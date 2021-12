8 projets à faire à la maison en famille pour Noël | La technologie

Si vous en avez un peu marre de ne placer que le sapin de Noël et que vous souhaitez faire quelque chose de plus original, nous pouvons vous conseiller sur quelques projets que vous pourrez réaliser, tous à mi-chemin entre la technologie et le bricolage.

L’une des traditions les plus enracinées est celle de placer le sapin de Noël, quelque chose pour lequel les plus petits de la maison se sentent faibles et que nous faisons pour les voir heureux.

Mais la vérité est que pour beaucoup d’entre nous, ce n’est plus quelque chose qui nous attire particulièrement ou, bien que cela nous plaise, nous avons besoin de quelque chose de plus que des guirlandes et des boules brillantes.

C’est pourquoi il est bon d’avoir autre chose à faire et puisque vous êtes sûrement passionné de technologie, comme nous, vous seriez intéressé à effectuer des tâches liées à ces dates, avec une touche de ce qui vous passionne.

Voyons quelques projets technologiques et DIY que vous pouvez réaliser lors de ces prochaines fêtes de Noël ou même certains d’entre eux peuvent déjà être préparés.

Sapin de Noël avec lumière LED

Assembler un sapin de Noël avec des guirlandes, c’est bien, mais pouvoir en faire un avec un touche de geek cela nous satisfait plus.

Il s’agit d’un petit arbre en rotation qui s’avère assez simple à réaliser dans un premier temps, en comptant toujours que l’on est au moins un petit bricoleur.

Nous avons besoin d’une barre de fer de 2 mm de diamètre, de 11 mini lumières LED, de 11 résistances et de l’outil dont nous disposons pour faire les soudures.

Une fois que nous avons tout, il n’y a que Suivre les instructions qui marque la vidéo pour obtenir un résultat aussi cool qu’il y est exposé.

Cabine photo

Quelque chose qui s’avérera extrêmement drôle et surprenant Lors de soirées, c’est que nous pouvons avoir notre propre photomaton, afin de prendre de nombreuses photos des moments dans lesquels nous sommes en famille ou entre amis.

Evidemment en acheter un est quelque chose qui coûte cher et, disons la vérité, pas très efficace, puisque nous ne l’utiliserons qu’à quelques dates désignées au maximum.

C’est donc une idée géniale de pouvoir faire le nôtre en suivant toutes les indications de la vidéo que nous avons ensemble au dessus de ces lettres, afin d’en profiter à ces dates où nous rencontrons tant de monde.

lumières de Noël

Les lumières de l’arbre de Noël sont quelque chose qui ne peut jamais manquer, car c’est cette touche d’une vie à l’arbre et qu’elle a toujours été.

Mais si ces lumières sont contrôlées par l’audio, le résultat sera encore meilleur, devenant une merveille.

Ce dont vous aurez besoin pour ce projet sont des lumières de Noël, du ruban isolant, un relais à semi-conducteurs, un adaptateur de prise de courant, un haut-parleur (un bon marché convient), une pince à dénuder et un fer à souder.

Pour y parvenir, vous devez :

Ouvrir le haut-parleur et retirez les câbles qui se connectent à l’amplificateur maintenant on soude sur le relais état solide. Puis nous soudons un des câbles de l’adaptateur de sortie au relais. Après nous enlevons l’isolant de l’extrémité femelle du cordon d’alimentation, laissant les fils exposés. Nous soudons un de ces câbles à adaptateur de sortie et les autres câbles du câble d’alimentation alimentation au relais. De cette façon, les lumières commenceront déjà à répondre à l’audio.

Sapin de Noël automatique

Grâce à ce projet tu pourras créer un sapin de Noël dont tu pourras allumer les lumières allumer et éteindre pendant que vous vous reposez sur votre canapé.

C’est pourquoi on parle d’un système automatique, qui est très simple à réaliser.

Nous avons besoin d’un mini sapin de Noël (on dit mini pour plus de facilité de manipulation), d’une plaque décorative, de trois câbles de démarrage, d’une bande lumineuse avec 60 LED, d’une carte SD et de Pi Zero.

Avec tout cela et en suivant les étapes indiquées dans la vidéo que nous avons sur ces paragraphes, vous obtiendrez un arbre de Noël que vous pourrez demander via Alexa pour allumer les lumières, changer de couleur ou les éteindre.

Jukebox Piezo Arduino

La seule chose dont nous aurons besoin pour entendre nos chansons de noël préférées Dans le style de la machine à disque Arduino Piezo, il s’agit d’un buzzer piézo, d’une résistance de 1220 ohms, d’une paire de câbles de raccordement mâle-mâle, d’une carte, d’un câble USB et d’un buzzer piézo.

Toute la procédure, qui expliquer la vidéo étape par étape, C’est plus simple qu’il n’y paraît au premier abord, commencer par compter les câbles positif et négatif du buzzer à la carte, puis connecter un côté à la résistance et l’autre extrémité dans la rangée qui lui correspond.

Étoile LED

La vérité est que ce L’étoile de Noël est très jolie et extrêmement originale, quelque chose qui provoquera plus d’un regard de la famille ou des amis qui viennent chez vous.

Nous avons besoin de 5 LED de la couleur que nous voulons (celle que nous aimons le plus), d’une pile de 9 volts et d’environ 10 cm de fil de cuivre.

Si au lieu d’une lumière fixe, on veut qu’elle clignote, ce sera aussi simple que d’acheter des LED qui le font nativement, même s’il est conseillé que la batterie soit un peu plus puissante avec du 12 volts.

Nous devons être clairs sur le fait que nous allons utiliser un peu de soudure dans ce projet, donc nous devons avoir une certaine compétence ou pratiquer beaucoup et si cela ne va pas pour nous de recommencer.

Dans la vidéo, les étapes à suivre pour que cette étoile LED fasse partie de notre décoration de Noël sont très claires.

chant de Noël

Vous connaissez sûrement la célèbre chanson de Wham intitulé Last Xmas. C’est l’un des plus répétés tout au long de Noël avec celui de Mariah Carey.

On pourra en faire d’autres, famille et amis, l’écouter grâce à un cadre photo où l’on mettra Jours sans écouter Last Xmas avec un comptoir sur le dessus,

Ainsi, lorsqu’ils appuieront sur ledit compteur, il reviendra à zéro, puisque la chanson de l’ancien groupe de George Michael commencera à se faire entendre.

Nous n’aurons besoin que d’un cadre photo 3D, d’un PCB, d’un compteur et d’un module MP3 pour le compléter.

Après avoir vu tous les exemples que nous vous avons laissés pour être originaux dans notre décoration de Noël, donnez-lui une touche geek et en plus nous le faisons de nos propres mains, vous osez sûrement en faire certains.

Dites-nous lequel vous allez faire et comment cela s’est passé sur nos réseaux sociaux.