambe au-dessus de leurs hanches, en prenant le câlin dans une toute autre direction. Déplacez-vous lentement et balancez-vous contre eux, en vous embrassant profondément et en vous sentant sacrément chanceux d’être exactement là où vous êtes.

7 Le plongeon

Demandez-leur de s’asseoir sur le bord du lit et de les chevaucher. En les gardant à l’intérieur, penchez-vous légèrement en arrière avec la tête baissée vers le sol. Accrochez-vous à leurs mains car c’est intime, mais aussi pour garder votre équilibre. Ils obtiennent une vue graphique qu’ils adoreront et vous les sentirez presser fort contre votre V supérieur à un angle trompé. C’est un peu difficile, mais ça vaut le coup pour le sentiment de précipitation / évanouissement.

8 la chandelle au coin du feu

Sans aucun doute, la lumière du feu est la lumière la plus flatteuse qui ait jamais existé. Rendez-le encore meilleur en créant un lit de fortune au coin du feu composé de draps soyeux, d’oreillers moelleux (lavables, certainement) et de couvertures épaisses et douces. Mettez-vous face contre terre sur ledit nid d’amour, les genoux pliés et les jambes ouvertes. Posez vos hanches sur l’un de ces oreillers. Ils viennent par derrière (ou … vraiment derrière, si vous vous sentez anal-y) couchés sur vous afin qu’ils soient libres de vous embrasser dans le cou et de murmurer des choses chaudes / sales / amoureuses dans votre oreille.

